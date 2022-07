Tour 2022: Voorbeschouwing etappe 5 over de kasseien naar Wallers-Arenberg

Wielerliefhebbers, opgelet! Op woensdag 6 juli is het beter om gemaakte afspraken te verzetten en een middagje vrij te nemen van werk. De Tour de France trekt dan namelijk over de gevreesde kasseistroken van Noord-Frankrijk. De meeste klassementsrenners zullen met knikkende knieën aan de start staan, voor de klassiekercoureurs is dit dan weer een rit om duimen en vingers bij af te likken. WielerFlits blikt vooruit!

Neem woensdag 6 juli een vrije dag op in je agenda. Dan staat namelijk de gevreesde kasseienrit vanuit Lille – de Belgen kennen deze stad beter onder de naam Rijsel – op het programma. Waar Vejle (startplaats van de derde rit) mede groot werd door de textielindustrie, geldt dat ook voor Lille. Beide steden gelden respectievelijk als het Manchester van Denemarken en Frankrijk; Manchester gold als textielhoofdstad van de wereld. Na de Eerste Wereldoorlog klapte de textielindustrie in Lille in elkaar en had het tientallen jaren last van grote werkeloosheid. Anno 2022 is de stad echter weer een bloeiend en belangrijk middelpunt.

In het centrum zijn nog enkele prachtige, oude gebouwen terug te zien op de vele grote pleinen die Lille rijk is. Als hoofdplaats in de Frans-Belgische regio Eurometropole is het een waar verkeersknooppunt in Noord-Frankrijk, voor zowel auto’s, luchtvaart, scheepvaart en treinen. Ook telt de stad (met bijna een kwart miljoen inwoners) vier universiteiten en is ze nu groot dankzij de dienstensector die er veelal zetelt. Lille heeft ook een diepgewortelde relatie met de Tour de France. Al in 1906 kwam hier een rit aan en twee keer vond in Lille ook de Grand Départ plaats. Chris Boardman reed hier in 1994 de snelste proloog ooit.

Het dorpje Arenberg is bekend vanwege de mijnbouw in de vorige eeuw, nu nog duidelijk zichtbaar door de grote jaknikkers die er staan op het voormalige werkterrein. Het Fosse d’Arenberg staat zelfs op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Nadat de mijn in 1989 gesloten werd, raakte Arenberg in verval. Een keer per jaar staat het in het middelpunt van de belangstelling: tijdens Parijs-Roubaix. Vanuit Arenberg begint namelijk de iconische kasseistrook Trouee d’Arenberg, beter bekend als het Bos van Wallers. Het is een van de drie vijfsterrenstroken in de Hel van het Noorden. Pas tweemaal eerder kwam het Tourpeloton hier aan. In 2010 won Thor Hushovd, vier jaar later viel die eer te beurt aan Lars Boom.

Parcours

De renners maken zich in Lille klaar voor deze uiterst belangrijke én korte kasseienrit. Een bekend wielergezegde geldt voor deze etappe: ‘je kunt de Tour hier niet winnen, maar wel verliezen’. Het peloton zal Lille aan de zuidoostkant uitrijden. Wie een beetje bekend is in de regio, weet dat je dan vrijwel meteen aan het parcours van de finale van Parijs-Roubaix zit.

Sterker nog: als het peloton in Cysoing op het kruispunt rechtsaf slaat naar Genech, kunnen ze ook linksaf met de D90 mee. Nog geen drie kilometer verderop ligt namelijk Carrefour de l’Arbre, tussen Gruson en Camphin-de-Pévèle in. Voor nu slaat men dus rechtsaf. Wat volgt is een lange aanloop door tal van dorpjes met veel verkeersobstakels. Een nerveuze bedoening, zo luidt de verwachting.

