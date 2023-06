Tour 2023: Astana rekent op ‘recordman’ Cavendish, ook Bol en Lutsenko van start

Astana Qazaqstan is de volgende ploeg die zijn selectie voor de Tour de France uit de doeken heeft gedaan. De ploeg hoopt met Mark Cavendish wielergeschiedenis te schrijven. De Britse sprinter gaat – in zijn laatste Tour – op jacht naar ritzege nummer 35. Cees Bol moet Cavendish zo goed mogelijk bijstaan in zijn historische jacht.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Cavendish maakt zich in zijn laatste wielerjaar op voor alweer zijn veertiende deelname aan de Ronde van Frankrijk. De eerste keer dat de inmiddels 38-jarige Brit aan de start verscheen van de Tour, was als jonge renner van T-Mobile in 2007. We zijn nu zestien jaar verder en Cavendish kan al terugkijken op een zeer succesvolle Tourcarrière, met maar liefst 34 etappezeges. Ook won hij in 2011 en 2021 de groene puntentrui.

Cavendish staat nu nog op gelijke voet met de legendarische Eddy Merckx, die ook 34 etappezeges wist te boeken in de Tour, maar de sprinter zal in de maand juli maar wat graag naar die 35ste ritoverwinning willen sprinten. In de voorbije Giro d’Italia liet Cavendish zien dat hij op zijn oude dag nog altijd kan winnen op het hoogste niveau: hij won namelijk op overtuigende wijze de slotrit in Rome.

Lees ook: Tour de France 2023: Astana Qazaqstan presenteert nieuw tenue

Lutsenko voor een goed klassement?

Cavendish kan de komende weken niet echt rekenen op een indrukwekkende sprinttrein: het moet in aanloop naar een sprint vooral van Cees Bol komen. Astana Qazaqstan hoopt verder met Alexey Lutsenko ook iets te kunnen betekenen in de bergen. De kersverse Kazachse tijdrit- en wegkampioen was de voorbije jaren zevende en achtste in de Tour en kan nu wellicht ook weer voor een top 10-notering gaan.

De regerende U23-wereldkampioen Yevgeniy Fedorov, Gianni Moscon, Luis León Sánchez en Harold Tejada vervolledigen de selectie. Moscon en Sánchez hebben – net als Cavendish – al de Giro d’Italia in de benen.

Lees ook: Tour de France 2023: De deelnemers