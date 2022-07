Tour 2022: Voorbeschouwing etappe 7 naar La Planche des Belles Filles

Het Tourpeloton trekt vrijdag de bergen in. In de Vogezen komen de renners nog niet over de allerhoogste toppen, maar op de slotklim naar La Super Planche de Belles Filles kan niettemin voor flinke brokken zorgen. Vraag dat Primoz Roglic maar. Hij verloor in 2020 de Tour op deze plek, en toen zat het laatste steile gravelstukje er nog niet eens in. We kunnen dus spektakel verwachten. WielerFlits blikt vooruit!

Het startschot zal klinken in Tomblaine. An sich niet een plek met heel veel historie of bezienswaardigheden, behalve dat de voetbalclub AS Nancy-Lorraine in het Stade Marcel Picot haar thuiswedstrijden speelt. Ze komt uit in de Ligue 2, het tweede niveau in Frankrijk. Niet heel opmerkelijk, maar de club bracht wel een van de grootste Franse stervoetballers ooit voort. Michel Platini maakte hier namelijk zijn profdebuut.

In 2021 verzorgde Tomblaine eveneens de proloog van de Tour de la Mirabelle en de start van de vijfde etappe in de Ronde van de Toekomst, gewonnen door Marijn van den Berg. Tien jaar geleden debuteerde het in de Tour de France voor een rit naar La Planche des Belles Filles.

Die Vogezen-klim deed toen ook voor het eerst dienst in de Tour, die in de negen edities daarna liefst nog eens vijf keer terugkwam. De ASO komt hier dus graag. In het Nederlands heet deze berg de plank van de mooie meisjes. De legende leert ons dat de jonge meisjes uit het naastgelegen dorp hier ontsnapten aan wrede Zweedse huurlingen.

Die legende komt voort uit de zeventiende eeuw, toen de meisjes zelfmoord de voorkeur gaven boven misbruik tijdens de Dertigjarige Oorlog. Nabij de eronder gelegen meer beeldt een houten beeld de legende uit. Het past in het beeld van de passages die de Tour hier reeds deed. Tijdens iedere La Planche des Belles Filles – die ook vaak terugkomt in de Tour Alsace en de vermaarde, regionale klassieker Les Trois Ballons ging de geletruidrager kopje onder.

Het meest recente voorbeeld komt uit 2020, toen Tadej Pogačar op de voorlaatste dag de onklopbaar geachte Primož Roglič van de eerste plek stootte. Een week na het einde van de Tour zal de slotrit van de eerste Tour de France Femmes hier ook plaatsvinden.

Parcours

Vanuit Tomblaine zet het peloton koers naar het zuidoosten. De vroege vlucht krijgt hier ruim twee uur de tijd om weg te geraken en een geruststellende voorsprong op te bouwen. Toch is het maar de vraag of het peloton hen daartoe de ruimte geeft, want na 76,5 kilometer komen ze aan in Bruyères en dat ligt aan de voet van de Vogezen.

De wegen blijven hier vervelend omhooglopen, maar pas na een kleine honderd kilometer doemt in Gérardmer de eerste klim van de dag op. Dat is de Col de Grosse Pierre. Maar met zijn 6,5 kilometer lengte aan 4,1% is dit nu niet bepaald een klim voor de grote Pieten van het pak. Nadat de top op ruim 65 kilometer voor de streep gerond is, volgt een lange afdaling naar een heuvelachtige fase. Met de Col des Croix (3,5 kilometer aan 5,2%) is er wel maar ‘slechts’ één gecategoriseerde klim.

Dat is allemaal voorspel voor de slotklim van de dag, die na 168,5 kilometer begint aan het einde van het dorpje Plancher-les-Mines. We hebben het over La Super Planche des Belles Filles. Vanaf de voet schieten de stijgingspercentages meteen naar uitschieters van 13%. De gemiddelde stijging van de eerste vijf kilometer liggen zo rond de negen procent. Het is dus zaak om meteen goed je ritme te vinden op deze klim.

Tegen het einde van de oorspronkelijke top, vlakt het een heel klein beetje af. Tussen kilometer vijf en zes van de beklimming zitten zelf twee relatief vlakke stroken. Na die laatste van de twee lag de aankomst in 2012, 2014, 2017 en 2020. Voor de editie van 2019 werd er echter nog een gravelstrook aangeplakt, waaraan de slotklim het woordje Super dankt.

