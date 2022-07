Tour 2022: Voorbeschouwing etappe 14 naar Mende

Saint-Étienne is behalve finishplaats in de dertiende etappe van de Tour de France, ook het decor voor de start van de veertiende rit. De renners staat zaterdag een veeleisende dag te wachten in het Centraal Massief. Waarschijnlijk krijgen we een strijd op twee fronten te zien: de eerste tussen de vluchters en de tweede tussen de klassementsrenners. WielerFlits blikt vooruit!

Saint-Étienne is een van de grootste Europese steden op grotere hoogte, met een hoogteligging van 516 meter. Via een rit door het middengebergte, komen de renners aan in Mende. Het dorpje in de regio Occitanië kent een lange historie. Al van in de bronstijd van de Romeinse Tijd is bekend dat deze plek bewoond is. In de middeleeuwen werd Mende gesticht rond het graf van de heilige Privat, destijds een bedevaartsoord.

Vijf eeuwen later werd in opdracht van de paus de Kathedraal Saint-Privat gebouwd, nu een van de toeristische trekpleisters. Ooit bezat de kerk de grootste klok van de christelijke wereld, genaamd Non Pareille (‘zonder gelijke’). Tijdens de godsdienstoorlogen in de zeventiende eeuw ging de klok verloren.

Sinds de negende eeuw bevat het katholieke dorp ook een bisschopszetel, om maar aan te geven hoe belangrijk deze plek is voor gelovigen. Mende is ook bekend van de rivier Lot, die door deze plek loopt. De Pont Notre-Dame is een zeer smalle brug die over de Lot loopt, die sinds de dertiende eeuw bewaard is gebleven. Wie overigens denkt dat het peloton finisht in het historische oude centrum, zit mis.

De aankomst ligt namelijk op het vliegveld van Mende, vlak na de Côte de la Croix-Neuve. In 1995 deed die klim zijn intrede, waarna Laurent Jalabert er zegevierde. Sindsdien heet de helling de Montée Laurent Jalabert. Nadien wonnen ook Marcos Serreno (2005), Steve Cummings (2015) en Omar Fraile (2018) hier.

Parcours

De renners vertrekken vanuit het westelijk deel van Saint-Étienne in zuidelijke richting. De eerste kilometers gaan grotendeels in dalende lijn, tot het peloton aankomt in Firminy. Van daaruit begint de beklimming van de Côte de Saint-Just-Malmont (7,7 km aan 3,9%) van de derde categorie. Een fijne loper waar het in het eerste halfuur oorlog gaat zijn om in de vroege vlucht van de dag te komen.

Uiteindelijk zal het recht van de sterkste gelden, want sterke renners met een lange adem moeten richting de top toch kunnen wegrijden. Controleren vanuit het peloton is in de heuvelachtige fase die daarna komt, met daarin ook de Côte de Châtaignier (2,6 km aan 7,3%) van de derde categorie, uiterst lastig.

Pas na zo’n 65 kilometer zal de rust wedergekeerd zijn, als de renners via een afdaling in de vallei van de Loire tot rust kunnen komen. Dat duurt tot bedevaartsoord Le Puy-en-Velay, bekend van de kapel en het Maria-beeld op de vulkanische proppen aldaar. Deze plek is een bekend verzamelpunt voor historische pelgrimsroutes, op weg naar Santiago de Compostela in Spanje. Sinds 1996 diende Le Puy-en-Velay overigens drie keer als aankomstplaats in de Tour. De laatste keer was in 2017, toen Bauke Mollema er zijn eerste ritzege binnen harkte. Nu is het stadje decor voor de start van de langste klim van de dag: de loper Le Bouchet-Saint-Nicolas.

Aan de oevers van het met kristalhelder water gevulde Lac du Bouchet, begint vervolgens een razendsnelle doortrap-afdaling. Alleen aan de onderkant na het dorpje Saint-Haon wacht een technisch slot. Vervolgens meandert de route parallel aan de Chapeauroux-rivier naar de Côte de Grandrieu (6,3 km aan 4,1%) van de derde categorie. De route gaat vervolgens nog verder naar het hoger gelegen gehucht Baraque de la Motte. Via een korte afdaling komen de renners bij de volgende klim, de Côte de la Fage (4,2 km aan 6%) van derde categorie.

