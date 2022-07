Tour 2022: Fabio Jakobsen biedt excuses aan voor uitspraak over Dylan Groenewegen

Fabio Jakobsen heeft na afloop van de vierde etappe van de Tour de France zijn excuses aangeboden voor de uitspraak dat de ritzege van Dylan Groenewegen ‘hem koud liet’. Daar vroeg hij speciaal aandacht voor in het flashinterview na de rit naar Calais. “Ik was een beetje gefrustreerd”, licht hij dat toe bij de NOS.

Er werd hem een vraag gesteld over de klim in de finale van de vierde rit. “Voor ik dat doe wil ik terugkomen op gisteren”, begint Jakobsen. “Ik zei dat de overwinning van Dylan me koud liet. Dat gaat alleen om de prestatie. Ik begrijp uiteraard dat hij en zijn familie ook een heel lastige tijd doorgemaakt hebben. Daar heb ik veel respect voor. Ik was een beetje gefrustreerd. Dus bij deze mijn excuses.”

In Calais werd Jakobsen dertiende. Hij kon niet meer meesprinten om de tweede plaats, achter een ontketende Wout van Aert die solo won. “Eindelijk is Wout eerste, toch?”, lacht Jakobsen. “Ik was goed mee over het klimmetje, daar verbaasde ik mezelf een beetje over. Maar hij (Van Aert, red.) is zo sterk. En dat tegen het peloton. Bij het positioneren op het eind had ik niet meer de benen en daardoor kon ik niet meesprinten voor de tweede plek. Dit parcours is nog net te lastig voor me.”

“Jumbo-Visma hanteerde de perfecte tactiek met de ploeg. Zij hebben ook een heel sterke man met Wout. Ze trekken de boel uit elkaar”, aldus de gelegenheidsdrager van de groene trui. “Het grote peloton en mijn kleine groepje kwamen nog bij elkaar, maar Wout blijft weg. Dat is perfect uitgevoerd door de mannen van de supermarkt.”

Kansen op de kasseien

Er volgen niet veel sprintkansen meer, maar Jakobsen gaat niet bij de pakken neer zetten nu. “Morgen kan ik denk ik wel, het zijn vlakke kasseien morgen”, aldus de Nederlandse sprinter, die de vergelijking maakt met Kuurne-Brussel-Kuurne. Die koers won hij al eens. “We hebben een sterke ploeg en ik probeer dé man in de ploeg te zijn. Al zal ik niet de vooruitgeschoven man zijn. Maar morgen is wel weer een kans.”

Bekijk hieronder de beelden met de uitspraak waar Fabio Jakobsen zijn excuses voor aangeboden heeft.