In de beginfase van de etappe wemelt het in de buurt van de kasseistroken (ook Mons-en-Pévèle zullen ze rakelings passeren), maar die slaat het peloton over. De eerste strook volgt na zeventig kilometer. Dat is de onbekende en door gras op de rug enigszins technische secteur Villers-au-Tertre à Fressain, die loopt over de 8 mei 1945-straat. Woensdag begint hier de sportieve oorlog en is het de opmaat naar een lange finale van ruim 50 kilometer. Te beginnen met Eswars à Paillencourt: kasseien in dalende lijn. Levensgevaarlijk volgens Aart Vierhouten, die daar met titelverdediger Tadej Pogačar ging verkennen. “Eigenlijk is de tweede strook de eerste strook, omdat daartussen zestien kilometer zit. Daarna is dat steeds vier á vijf kilometer.”

In 2018 lag die strook er ook in. Toen won John Degenkolb in zonnig weer, maar Vierhouten vreest vooral bij regen voor problemen. Hij ligt relatief vroeg in de koers, waardoor het peloton nog groot zal zijn en de uitwijkmogelijkheden volgens de voormalig Nederlands beroepsrenner schaars zijn. Ook in 2018 was deze strook de tweede van toen in totaal vijftien stroken. Nu ligt de strook wel veel dieper in de etappe. Na deze secteur is het nog 54,5 kilometer naar de streep, waarvan 16,2 kilometer over kasseistroken gaan. Stroken drie, vier, vijf en zes volgen elkaar daarna in rap tempo op en ze hebben alle vier een lengte van om en nabij de anderhalve kilometer.

De stroken Wasnes-au-Bac à Marcq-en-Ostrevent (drie) en Abscon (zes) kennen we uit de GP de Denain, maar de secteurs naar en van Monchecourt zijn – net als de eerste strook – nog nooit verreden in wedstrijdverband. Beide zijn zeer smalle boerenlandweggetjes tussen de maïsvelden in, waardoor de wind ook nog een factor kan spelen. Kort daarna volgt dus Abscon, daar waar Mathieu van der Poel in de GP de Denain van 2019 het peloton de vernieling in reed. Vervolgens liggen in de laatste dertig kilometer de vijf laatste stroken, waarvan er vier in de jongste editie van Parijs-Roubaix lagen. Ook de vijfde is bekend.

Vanuit het dorpje Abscon rijden de renners niet naar Hornaing, maar naar Erré voor het begin van de zevende strook. Dat zijn de kasseien naar Wandignies. Een lange, rechte weg van 2900 meter, die beginnen met twee watertorens links van de weg. In de Helleklassieker krijgt deze secteur liefst vier sterren. Daarna volgen tien kilometers op dezelfde wegen die de renners in april gereden hebben, met achtereenvolgens Warlaing à Brillon (strook acht, drie sterren) en Tilloy-lez-Marchiennes à Sars-et-Rosières (strook negen, vier sterren). Die laatste strook krijgt die gradatie vanwege de lengte en een aantal bochten die erin zitten.

De voorlaatste strook van de dag zullen alleen de anciens in dit peloton gereden hebben. Bousignies à Millonfosse zat namelijk in Parijs-Roubaix 2011 en 2012, als vervanger voor een andere bekende strook. Toentertijd kreeg Bousignies à Millonfosse drie sterren; op deze dag rijdt het peloton de strook in omgekeerde richting. Dat doen ze ook met de laatste strook van de dag, die tijdens Parijs-Roubaix de naam Wallers à Hélesmes draagt. Die secteur geniet vooral bekendheid als de strook van Pont Gibus. Als ze daar eenmaal van de kasseien komen, is het nog vijf kilometer tot de streep. Die is getrokken vlak voor het Bos van Wallers.