Ook dit jaar eindigt de rit na die gravelstrook, waardoor de slotkilometer meteen de lastigste van heel de beklimming is. Om grip op je achterwiel te houden is staand klimmen hier vrijwel onmogelijk. Dylan Teuns boekte hier in 2019 de ritzege, voor Giulio Ciccone.

Officieuze start: 13.05 uur

Officiële start: 13.15 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.45 uur

Afstand: 176,3 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Gérardmer: tussen 15.30 en 15.45 uur

Passage Col de Grosse Pierre: tussen 15.40 en 15.55 uur

Passage Col des Croix: tussen 16.15 en 16.35 uur

Favorieten

De enige keer dat La Super Planche des Belles Filles – dus mét de gravelstrook aan het einde – in de Tour de France zat, in 2019, haalden de vluchters het. De kans bestaat dit ook nu het geval is. Het parcours is anders dan toen, maar wie gaat de boel controleren? UAE Emirates, de ploeg van de nieuwe geletruidrager Tadej Pogačar, heeft donderdag al veel werk verricht, al heeft de kopman wel zijn ambities uitgesproken. De andere klassementsfavorieten zullen hun hele ploeg vermoedelijk niet op willen roken. Zij weten dat de kans op ritwinst in een rechtstreeks duel tegen – een schijnbaar ongenaakbare – Pogačar gering is.

Mocht een kopgroep het inderdaad tot het einde uitzingen, dan is het niet onmogelijk dat we dezelfde winnaar krijgen als drie jaar geleden. Dylan Teuns zal alleszins proberen mee te zitten met de ontsnapping van de dag. Lukt hem dat, dan zal hij moeilijk te verslaan zijn op La Super Planche des Belles Filles. De Belg liet niet alleen in 2019, maar ook vorig jaar nog zien dat hij het af kan maken in een Touretappe.

In Le Grand-Bornand kwam hij solo over de streep. Deze winter heeft hij, getuige bijvoorbeeld zijn zege in de Waalse Pijl, nog een stap gezet. In het klassement staat de heuvelspecialist van Bahrain Victorious nog niet heel ver, op iets meer dan drie minuten, maar als een groot gevaar zullen de klassementsmannen hem waarschijnlijk niet zien.

Toen Teuns won, klopte hij Giulio Ciccone. Hoewel de Italiaan meer kreeg dan een troostprijs – hij mocht het geel aantrekken -, koestert hij mogelijk nog revanchegevoelens. Op een goede dag moet Ciccone in staat zijn om ditmaal wel dagsucces te boeken. Op 22 mei dit jaar had hij nog zo’n dag en zegevierde hij in de vijftiende etappe van de Giro d’Italia. De renner van Trek-Segafredo gaat in de Tour opnieuw voor ritwinst, want in de algemene rangschikking staat hij nu al op grote achterstand. Wie weet pakt hij direct de eerste kans die zich voordoet.

Eveneens een gevaarlijke klant, als de vluchters het uit mogen maken, is Ciccone’s ploeggenoot Bauke Mollema. Ook hij mikt deze ronde op dagsucces. Zowel in 2017 als 2021 was hij al eens de beste in een Touretappe, maar hij zal zijn erelijst in de Franse ronde vast nog verder uit willen breiden. De honger van Mollema is nog altijd groot, zoals bleek op het NK tijdrijden. Hij versloeg er Tom Dumoulin de strijd om het rood-wit-blauw. Met een achtste plaats in de openingstijdrit van de Tour bevestigde Mollema zijn goede vorm.

Ruben Guerreiro steekt ook in de juiste conditie. Dat liet hij in het Critérium du Dauphiné en de Mont Ventoux Dénivelé Challenge zien. Die eerste koers sloot de Portugees van EF Education-EasyPost af als negende, de laatste wedstrijd won hij. In de eerste rit-in-lijn, van Roskilde naar Nyborg, kwam Guerreiro wel ten val, maar in de Roubaix-rit leek hij weer behoorlijk in orde. Hij finishte in de groep met onder andere Jonas Vingegaard. In Longwy kwam hij op ruim zes minuten van Pogačar over de streep. Heeft hij zich daar gespaard?

