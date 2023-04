Jumbo-Visma onthult samen met de Efteling speciaal tenue voor Tour de France

Jumbo-Visma heeft een speciaal shirt gepresenteerd voor de komende Tour de France. Deze presentatie vond plaats in de Efteling, want het tenue is tot stand gekomen in samenwerking met het attractiepark. “Het speciale ontwerp is gebaseerd op de kracht van dromen”, schrijft de ploeg in een persbericht over The Vélodrome, zoals het door kledingsponsor AGU geproduceerde tricot heet.

Op The Vélodrome is ‘een sterrenhemel vol dromen’ te zien. “Als geen ander weet Team Jumbo-Visma hoe een stevig geloof in een droom tot grootse prestaties kan leiden. Na het winnen van de Tour de France in 2022 hoopt het team dit jaar nieuwe generaties te inspireren hun eigen dromen na te jagen.”

Sander de Bruijn, ontwerper bij de Efteling, heeft geïnspireerd door de dromen en doelen van Jumbo-Visma het verhaal ‘The Vélodrome. Ride your dreams’ geschreven. Daarmee wil hij iedereen aanmoedigen om ‘in hun dromen te geloven’, klinkt het in het persbericht. Het sprookje gaat over ‘een klein fietsertje die onder een fonkelende sterrenhemel losraakt uit de draaimolen genaamd The Vélodrome en als in een droom uiteindelijk finisht op de Champs-Élysées’.

Op het shirt wordt deze thematiek van krachtige dromen weerspiegelt door de sterrenhemel en de gouden details. Het tenue komt ook beschikbaar voor fietstoeristen. Degenen die voor 1 mei een pre-order plaatsen, kunnen de outfit personaliseren. Het is tot die tijd namelijk mogelijk om een persoonlijk moment toe te laten voegen, inclusief de bijbehorende sterrenstand. “Een unieke mogelijkheid om een al waargemaakte of toekomstige droom te vereeuwigen op het shirt”, schrijf de ploeg.

Richard Plugge

Richard Plugge, de ploegmanager van Jumbo-Visma, vertelt meer over de betekenis van het shirt. “De overwinning van de Tour de France vorig jaar was voor ons een langgekoesterde droom die werkelijkheid werd. We hebben onze droom verwezenlijkt door groot te durven dromen en daar een deadline aan te verbinden. We hopen met dit shirt iedereen over de hele wereld te inspireren om dromen na te jagen en daar voor te blijven gaan.”

“We zijn bij de Efteling uitgekomen omdat zij bij uitstek degene zijn die inspirerende dromen en verhalen kunnen omtoveren in pakkende en levende ontwerpen. We zijn erg trots dat we samen met onze kledingpartner AGU en de Efteling tot een prachtig verhaal en ontwerp zijn gekomen. We gaan dit shirt met veel trots dragen in de komende Tour de France en uiteraard ons uiterste best doen om onze dromen weer waar te maken.”

Vorig jaar

In de Tour de France van 2022 reed Jumbo-Visma ook al met een aangepast tricot rond. Deze outfit was geïnspireerd op de schilderijen van de beroemde Nederlandse schilders Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh en Johannes Vermeer. Het tenue droeg de naam ‘The Masterpiece’.