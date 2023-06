Tour 2023: Bardet en Welsford speerpunten Team DSM, Eekhoff enige Nederlander

Team DSM is de volgende ploeg die zijn selectie heeft bekendgemaakt voor de Tour de France. De Nederlandse formatie, vanaf eind juni Team DSM-Firmenich, rekent met name op klassementskopman Romain Bardet en sprinter Sam Welsford. Nils Eekhoff zorgt voor de Nederlandse inbreng.

Team DSM rekent komende maand – naast Bardet, Welsford en Eekhoff, ook op good old John Degenkolb, Kevin Vermaerke, Matthew Dinham, Chris Hamilton en Alexander Edmondson. Met Bardet en Welsford schuift de ploeg twee duidelijke kopmannen naar voren. “We kijken uit naar de Tourstart”, laat ploegleider Matt Winston weten in een perscommuniqué. “We gaan voor een goed klassement, maar jagen ook etappezeges na.”

Bardet is de klassementsrenner met dienst. De Fransman stond in het verleden al twee keer op het podium (2e in 2016, 3e in 2017) van zijn thuisronde en maakt zich op voor alweer zijn tiende Tourdeelname “Romain krijgt in de bergen steun van Hamilton, Vermaerke en Dinham”, schetst Winston.

In de sprints rekent de ploeg dus op Welsford, die overigens bezig is aan zijn laatste maanden bij de Nederlandse ploeg. De rappe Australiër won dit jaar al twee etappes in de Vuelta a San Juan en de Grand Prix Criquielion en mag zich nu voor het eerst bewijzen in een ronde over drie weken. Winston: “Met Welsford, Edmondson, Degenkolb en Eekhoff hebben we een echte sprintkern.”

“We zullen alleen wel als een echte ploeg opereren. De klimmers zullen in de vlakke sprintetappes ook hun steentje bijdragen en vice versa. We mogen in de komende Tour al gelijk vuurwerk verwachten. We beginnen met enkele moeilijke openingsritten op Baskische bodem”, blikt Winston vooruit.

