Tour 2022: Starttijden individuele tijdrit naar Rocamadour

Overzicht

Daags voor de slotetappe naar de Champs-Élysées in Parijs staat nog een individuele tijdrit over 40,7 kilometer in het routeboek van de Tour de France. Rode lantaarn Caleb Ewan (Lotto Soudal) mag de tijdrit aftrappen om 13.05 uur. Gele trui Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) is de laatste op het startpodium om 17.00 uur. WielerFlits zet de belangrijkste starttijden op een rij!

Starttijden Nederlanders

13:12:30 – Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl)

13:21:30 – Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert)

13:30:30 – Nils Eekhoff (Team DSM)

13:36:30 – Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco)

13:47:00 – Danny van Poppel (BORA-hansgrohe)

14:54:30 – Martijn Tusveld (Team DSM)

15:52:00 – Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers)

16:12:00 – Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

Starttijden Belgen

13:09:30 – Frederik Frison (Lotto Soudal)

13:23:00 – Guillaume Van Keirsbulck (Alpecin-Deceuninck)

13:24:30 – Brent Van Moer (Lotto Soudal)

13:29:00 – Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl)

13:42:30 – Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck)

13:45:30 – Florian Vermeersch (Lotto Soudal)

14:00:30 – Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma)

14:12:30 – Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

14:23:00 – Amaury Capiot (Arkéa Samsic)

14:29:00 – Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

14:41:00 – Philippe Gilbert (Lotto Soudal)

14:50:00 – Stan Dewulf (AG2R Citroën)

15:24:00 – Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert)

15:44:00 – Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

16:16:00 – Wout van Aert (Jumbo-Visma)

16:24:00 – Dylan Teuns (Bahrain-Victorious)

Starttijden favorieten etappezege, volgens onze voorbeschouwing

13:29:00 – Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl)

14:05:00 – Filippo Ganna (INEOS Grenadiers)

14:06:30 – Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl)

14:21:30 – Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost)

15:50:00 – Stefan Küng (Groupama-FDJ)

16:12:00 – Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

16:16:00 – Wout van Aert (Jumbo-Visma)

16:56:00 – Geraint Thomas (INEOS Grenadiers)

16:58:00 – Tadej Pogačar (UAE Emirates)

17:00:00 – Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

Starttijden laatste tien renners

16:42:00 – Adam Yates (INEOS Grenadiers)

16:44:00 – Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan)

16:46:00 – Romain Bardet (Team DSM)

16:48:00 – Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe)

16:50:00 – Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert)

16:52:00 – Nairo Quintana (Arkéa Samsic)

16:54:00 – David Gaudu (Groupama-FDJ)

16:56:00 – Geraint Thomas (INEOS Grenadiers)

16:58:00 – Tadej Pogačar (UAE Emirates)

17:00:00 – Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)