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) verloor op de aankomst in Longwy ongeveer drie minuten. De Fransman heeft het rijden van een klassement uit zijn hoofd gezet en gaat in plaats daarvan voor ritwinst en de bolletjestrui. Extreem veel bergpunten zijn er niet te pakken in de rit naar La Super Planche des Belles Filles, dus het zou misschien rationeler zijn voor Pinot om zich wat te sparen. Hij is echter een renner die rijdt met het hart en dat hart zal sneller gaan kloppen van deze etappe. Pinot, kind van de Vogezen, rijdt namelijk door zijn thuisregio. Op zijn trainingswegen zal hij ongetwijfeld willen schitteren.

Het is voor Pinot te hopen dat hij in de kopgroep dan niet Michael Woods (Israel-Premier Tech) tegenkomt. De Canadees, die al op een kleine zes minuten in het klassement staat, gaat voor een ritzege in deze ronde en krijgt daar op La Super Planche des Belles Filles een uitgelezen kans voor. De steile slotkilometer is namelijk op zijn lijf geschreven. Bovendien is hij meer dan in orde, getuige zijn soevereine zege in La Route d’Occitanie. Misschien kan die indrukwekkende overwinning hem nu echter wel parten spelen: durven de klassementsrenners het aan om hem veel ruimte te geven?

Andere vluchtspecialisten die genoemd moeten worden zijn Victor Lafay (Cofidis), Michael Storer (Groupama-FDJ), Andreas Leknessund (Team DSM), Jan Tratnik en Matej Mohoric (beiden BAhrain Victorious). Die laatste twee hebben het voordeel dat de etappe relatief vlak begint en zij in deze fase gebruik kunnen maken van zijn grote motor. Een klim als La Super Planche des Belles Filles – niet té lang – moeten de Slovenen bovendien goed aankunnen.

Van 2020 weten we dat een andere Sloveen, Tadej Pogačar, dat ook kan. Toen onttroonde het destijds 21-jarige toptalent zijn landgenoot Primož Roglič in de laatste Tourtijdrit. Nu staan de twee weer tegenover elkaar, maar is de kersverse geletruidrager Pogačar de te kloppen man, mocht het toch tussen de favorieten zal gaan. De inmiddels tweevoudige Tourwinnaar is de laatste jaren ongenaakbaar als het bergop gaat, en ook op andere terreinen staat hij zijn mannetje. Een ding is wel duidelijk: de gele man is gebrand op een nieuwe zege op La Planche des Belles Filles.

Daar komt nog eens bij dat Pogačar een betere start van La Grande Boucle kende dan zijn oudere landgenoot. Terwijl de UAE-kopman in Longwy won en het geel aan mocht trekken, kwam Roglič in de Roubaix-rit behoorlijk zwaar ten val. Hij kreeg die dag twee minuten aan de broek, maar hield in Longwy stand in de elitegroep. Ploeggenoot Jonas Vingegaard staat er voorlopig beter voor en oogt bovendien sterker. Misschien kan hij Pogačar het vuur aan de schenen leggen op La Super Planche des Belles Filles, al had de Deen de klim waarschijnlijk liever nog wat langer gezien.

Voor Aleksandr Vlasov lijkt de slotklim dan weer op maat gemaakt. Dit voorjaar imponeerde hij tijdens de Ronde van Valencia nog op de Alto de las Antenas del Maigmó, een berg die wel wat weg heeft van La Super Planche des Belles Filles. Allereerst bevat ook de eerstgenoemde klim een gravelsector en daarnaast zijn beide klimmen behoorlijk steil, maar niet extreem lang. De afgelopen dagen maakte Vlasov – zevende in het algemeen klassement – bovendien een solide indruk. In de rit naar Longwy zette hij een precaire situatie sterk recht.

Favorieten volgens WielerFlits:

Weer en TV

Het blijft vrijdag droog tussen Tomblaine en La Planche des Belles Filles. Vooral ’s middags schijnt de zon volop. De temperatuur loopt ondertussen op, van 20 naar 24 graden. Bovenop de slotklim zal het een graad of vijf, zes kouder zijn. Vanuit het noordoosten waait een matige wind (windkracht 3).

Vanaf de start hoef je via de online kanalen van de Eurosport Player en GCN+ niets te missen. Om 12.55 zijn er ook beelden op Eurosport 2. De NOS (NPO 1) schakelt om datzelfde tijdstip in met livebeelden, vanaf 14.15 uur kun je ook terecht op Sporza (Eén).