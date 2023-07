Tadej Pogacar kijkt terug op geslaagde dag: “Een overwinning in de strijd om de gele trui”

Voor Tadej Pogacar voelt zijn derde plaats op de Grand Colombier als een overwinning. “Een overwinning in de strijd om de gele trui”, zegt hij na afloop.

De Sloveen wachtte op de slotklim lang met het plaatsen van een aanval, maar slaagde er in de laatste honderden meters toch nog in om Jonas Vingegaard een beetje te kraken. De geletruidrager moest vier tellen toegeven op Pogacar, die ook nog eens vier bonificatieseconden greep.

“We kunnen veel vertrouwen en motivatie putten uit vandaag. Het was echt een goede teamprestatie. We bekijken het dag voor dag en zoeken naar mogelijkheden om tijd terug te pakken.”

“De Tour de France duurt nog lang, maar we bevinden ons in een goede positie. Het is een succesvolle dag geweest en we hebben weer tijd teruggepakt”, eindigt hij. “Ik wil tot slot nog mijn hoed afdoen voor de vroege vlucht, ze waren supersterk vandaag.”