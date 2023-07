Tour 2023: Prijs voor de Superstrijdlust gaat naar Victor Campenaerts

Victor Campenaerts is verkozen tot meest strijdlustige renner van de Tour de France 2023. De Belg van Lotto Dstny liet zich de voorbije drie weken vaak zien in de aanval, hield er geen ritzege aan over, maar gaat dus niet met lege handen naar huis.

De ASO besloot negen renners te nomineren voor de Prijs van de Superstrijdlust. Victor Campenaerts moest het opnemen tegen Tadej Pogacar (UAE Emirates), Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Krists Neilands (Israel-Premier Tech), Ben O’Connor (AG2R Citroën), Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty), Mads Pedersen (Lidl-Trek) en Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies).

Via het Twitteraccount van LeTour kreeg het publiek ook dit jaar weer inspraak bij de winnaar van de Prijs voor de Superstrijdlust. De renner die vandaag om 12 uur de meeste ‘retweets’ achter zijn naam had staan, kreeg de publieksstem in deze verkiezing. Thibaut Pinot kwam – met meer dan 14.000 retweets, als winnaar uit de bus. Campenaerts was met 6.655 retweets tweede.

In het eindoordeel voor de meest strijdlustige renner in de afgelopen Tour telde de publieksstem voor vijftig procent mee, de andere helft werd bepaald door een (grotendeels Franse) jury. De jury kwam bij Campenaerts uit als meest strijdlustige renner. De Belg kwam uiteindelijk dus als winnaar uit de bus.

