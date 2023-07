Tour 2023: Pogacar scherpt eigen record aan en rijdt in recordtijd Grand Colombier op

Het vormde de apotheose van een nagenoeg vlakke rit in de Tour de France: de Grand Colombier. Het was Michał Kwiatkowski die als eerste de top wist te bereiken. Toch reed hij de klim niet het snelste op. Deze eer was weggelegd voor de beste klassementsman, Tadej Pogačar. Een prestatie die hem een nieuw record opleverde. De Col du Grand Colombier: Gigant van de Jura Lees ook:

De Col du Grand Colombier stond al vijfmaal eerder op het programma in de geschiedenis van de Tour de France. In 2012 maakte de klim zijn debuut. Toen was het Thomas Voeckler die de handen in de lucht mocht steken. Een andere Fransman klokte echter de snelste tijd. In een tijd van 49 minuten 27 seconden wist namelijk Thibaut Pinot het record te vestigen.

Het zou zeven jaar duren voordat iemand aan de tijd van Pinot zou komen. Wie? De Franse klimmer zelf! In 2019 scherpte hij zijn tijd aan. Een jaar later was het de beurt aan Primož Roglič en Tadej Pogačar om een poging te wagen.

In 2020 was het eerst Roglič die de snelste tijd wist te verbeteren in de Tour de l’Ain. Eventjes daarna was het de beurt aan Pogačar, die in de Tour de France twee minuten en dertig seconden sneller zou rijden dan zijn landgenoot. Een tijd die hij nu dus heeft verbeterd. Het nieuwe record van Pogiis een tijd van 44 minuten en 1 seconde.

