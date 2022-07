Alpecin-Deceuninck is Michael Gogl kwijt in de Tour de France. De Oostenrijker kwam in de kasseienetappe naar Wallers-Arenberg ten val en is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Wat de exacte schade is, is nog niet bekend. De 28-jarige Gogl, ploeggenoot van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen, stond na vier etappes op een 115e plaats in het algemeen klassement. Hij was bezig aan zijn vijfde Tour de France.

Na Jack Haig is Gogl de tweede uitvaller in de Tour 2022.