Tour 2022: Alle lichten staan op groen voor Wout van Aert

Wout van Aert zal vrijdag in het Deense Kopenhagen gewoon aan de start staan van de openingstijdrit van de Tour de France. De renner van Jumbo-Visma moest vanwege een lichte knieblessure het BK wegwielrennen aan zich voorbij laten gaan, maar Van Aert kan inmiddels weer pijnvrij fietsen. “De knie van Wout heeft de tijd gehad om te herstellen”, laat persman Ard Bierens weten aan Het Laatste Nieuws.

Van Aert liep zijn blessure op tijdens een trainingsrit met de ploeg van Jumbo-Visma in het Franse Tignes. De Belg moest vervolgens wat gas terugnemen en besloot uit voorzorg te passen voor het BK wielrennen in Middelkerke. Van Aert maakte zich toen echter al geen zorgen over zijn Tourdeelname. De 27-jarige coureur kon in het weekend al twee voorzichtige trainingen afwerken en maandag volgde de eerste volwaardige training.

Van Aert kon maandag zonder pijn trainen en dus staan alle lichten op groen voor de komende Ronde van Frankrijk. Bierens: “De inschatting die we vooraf hadden gemaakt, klopt. De knie van Wout heeft de tijd gehad om te herstellen. Hij reist dinsdag mee af naar Denemarken. Het is dubbel. Enerzijds wisten we perfect wat we moesten doen en is het gewoon logisch dat Wout de Tour kan rijden. Anderzijds is er altijd dat ene procentje bezorgdheid: ‘Het zal toch niet zijn dat…’.”

Van Aert reist vanavond met zijn Belgische ploeggenoten Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck naar Denemarken voor de Tourstart. De alleskunner is op vrijdag meteen een van de grote kanshebbers op het geel. De Tour begint namelijk met een vlakke en technische tijdrit van 13 kilometer in Kopenhagen.