Wout van Aert slaat BK over door lichte knieblessure

Wout van Aert staat dit weekend uit voorzorg niet aan de start van het BK wielrennen. De Belgisch kampioen kampt met een lichte knieblessure, die hij opliep tijdens een trainingsrit in Tignes.

De Tour de France, die volgende week vrijdag van start gaat, komt volgens het persbericht van Jumbo-Visma niet in gevaar. Wel geeft de ploeg aan dat Van Aert het tot en met zondag rustig aan zal doen. Dat betekent dat Van Aert het een week rustig aan moet doen, omdat hij afgelopen maandag volgens Strava zijn laatste training afwerkte.

Van Aert baalt van de beslissing, al maakt hij zich geen zorgen: “Het is heel jammer dat ik mijn trui niet kan verdedigen. Normaal gesproken zou ik nooit passen voor het BK. Maar ik denk dat dit de wijste beslissing is, omdat ik niet wil dat de Tour in gevaar komt.”