Alle kasseistroken in de vijfde etappe van de Tour de France 2022

11. Villers-au-Tertre à Fressain (nog 73,5 km) 1.500m – ***

10. Eswars à Paillencourt (nog 55,5 km) 1.700m – **

09. Wasnes-au-Bac à Marcq-en-Ostrevent (nog 50 km) 1.400m – **

08. Émerchicourt à Monchecourt (nog 45,5 km) 1.600m – ***

07. Monchecourt à Émerchicourt (nog 42,5 km) 1.300m – **

06. Abscon (nog 36,5 km) 1.600m – ***

05. Erré à Wandignies (nog 28,5 km) 3.700m – ****

04. Warlaing à Brillon (nog 21 km) 2.600m – ***

03. Tilloy à Sars-et-Rosières (nog 18km) 2.300m – ****

02. Bousignies à Millonfoss (nog 12,5 km) 1.400m – ***

01. Hasnon à Wallers (nog 5,5 km) 1.600m – ***

Officieuze start: 13.35 uur

Officiële start: 14.00 uur

Finish: tussen 17.20 en 17.40 uur

Afstand: 157 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Mérignies: tussen 14.45 en 14.55 uur

Passage Villers-au-Tertre à Fressain (eerste strook): tussen 15.40 en 15.50 uur

Passage Erré à Wandignies (4-sterrenstrook): tussen 16.40 en 17.00 uur

Passage Tilloy à Sars-et-Rosières (4-sterrenstrook): tussen 16.55 en 17.10 uur

Passage Bousignies à Millonfoss (voorlaatste strook): tussen 17.05 en 17.20 uur

Passage Hasnon à Wallers (laatste strook): tussen 17.10 en 17.30 uur

Favorieten

In een reguliere editie van Parijs-Roubaix kijken we automatisch naar de mannen die het snelste over de kasseien kunnen rijden. Dat doen we ook voor deze kasseienexpeditie in de Tour, maar in de Ronde van Frankrijk spelen ook nog andere belangen. Sommige teams staan met acht vrijbuiters aan de start, maar de meeste ploegen hebben toch een klassementsrenner in de gelederen. En de klassementsrenners moeten woensdag vooral zonder kleerscheuren de streep zien te bereiken. Het is dan vaak aan de klassiekerrenners binnen het team, om de kopman zo goed mogelijk bij te staan op de kritieke punten.

Met andere woorden, niet elke renner met adelbrieven in het kasseienwerk krijgt woensdag ook de vrijheid om zijn ding te doen. Stalorders, weet u wel. Een ploeg die zich niks zal aantrekken van het algemeen klassement (of eigenlijk: de eindzege) is Alpecin-Deceuninck. De Belgische formatie hoopt deze Tour zoveel mogelijk etappes te winnen, met Jasper Philipsen in de sprints of met Mathieu van der Poel in de heuvel- en overgangsetappes. Ook de kasseienrit van woensdag moet Van der Poel als een handschoen passen. De Nederlander zit ook al dagen met deze rit in zijn hoofd, zo liet hij op de eerste rustdag nog weten.

Van der Poel staat momenteel vijfde in het algemeen klassement, op twintig seconden van leider Wout van Aert. Het is een duidelijk verschil, maar geen onoverbrugbare achterstand. MVDP droomt met andere woorden ook nog stiekem van geel, al zal hij vooral de kasseienrit willen winnen. “Het is wel iets wat me goed moet liggen. Er is bovendien ook nog veel mogelijk voor de gele trui, maar iedereen die binnen de minuut staat maakt zeker nog een kans. Het is dus afwachten. Ik probeer sowieso voor ritten te gaan, dat is voor ons als ploeg ook het belangrijkste, maar twintig seconden is niet veel in een Roubaix-rit.”

Mocht Van der Poel onderweg niet in staat blijken om het verschil te maken, dan kan Alpecin-Deceuninck ook gokken op een sprint met Jasper Philipsen. De Belg is een van de snelste renners van deze Tour en won in de etappe naar Calais de pelotonssprint achter Van Aert, maar heeft als Belg natuurlijk ook voldoende ervaring in het voorjaars- en dus kasseiwerk. Philipsen won vorig jaar zelfs de Grand Prix de Denain, een wedstrijd over dezelfde wegen en soortgelijke kasseistroken als die van woensdag. Dat maakt de Leuvenaar automatisch tot een gevaarlijke klant voor de overwinning.

