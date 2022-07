Tour 2022: Liveblog – Etappe 2 naar Nyborg zaterdag 2 juli 2022 om 08:00

Huidige Kopgroep

Na de openingstijdrit in Kopenhagen kunnen de snelheidsduivels zich opmaken voor de eerste massasprint. Althans, dat lijkt zo. Maar schijn bedriegt. Het laatste deel van deze etappe van 202 kilometer verloopt eerst pal langs de kust en in de laatste twintig kilometer ligt de Storebæltsbroen. Wie gaat er met de ritzege vandoor?



De start van de tweede etappe is in universiteitsstad Roskilde. Het peloton zal helemaal naar het noorden van Sjælland rijden, waar de eerste bergpunten van deze Tour te verdienen zijn. In een tijdsbestek van 22 kilometer liggen drie hellingen van de vierde categorie: d’Asnæs Indelukke (na 62 kilometer), d’Hove Stræde (na 72 kilometer) en Kårup Strandbakke (na 84 kilometer).In Kalundborg, mogen de snelle mannen voor het eerst aan het werk tijdens de tussensprint van de dag.

Dat kan tevens het startsein zijn voor een hectische en lange finale. Het parcours gaat daarna namelijk in zuidelijke richting langs de kustlijn, waar de wind bijna vijftig kilometer lang vrij spel heeft. Daarna wacht de achttien kilometer lange Storebæltsbroen. Op deze brug is maar een zuchtje wind nodig om het op de kant te gooien. Na de brug volgen nog slechts drie kilometer tot de streep in Nyborg. De laatste haakse bocht ligt op 650 meter voor het de finish.

Mis niets van deze etappe van de Tour 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.15 uur

Officiële start: 12.35 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.25 uur

Afstand: 202,2 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte d’Asnæs Indelukke: tussen 13.55 en 14.05 uur

Passage Côte d’Høve Stræde: tussen 14.10 en 14.20 uur

Passage Côte de Kårup: tussen 14.25 en 14.35 uur

Tussensprint Kalundborg: tussen 15.20 en 15.35 uur

Passage brug Storebæltsbroen: tussen 16.30 en 16.55 uur

Tour 2022: Voorbeschouwing etappe 2 (WielerFlits)

Tour 2022: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Tour 2022: De deelnemers (WielerFlits)