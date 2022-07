Tour 2022: Clarke klopt Van der Hoorn in kasseienrit, Pogacar wint tijd na Jumbo-chaos

Simon Clarke heeft Taco van der Hoorn verslagen in een chaotische en bedrijvige kasseienetappe in de Tour de France. Na een stoffige rit van 157 kilometer tussen Lille en Wallers-Arenberg, met bijna 20 kilometer over kasseien, was hij als eerste aan de finish. Jumbo-Visma kende een pechdag; Jonas Vingegaard en vooral Primož Roglič verloren tijd op een sterke Tadej Pogačar.

Taco van der Hoorn in de aanval

Voor de start in Lille was de spanning voelbaar in en om het peloton, maar de renners wisten ook dat de eerste kasseistrook van de dag pas na tachtig kilometer zou opdoemen. De eerste serieuze versnelling kwam van rasaanvaller Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), die wegreed met bergtruidrager Magnus Cort (EF Education-EasyPost) en Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies).

Daarachter viel het echter niet stil. Drie renners wisten uiteindelijk met moeite de oversteek te maken. Dat waren Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Simon Clarke (Israel-Premier Tech) en Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM). De zes hardrijders kregen van een nerveus peloton ruim drie minuten voorsprong, waardoor Neilson Powless virtueel de gele trui in handen had.

De tussensprint lag vroeg in de rit en daar kwam Van der Hoorn als eerste langs. In het peloton won Fabio Jakobsen de sprint voor Wout van Aert en Christophe Laporte. De Nederlander kwam daardoor één punt dichterbij in de stand. In het peloton werd stevig tempo gereden door de treintjes, dat was vooral om uit de problemen te blijven.

Valpartij Wout van Aert

Dat lukte niet voor Van Aert, die op een rotonde ten val kwam. Het leek een crash zonder erg, want hij kon snel verder. Op weg terug naar het peloton kwam hij ook nog bijna ten val, maar hij wist de volgwagen van Team DSM nipt te ontwijken. Ondertussen kregen de zes koplopers vier minuten voorsprong en kwamen de kasseien steeds dichterbij.

Het peloton begon met 3.15 minuut achterstand aan de eerste strook (sector 11) met Primoz Roglic en Tadej Pogacar op de voorposten. Kort na de strook volgde een aanval van Jack Bauer en Mads Pedersen, maar zij werden snel weer ingerekend. Pech was er voor Aleksandr Vlasov, maar de Rus werd snel teruggebracht voor de volgende stroken begonnen; tien in de laatste 60 kilometer.

Slechte dag Mathieu van der Poel

Daar plaatste Quick-Step-Alpha Vinyl een straffe versnelling, waardoor het peloton op een lang lint getrokken werd. Voor Ben O’Connor was er pech op een zeer slecht moment, waardoor hij op een minuut achterstand kwam te rijden. Ook Peter Sagan, Alexander Kristoff, Louis Meintjes en Florian Sénéchal kregen te maken met tegenslag. Ondertussen hielden de zes koplopers hun voorsprong van 2.30 minuut vast, waardoor zij steeds meer zicht kregen op de ritwinst.

In het peloton lag de focus vooral op een veilige passage van de kasseistroken voor de diverse kopmannen. Opvallend was de afwezigheid van Van Aert op de voorposten, hij verschool zich in de buik van het peloton op de stoffige wegen. Pogacar liet zich dan weer van zijn beste kant zien, door attent te koersen over de Noord-Franse kasseien. Een slechte dag was er voor Mathieu van der Poel en Fabio Jakobsen, die vroeg losten uit het peloton.

Chaos bij Jumbo-Visma: pech Vingegaard én Roglic

Schrik was er op 36 kilometer van de finish bij Jumbo-Visma, want Jonas Vingegaard kreeg pech en moest van fiets wisselen. Hij kreeg die van Nathan Van Hooydonck, maar die was veel te groot. Het zorgde voor een chaotische situatie, omdat ook Kruijswijk en Benoot van de fiets moesten. Van Aert liet zich vervolgens uitzakken om Vingegaard te helpen.

Het goede nieuws voor Jumbo-Visma was dat Roglic en Laporte wel in het peloton zaten, totdat vlak voor de 4-sterrenstrook naar Wandignies een valpartij plaatsvond in het peloton. Daar was Roglic een van de grootste slachtoffers door een rondslingerende hooibaal, samen met Caleb Ewan en Jack Haig. Dat was het teken voor Pogacer om te versnellen op de kasseien.

Roglic vond zich na zijn val terug achter de groep-Vingegaard, die al een minuut achterstand had op het voorste peloton met daarin Pogacar, Vlasov, David Gaudu en Nairo Quintana. Door goed werk van Van Aert en Laporte wist Vingegaard het gat echter klein te houden, maar andermaal was het Pogacar die het tempo de hoogte in trok aan het einde van de strook naar Brillon.

Pogacar en Stuyven jagen op kopgroep

Van der Hoorn, Cort, Powless, Boasson Hagen en Clarke begonnen met een minuut voorsprong op de groep-Pogacar aan de zware strook naar Sars-et-Rosières (4-sterren). Daar 50 seconden achter reed Vingegaard en een minuut verder reed Roglic rond. Een versnelling van Jasper Stuyven op de 2,3 kilometer lange strook kon alleen gevolgd worden door een ontketende Pogacar. Achter hen regende het valpartijen en lekke banden.

Stuyven en Pogacar kwamen, met nog twee stroken te gaan, tot op 40 seconden van de koplopers. De groep-Vingegaard bleef hangen op een minuut, maar de schade voor Roglic dreigde groter dan twee minuten te worden. Vooraan ging echter het tempo de hoogte in, waardoor Pogacar en Stuyven in de laatste 15 kilometer niet dichterbij kwamen.

Van der Hoorn nipt geklopt door Clarke

Op de laatste strook van Hasnon naar Wallers, zes kilometer voor de finish, werd Cort gelost door de andere vier, die gingen strijden om de ritwinst. Powless plaatste vlak voor de vod een aanval, maar hij viel stil en werd teruggehaald door Boasson Hagen. Hij nam Clarke en Van der Hoorn mee, die er een sprint der stervende zwanen van maakten. De Nederlander leek op weg naar de ritzege, maar de Australiër was nipt sneller.

Vingegaard beperkt schade, veel verlies Roglič

In de achtergrond wisten Van Aert en Laporte, samen met enkele andere klassementsploegen, de schade voor Vingegaard op Pogacar nog flink te beperken. De Sloveen gaf samen met Stuyven redelijk wat tijd weg. Zij kwamen op 51 seconden van Clarke over de finish, dertien seconden later gevolgd door het pelotonnetje met Vingegaard en Van Aert. Bijgevolg mag de Belg zijn gele trui behouden, al zijn Powless en Boasson Hagen wel gestegen in het algemeen klassement.

De groep-Roglic kwam op 2.59 minuut over de finish. Hij verliest dus ruim twee minuten op Pogacar in deze chaotische kasseienetappe naar Wallers-Arenberg. Ook Alexey Lutsenko (op 2.59 minuut), Louis Meintjes, Ben O’Connor en Michael Woods (op 4.12) verloren tijd. De andere klassementsrenners finishten in het peloton met Vingegaard. De enige grote afwezige: Jack Haig, die na de valpartij met ook Roglic moest opgeven.