Van der Poel hoeft zich woensdag om niemand te bekommeren, die luxe heeft Wout van Aert normaal gesproken niet. Na zijn etappezege in Calais zou de Belg maar wat graag in zijn gele trui zegevieren in Arenberg, maar hij zit in een ploeg met Primož Roglič en Jonas Vingegaard. Twee renners die in aanmerking komen voor de Tourzege en er bovendien nog uitstekend voorstaan in het klassement. Mocht een van deze mannen lek rijden op de kasseien, en Van Aert is in de buurt, zal die laatste dan gewoon mogen doorrijden? Of zal hij zijn wiel als modelploegmaat moeten afstaan, allemaal in functie van het hogere doel: geel in Parijs.

Het is een duivels dilemma voor Van Aert, maar met name voor de ploegleiding van Jumbo-Visma. Toch kunnen we ons ook wel een scenario voorstellen waarbij Van Aert voor eigen gewin mag rijden, en het aan renners als Nathan Van Hooydonck, Tiesj Benoot en Christophe Laporte is om bij de twee klassementsrenners van de ploeg te blijven. Van Aert is tenslotte een van de grote kanshebbers op de ritzege en kan bovendien ook een gouden zaak doen voor de groene puntentrui. We verwachten namelijk niet meteen dat sprinters als Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Caleb Ewan punten zullen sprokkelen in Arenberg.

Sportief manager Merijn Zeeman had in gesprek met Het Laatste Nieuws het volgende te zeggen over de rol van Van Aert in de kasseienrit. “Deze hele Tour rijden we voor twee doelen. Geel met Jonas en Primož, groen met Wout. Dat is woensdag niet anders. Morgen willen we een goede dag voor geel en een goede dag voor groen hebben. Het is maar één van de 21 ritten in de Tour. Woensdag willen we als team excelleren. Dan rijdt iedereen voor iedereen. De koerssituatie zal beslissen wat er moet gebeuren. Dat is niet te voorspellen”, schetst Zeeman.

Een ‘sprinter’ die we woensdag zeker van voren zullen zien, is Peter Sagan. De Slowaak kent als een voormalig winnaar van Parijs-Roubaix (in 2018) het klappen van de zweep en weet ook hoe het is om in de Tour over kasseien te rijden. In de kasseienetappes in 2014, 2015 en 2018 eindigde hij telkens bij de eerste vijf: vierde, derde en vijfde. De renner van TotalEnergies lijkt in de vorm om mee te doen om de overwinning, want zijn eerste sprints op Deense bodem waren veelbelovend. Met name in de laatste sprintconfrontatie in Denemarken en de eerste rit in Frankrijk deed hij echt weer mee met de snelste sprinters op deze planeet. Dat belooft voor woensdag!

Wie het niet van een sprint zal moeten hebben, is Matej Mohorič. De Sloveen van Bahrain Victorious zal moeten aanvallen om een kans te maken op de zege, maar laat Mohorič nu een neusje hebben voor de goede ontsnapping. Vorig jaar was hij toch een van de revelaties in de Tour met ritzeges in Le Creusot en Libourne. Mohorič staat bekend om zijn straffe stoten en woensdag zal hij graag opnieuw een nummertje willen opvoeren. In de voorbije editie van Parijs-Roubaix werd hij – na een beresterke race – vijfde. Het is voor Mohorič alleen te hopen dat hij onderweg geen werk hoeft op te knappen voor Damiano Caruso en/of Jack Haig.

Bij Trek-Segafredo krijgen de klassiekerspecialisten, bij afwezigheid van een échte kopman voor het klassement, volledig carte blanche voor de rit van woensdag. We mogen kortom het nodige verwachten van Mads Pedersen en Jasper Stuyven. Pedersen, die zijn contract heeft verlengd bij Trek-Segafredo, slaagde er in eigen land niet in om zijn eerste Tourzege te boeken, maar maakte wel een bijzonder scherpe indruk. Misschien vallen de puzzelstukjes in de ‘Roubaix-rit’ wel op zijn plaats. Ook Stuyven is een man om in de gaten te houden. De Belg reed zich de voorbije dagen vooral leeg voor Pedersen, maar woensdag zal hij als kasseivreter pur sang toch dromen van winst.