Vanaf de top volgt een lange afdaling van 24 kilometer naar Mende. Daar begint het steile slotstuk van deze rit: de Côte de la Croix Neuve-Montée Jalabert (3 km aan 10,2%) van tweede categorie. Deze kwelduivel is niet lang, maar het is vooral de gemiddelde stijging die de renners zal doen bidden om genade. Eenmaal de top gerond, is het nog 1,5 kilometer tot de finishlijn getrokken is op de start- en landingsbaan van de luchthaven Brenoix van Mende.

Kortom, een echte etappe voor sterke vluchters. Alleen in 2010 (toen Joaquím Rodríguez won, vóór Alberto Contador) won hier een klassementsrenner.

Officieuze start: 12.15 uur

Officiële start: 12.30 uur

Finish: tussen 17.05 en 17.35 uur

Afstand: 192,5 km

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte de Saint-Just-Malmont: tussen 12.50 en 12.55 uur

Passage Côte de Châtaignier: tussen 13.25 en 13.30 uur

Tussensprint in Yssingeaux: tussen 13.40 en 13.50 uur

Passage Côte de Grandrieu: tussen 15.45 en 16.05 uur

Passage Côte de la Fage: tussen 16.20 en 16.45 uur

Passage Côte de la Croix Neuve-Montée Jalabert: tussen 17.05 en 17.35 uur

Favorieten

Waarschijnlijk krijgen we op de slotklim naar Mende een strijd op twee fronten te zien: de eerste tussen de vluchters om de etappezege en de andere tussen de klassementsrenners om tijd te pakken voor het algemeen klassement. Het gaat op weg naar de finish de hele tijd op en af, dus wordt het moeilijk om de ontsnapping te controleren. Veel renners denken dat ze kans maken op de zege en we kunnen dan ook een groot gevecht om de vlucht van de dag verwachten.

Bij BORA-hansgrohe kunnen we onmogelijk om Lennard Kämna heen. De Duitse klimmer ging al een paar keer op jacht naar de etappezege. Op La Super Planche des Belles Filles werd hij pas diep in de finale bijgehaald door de klassementsrenners en moest hij vrede nemen met een vierde plaats. In de rit naar Megève kon hij rekenen op de extra aandacht van zijn medevluchters en kwam hij niet verder dan de tiende plek. De rit naar Mende is opnieuw een mooie voor Kämna om te jagen op de zege.

EF Education-EasyPost kan op meerdere paarden wedden. Magnus Cort was al zeer succesvol in deze Tour, door meerdere dagen de bolletjestrui te dragen en de rit naar Megève te winnen. De Deen kan goed klimmen en beschikt over een scherp eindschot. Toch maar weer opschrijven! De Amerikaanse ploeg van Jonathan Vaughters heeft met Neilson Powless nog een mooie troef in de hand. De winnaar van de Clásica San Sebastián 2021 was vierde in de rit naar Wallers-Arenberg en werd opnieuw vierde in de rit naar Alpe d’Huez.

AG2R Citroën zag al een paar mannen naar huis vertrekken, maar heeft toch nog ijzers in het vuur om mee te strijden voor de overwinningen. Bob Jungels was al een keer succesvol in de rit naar Châtel, waar hij na een lange solo als eerste boven kwam. Aurélien Paret-Peintre stond aan het eind van de eerste volle week op de dertiende plaats van het algemeen klassement, maar is in de twee grote Alpenetappes afgezakt. Het geeft de Franse klimmer de vrijheid om mee te gaan in een ontsnapping.

INEOS Grenadiers rijdt behalve voor het algemeen klassement ook voor etappezeges. Voor deze rit kijken we binnen de Britse ploeg naar twee mannen. Jonathan Castroviejo reed vanuit de vlucht al naar de tweede plaats in de etappe naar Châtel, die werd gewonnen door Bob Jungels. Ook verwachten we wat van Dylan van Baarle. De Nederlander reed al een keer naar de vijfde plaats in de rit naar Megève, waar Magnus Cort nipt de sprint van de kopgroep won van Nick Schultz.

In ritten voor vluchters schrijven we ook graag de naam van Bauke Mollema op. De Nederlander kwakkelde wat met zijn gezondheid, maar ondertussen heeft hij de stijgende lijn te pakken. In Alpe d’Huez kwam hij al als dertigste over de streep. Als hij mee zit in de juiste ontsnapping, heeft hij de kwaliteiten in huis om het succesvol af te maken. In de schaduw van de machtsgreep van Jumbo-Visma en Jonas Vingegaard en de etappezege van Tom Pidcock, werkte Tony Gallopin twee degelijke Alpenetappes af. De Fransman liet dit jaar al een ris goede uitslagen noteren.

