Asgreen stelt verwachtingen voor tijdrit bij: “Gele trui is niet meer realistisch”

Kasper Asgreen moet zijn verwachtingen voor de openingstijdrit van de Tour de France 2022 bijstellen. De Deen van Quick-Step Alpha Vinyl hoopte in eigen land de eerste gele trui te veroveren, maar Asgreen kwam in de Ronde van Zwitserland ten val en blesseerde daarbij zijn knie. “De gele trui is jammer genoeg geen realistisch doel meer”, klinkt het.

Asgreen is normaal gesproken een van de kanshebbers in een tijdrit over dertien kilometer, maar de 27-jarige renner kende dus geen ideale voorbereiding. “Ik werd al ziek voor de Ronde van Zwitserland en dan kwam er nog die crash bovenop. De voorbereiding was met andere woorden gewoon niet goed genoeg. Dat is jammer, ik had namelijk getraind voor de tijdrit. Mentaal was het best wel een klap.”

Toch hoopt Asgreen zijn huid nog zo duur mogelijk te verkopen. “Ik zal er alles proberen uit te halen. Een paar dagen geleden was het nog niet eens zeker of ik zou kunnen starten. Het gaat nu echter goed met de knie. Ik kon na mijn val zes dagen niet fietsen, maar sindsdien gaat het snel de goede kant op. Ik heb op dit moment geen pijn meer. Daarom sta ik straks ook aan het vertrek.”

Asgreen rekent zich met andere woorden niet meer tot de kanshebbers voor de openingstijdrit. Met Filippo Ganna, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Stefan Bissegger, Stefan Küng, Primož Roglič en Tadej Pogačar staan er nog wel voldoende favorieten aan de start. Lees meer over de inleidende tijdrit in onze uitgebreide voorbeschouwing.