Dromen van winst, dat is iets wat wel meer renners zullen doen. We denken dan aan twee coureurs van Quick-Step Alpha Vinyl: Yves Lampaert en Florian Sénéchal. Voor Lampaert kan de Tour natuurlijk al niet meer stuk na zijn zege in de openingstijdrit door Kopenhagen, maar de West-Vlaamse boerenzoon zal ook graag willen schitteren op ‘zijn’ kasseien. Ook Frans kampioen Sénéchal is gepokt en gemazeld in het kasseienwerk en zal toch ook graag eens voor eigen rekening willen rijden. Het grote voordeel voor de mannen van Quick-Step Alpha Vinyl: ze hoeven niet om te kijken naar een klassementsrenner.

Bij Arkéa-Samsic zullen ze gegroepeerd rond hun klassementsrenner, Nairo Quintana, rijden. Toch wil dit niet zeggen dat Hugo Hofstetter in de pas moet lopen. De rappe Fransman moet in staat zijn om een mooie ereplaats uit de brand slepen, en waarom zou Hofstetter niet dromen van winst in de kasseienrit? De sterke sprinter heeft er de kwaliteiten voor, dat staat buiten kijf. Normaal zouden we ook de winnaar van de laatste Parijs-Roubaix, Dylan van Baarle, bij de favorieten plaatsen. De Nederlander start hier echter in een andere rol en zal normaal bij kopmannen Geraint Thomas, Adam Yates en Daniel Felipe Martínez moeten blijven.

Andere renners om rekening mee te houden, zijn Tom Pidcock en Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), Stan Dewulf, Bob Jungels en Oliver Naesen (AG2R Citroën), Nils Politt en Danny van Poppel (BORA-hansgrohe), Kasper Asgreen (Quick-Step Alpha Vinyl), Max Walscheid (Cofidis), Jan Tratnik (Bahrain Victorious), Stefan Küng, Valentin Madouas, Kévin Geniets (Groupama-FDJ), John Degenkolb (Team DSM), Alexey Lutsenko, Gianni Moscon (Astana Qazaqstan Team) en een kwartet van Intermarché-Wanty-Gobert: Alexander Kristoff, vierde in de etappe naar Calais, Andrea Pasqualon, Adrien Petit en Taco van der Hoorn.

Tot slot verwachten we wel wat van Alberto Bettiol, Jonas Rutsch, Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), Amaury Capiot, Connor Swift (Arkéa-Samsic), Philippe Gilbert, Florian Vermeersch, Tim Wellens (Lotto Soudal), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Anthony Turgis (TotalEnergies), Michael Matthews, Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco), Alexis Gougeard en Luca Mozzato (B&B Hotels-KTM).

Er is echter één maar: in hoeverre zijn persoonlijke ambities te rijmen met de klassementsaspiraties van de ploeg? Voor veel klassementsrenners is het woensdag een kwestie van overleven, al zullen mannen als Geraint Thomas, Tadej Pogačar en misschien ook wel Primož Roglič en Jonas Vingegaard dit als een gouden mogelijkheid zien om de boel eens stevig op te schudden en uiteen te ranselen.

Bekijk hier de vooruitblik met Adrie van der Poel op de kasseienrit in de Tour.



Favorieten volgens WielerFlits

Weer en TV

Er is goed nieuws voor renners die niet houden van regen in combinatie met kasseien, want neerslag wordt overdag niet verwacht. De afgelopen dagen is het ook droog geweest in de regio. De temperatuur is aangenaam met in de namiddag 22-24 graden in Lille en Wallers-Arenberg. De wind komt uit het westen, waardoor de renners vooral aan het begin van de etappe met een matige zijwind te maken krijgen.

Vanaf 13.10 uur hoef je via de online kanalen van de Eurosport Player en GCN+ niets te missen. Om 13.25 zijn er ook beelden op Eurosport 2. Sporza (Eén) en de NOS (NPO 1) schakelen respectievelijk vanaf 13.30 en 15.00 uur in met livebeelden.