UCI verscherpt in aanloop naar de Tour de France het COVID-19-protocol

De UCI heeft in aanloop naar de Tour de France de maatregelen rond COVID-19 aangescherpt. Zo keren de verplichte coronatests voor de start van de wedstrijd en op de rustdagen terug. Dat was volgens de federatie nodig vanwege de toename van het aantal positieve gevallen van COVID-19. Wel wordt de regel geschrapt op grond waarvan elke ploeg die binnen zeven dagen twee of meer positieve coronagevallen had, uit de wedstrijd mocht worden genomen.

De UCI heeft het document Rules to be applied for the organisation of road cycling competitions in the context of the COVID-19 pandemic een update gegeven. Het protocol is opgesteld door een stuurgroep onder verantwoordelijkheid van de medisch directeur van de UCI en bestaat uit vertegenwoordigers van renners, ploegen, teamartsen en organisatoren. Het protocol is sinds de invoering in 2020 al regelmatig aangepast.

Van de belangrijkste nieuwe bepalingen in het protocol zijn sommige verplicht. Zo moeten alle leden van de ploegen twee dagen voor de start van de wedstrijd ten minste één negatieve coronatest afleggen. Ook moeten alle teamleden, commissarissen, technisch afgevaardigden en antidopingcontrolepersoneel op de rustdagen (m.u.v. eventuele transferdagen) een coronatest afleggen.

Andere nieuwe bepalingen worden sterk aanbevolen, zoals dagelijkse tests voor alle teamleden in de vijf dagen voorafgaand aan de wedstrijd en tests voor leden van de ploeg (met uitzondering van de renners), de commissarissen, de technisch afgevaardigden en het personeel van de antidopingcontrole. De regel op grond waarvan de organisatie elke ploeg die binnen zeven dagen twee of meer coronagevallen had, uit koers mocht halen, wordt geschrapt.

Noodzakelijk

“Gezien de ontwikkeling van de internationale gezondheidssituatie en aan de vooravond van de Tour de France is het noodzakelijk geworden de geldende maatregelen te verscherpen,” vertelt UCI-baas David Lappartient in een persbericht, “om ervoor te zorgen dat de wielerevenementen op onze internationale kalender met succes kunnen worden gehouden en om de gezondheid van de aanwezigen bij de wedstrijden te beschermen.”