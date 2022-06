Tour 2022: Kleine wijziging in de kasseienrit naar Arenberg

De vijfde etappe van de Tour de France is licht gewijzigd. In de kasseienrit van Lille naar Arenberg wordt de eerste kasseienstrook in omgekeerde richting afgelegd dan oorspronkelijk gepland, laat de organisatie weten.

Het peloton rijdt in de vijfde etappe van Lille Métropole naar Arenberg Porte du Hainaut, waar de finish op 500 meter van het beroemde Bos van Wallers ligt. Op het programma staan maar liefst elf kasseistroken, waarvan er enkele regelmatig worden aangedaan in Parijs-Roubaix.

Vanwege de plaatsing van een nieuw wegobstakel aan het begin van de eerste kasseistrook, zag de organisatie zich genoodzaakt om het parcours te wijzigen. Om de veiligheid van de renners te garanderen, wordt de strook in omgekeerde richting afgelegd: van Fressain naar Villers-au-Tertre.

Door deze wijziging wordt de etappe dus 3,3 kilometer langer. De aanpassing heeft echter geen gevolgen voor de totale afstand kasseiwegen (19,4 kilometer) waar de renners overheen worden gestuurd op woensdag 6 juli.

🔎 This modification will therefore extend the stage (and the #TDF2022) by 3.3km without affecting the 19.4km of cobbles already mapped.

👇 Here is the updated route of stage 5 pic.twitter.com/gPvWBlsG2h

— Tour de France™ (@LeTour) June 21, 2022