Tour 2022: UAE Emirates bevestigt positieve coronatest Majka: “Toestemming om te koersen”

Update

Tadej Pogačar gaat na negen etappes aan de leiding van de Tour de France, maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn binnen het kamp van UAE Emirates. Vegard Stake Laengen en George Bennett zijn namelijk al weggevallen wegens een positieve coronatest en ook Rafał Majka, de belangrijkste helper van Pogačar in de bergen, heeft een positieve coronatest afgelegd. De Pool kreeg echter toestemming om van start te gaan in de tiende rit.

Dat laat Eurosport-presentatrice Orla Chennaoui weten via Twitter. De Poolse klimmer is echter wel gewoon van start gegaan in de tiende etappe naar Megève. Zijn CT-waarden zouden namelijk dermate laag zijn en dus heeft Majka groen licht gekregen om zijn weg te vervolgen. Een renner die positief test op het coronavirus, hoeft de Tour de France niet in alle gevallen te verlaten.

Dat viel eerder al te lezen in het nieuwe UCI-protocol. De dokter van het betrokken team, de corona-arts van de wedstrijdorganisatie en de medisch directeur van de UCI zullen via een stemming bepalen of de desbetreffende renner in koers mag blijven of niet.

Deze passage is aan het protocol toegevoegd om te voorkomen dat renners die licht positief zijn, helemaal geen symptomen hebben en niet of nauwelijks besmettelijk zijn, per direct uit de wedstrijd worden gehaald.

George Bennett out of the race with covid, Majka also positive but with a low enough viral load to continue racing. Pogacar down two team mates and a third sick. — Orlala Chennaoui 🇫🇷 🚲 (@SportsOrla) July 12, 2022

Update

UAE Emirates bevestigt dat Rafał Majka een positieve coronatest heeft afgelegd. Ploegarts Adrian Rotunno laat in een korte verklaring weten: “Hij is asymptomatisch en na analyse van zijn PCR bleek dat hij een zeer laag risico op besmetting had, vergelijkbaar met het geval van Bob Jungels eerder in de wedstrijd. Volgens protocol hebben we dit vanmorgen gemeld aan het medische team van de UCI, dat Rafał toestemming gaf om vlak voor het vertrek van de koers aan de start te verschijnen. We zijn ons bewust van zijn ziektebeeld en houden zijn situatie nauwlettend in de gaten.”