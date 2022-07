Tour 2022: Medisch bulletin en juryrapport

Overzicht

Dagelijks publiceert de organisatie van de Tour de France na de etappe belangrijke informatie over blessures van renners en uitgedeelde straffen door de wedstrijdjury. Dat doen zij in het medisch bulletin en in het juryrapport. In dit overzicht bundelt WielerFlits alle medische updates uit de koers en de uitgedeelde straffen.

Vrijdag 1 juli 2022 – Etappe 1

Medisch bulletin

Valpartijen zonder erg.

Juryrapport

Niets te melden.

Tijdens de tweede etappe mag er worden bevoorraad vanaf km 30 tot het bord dat de laatste 20 kilometer aangeeft.

In het kader van de strijd tegen technologische fraude werden in de eerste etappe 13 fietsen gecontroleerd middels röntgenstralen.