Tour de France 2023: Astana Qazaqstan presenteert nieuw tenue

Cees Bol en Mark Cavendish zullen deze Tour de France in een ander tenue van Astana Qazaqstan rondrijden dan ze normaal zijn gewend. De ploeg heeft namelijk een nieuw tenue gepresenteerd.

Aan het shirt zijn gele en donkerblauwe patronen toegevoegd, die de vele mineralen en gesteenten die Kazachstan heeft moeten representeren. Daarnaast moet ook de vlag van Kazachstan erin terug zijn te herkennen.

Dat Astana Qazaqstan voor dit tenue kiest, is goed te verklaren: het team is recentelijk een partnership aangegaan met KAZ Minerals. Ook Freedom Broker is op het tenue terug te zien.