Wat was het Thibaut Pinot gegund om de rit naar Châtel te winnen. De klimmer van Groupama-FDJ moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plaats. In de rit naar Alpe d’Huez reed hij naar de twintigste plaats, dus de benen van de Fransman zijn goed. De aankomst in Mende is weer een mooie voor Pinot. Ook ploegmaat Valentin Madouas zit goed in de wedstrijd met een veertiende plaats op de Col du Granon en een negentiende in Alpe d’Huez. En dan is er ook nog Michael Storer, de bergkoning van de Vuelta a España 2021, met wie het steeds beter gaat.

Quick-Step Alpha Vinyl heeft met Andrea Bagioli een interessante troef in handen. De Italiaan rijdt goed omhoog, kwam in de rit naar Alpe d’Huez zelfs als 24e boven en beschikt over een scherp eindschot. Gezien zijn optreden in de tweede grote Alpenrit, zit het met de vorm en de benen wel goed bij hem!

Movistar heeft meerdere opties om mee te sturen in de vlucht. Zo’n ontsnapping leverde Matteo Jorgenson al een mooi resultaat op in de rit naar Megève. In de sprint met Magnus Cort, Nick Schultz en Luis León Sánchez werd de pas 23-jarige Amerikaan vierde. Vrijdag zat Jorgenson wel al mee in de rit naar Saint-Étienne. Ook Carlos Verona is een sterke pion in de Spaanse ploeg. De Spanjaard was al derde in de rit naar Châtel na Bob Jungels en Jonathan Castroviejo. Verona won in aanloop naar de Tour al een etappe in het Critérium du Dauphiné.

Bahrain Victorious zag Jack Haig al in de eerste week van de Tour de France afhaken en heeft geen renners hoog staan in het klassement. De ploeg zal dus op jacht gaan naar etappezeges, maar heeft daar wel de mannen voor met Damiano Caruso, Matej Mohorič, Luis León Sánchez, die al dicht bij winst was in de rit naar Megève, Dylan Teuns en Fred Wright.

BikeExchange-Jayco kan Nick Schultz uitspelen in de ontsnapping. Het scheelde weinig, of de Australiër had zijn eerste etappezege te pakken in de Tour. In de rit naar Megève moest hij toezien hoe Magnus Cort zijn voorwiel net iets eerder over de streep drukte. Het toont echter aan dat Schultz over goede benen beschikt, dus schrijven we ook zijn naam maar op!

Cofidis moet het sinds een paar dagen stellen zonder kopman Guillaume Martin. De Franse ploeg heeft verschillende opties met Ion Izagirre, Simon Geschke en Benjamin Thomas, die al drie keer naar de top tien reed in deze Tour. Van Team DSM zien we mogelijk Andreas Leknessund weer mee in de vlucht van de dag. De Noor zorgde al voor een achtste plaats in de rit naar Megève.

Intermarché-Wanty-Gobert kan in deze rit rekenen op de kwaliteiten van Georg Zimmermann. De Duitse klimmer was deze week al zesde in Megève. Voor Taco van der Hoorn lijkt deze etappe op papier te zwaar, maar de Nederlander heeft al vaker verrast.

Favorieten volgens WielerFlits:

Tour 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

Tijdens de start is het in Saint-Étienne zo’n 27 graden, meldt Weeronline ons. Daarbij schijnt de zon volop bij een matige noorden- tot noordwestenwind. Gedurende de middag loopt de temperatuur verder op. Bij de finish in Mende geeft de thermometer mogelijk 34 graden aan. Deze temperaturen maken de bergbeklimmingen extra zwaar. Op de hogere delen kan wel af en toe een verfrissend briesje waaien.

De veertiende etappe is vanaf 12.00 uur live te zien op Eurosport 1 en via de Eurosport Player. Vanaf 13.30 uur schakelen ook NPO 1 en Sporza op Eén over naar de Tour. Ben je niet in de gelegenheid om naar de tv te kijken, dan hoef je in het liveblog van WielerFlits niets te missen van deze rit door het Centraal Massief. Het liveblog staat vanaf 8.00 uur voor je paraat; bespreek het verloop van de rit in onze chat met mede-wielerfans!