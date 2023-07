Tour 2023: Negen genomineerden voor Prijs voor de Superstrijdlust bekend

ASO heeft de negen genomineerden die morgenavond de Prijs voor de Superstrijdlust kunnen ontvangen bekendgemaakt. Daarbij witte truiwinnaar Tadej Pogacar, maar ook de Belg Victor Campenaerts (Lotto Dstny).

Via het Twitteraccount van LeTour krijgt ook dit jaar het publiek weer inspraak bij de winnaar van de Prijs voor de Superstrijdlust. De renner die morgen om 12 uur de meeste ‘retweets’ achter zijn naam heeft, krijgt immers de publieksstem in deze verkiezing.

In het eindoordeel over de meest strijdlustige renner in de afgelopen Tour telt de publieksstem voor vijftig procent mee, de andere helft wordt bepaald door een (grotendeels Franse) jury. Vorig jaar ging Wout van Aert met de Prijs voor de Superstrijdlust aan de haal.

De genomineerden:

Tadej Pogacar (UAE-Emirates)

Julian Alaphilippe (Soudal – Quick-Step)

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

Victor Campenaerts (Lotto Dstny)

Krists Neilands (Israel-Premier Tech)

Ben O’Connor (AG2R Citroën)

Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty)

Mads Pedersen (Lidl-Trek)

Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies)

💪 Again this year, your vote counts as much as the members of the jury in the award of the Super-combative.

🔁 The rider who will get the most RTs tomorrow at 12PM will receive the public's voice.

💪 Cette année encore, votre voix compte comme celle des membres du jury dans la… pic.twitter.com/3T9cBgvGjd

— Tour de France™ (@LeTour) July 22, 2023