Tour 2021: Voorbeschouwing favorieten jongerenklassement

De trend in het wielrennen blijft zich maar doorzetten: jonge renners doen steeds vaker en steeds sneller mee op het allerhoogste niveau. De laatste twee edities won de winnaar van het jongerenklassement ook de gele trui. Het tekent de professionaliseringsslag die er bij opleidingsploegen gemaakt is én het lijkt erop dat verboden middelen een stuk minder gebruikelijk zijn dan grofweg vijftien-twintig jaar geleden. Wie zijn dit jaar de favorieten voor de witte trui? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Tour de France is al 118 jaar oud, maar het jongerenklassement viert dit jaar pas haar 46-jarige bestaan. Een voorloper was de Grote Prijs der Jongeren (1970-1971), waarvan de eerste editie gewonnen werd door Joop Zoetemelk. Nederland heeft sowieso een uitstekende relatie met dit klassement. Henk Lubberding (‘78), Johan van der Velde (‘80), Peter Winnen (‘81), Erik Breukink (‘88) en Eddy Bouwmans (‘92) wisten namelijk allen al eens te winnen. Breukink (‘87), Gerrit de Vries (‘91) en Robert Gesink (‘10) werden daarnaast alle drie ook een keertje tweede. Voor de volledigheid: Bert Pronk (‘76), Van der Velde (‘79), Michael Boogerd (’97) en Steven Kruijswijk (’11) werden dan allen al eens derde.

De Belgische renners doen het een stuk minder goed in dit klassement. Nog nooit won een Belgische coureur het jongerenklassement in de Tour de France. Voor misschien wel de meest gekke wielernatie ter wereld is dat toch opvallend. Claude Criquelion werd van 1979 tot en met 1981 wel drie keer tweede. Mario Aerts veroverde die plek in 1999 ook, achter eindwinnaar Benoît Salmon. Daarnaast stonden Daniel Plummer (1980), Jim Van de Laer (19992) en Christophe Brandt (2003) ooit eens als derde in dit klassement. Dit jaar gaat er ook geen Belg zegevieren.

Het maagdelijk witte tricot werd overigens pas in 2000 ingevoerd, toen de nog altijd actieve Francisco Mancebo in Parijs stond te shinen. Met het winnen van dit klassement is een glansrijke carrière welhaast verzekerd. Acht renners slaagden erin om na winst in het jongerenklassement ook ooit de gele trui in Parijs op te halen: Laurent Fignon, Greg Lemond, Marco Pantani, Jan Ullrich, Alberto Contador, Andy Schleck én natuurlijk Egan Arley Bernal en vorig jaar Tadej Pogačar.

Met Nairo Quintana en Simon Yates staan er nog wel andere renners in onderstaande lijst die ooit de Giro d’Italia en/of de Vuelta a España nog eens zouden winnen. In de relatief jonge geschiedenis van de witte trui zijn er twee recordhouders. Zowel Jan Ullrich (1996, 1997 en 1998) als Andy Schleck (2008, 2009 en 2010) zijn met drie eindoverwinningen allebei recordhouder.

Laatste tien winnaars

2020: Tadej Pogačar

2019: Egan Arley Bernal

2018: Pierre Latour

2017: Simon Yates

2016: Adam Yates

2015: Nairo Quintana

2014: Thibaut Pinot

2013: Nairo Quintana

2012: Tejay van Garderen

2011: Pierre Rolland

Vorig jaar

Cees Bol greep in de openingsetappe van de Tour de France vorig jaar nipt naast de witte leiderstrui. Alexander Kristoff won die rit, Bol werd derde. Daartussenin eindige Mads Pedersen, die als eerste man het wit mocht aantrekken. De toenmalig Deense wereldkampioen raakte de trui een dag later kwijt, toen Marc Hirschi verrassenderwijs een antwoord had op de demarrage van Julian Alaphilippe. Ook de jonge Zwitser kon er niet lang van genieten, want in rit vier pakte Tadej Pogačar het wit over. De jonge Sloveen zat drie dagen later net achter een valpartij, toen het op de kant getrokken werd. Weg waaide de witte trui.

Topfavoriet voor het wit en toenmalig titelverdediger Egan Bernal nam de leiding in dit klassement over na precies een week koersen. Een kleine week later vocht het supertalent van UAE-Emirates zich echter terug. Bernal moest de rol lossen op weg naar de Pas de Peyrol, al was zijn achterstand op Pogačar op dat moment nog altijd maar vijftien seconden. Het ging voor de Colombiaan echter mis in de rit naar de Grand Colombier. Bernal zakte er door het ijs en moest bijna zeven en een halve minuut toegeven op ritwinnaar… Pogačar! Daardoor bleef alleen Mas over als concurrent, maar die zou Pogačar niet meer bedreigen.

Eindstand jongerenklassement 2020

1. Tadej Pogačar (UAE-Emirates) in 87u20m5s

2. Enric Mas (Movistar) +6m07s

3. Valentin Madouas (Groupama-FDJ) +1u42m43s

4. Daniel Felipe Martínez (EF Pro Cycling) +1u55m12s

5. Lennard Kämna (BORA-hansgrohe) +2u15m39s

Volledige eindstand

Favorieten

Net als vorig jaar is de opdracht voor renners met de witte trui als ambitie niet mis: de regerend Tourwinnaar verslaan. Tadej Pogačar slaagde daar vorig jaar met vlag en wimpel in. Hij reed Egan Bernal de vernieling in, waarna de Colombiaan met rugproblemen gedesillusioneerd opgaf. De beste zijn is al een hele opgave, de beste blijven is nog moeilijker. Aan de Sloveen de taak om die opdracht dit jaar te volbrengen. Iedere renner geboren op of na 1 januari 1996 komt in aanmerking voor de witte leiderstrui. In totaal zijn dat er dit jaar ‘slechts’ 25. Normaal zal er niet veel aan de titelverdediger te doen zijn, maar dat dachten we vorig jaar ook.

De topfavoriet is uiteraard titelverdediger Tadej Pogačar. De 22-jarige Sloveen mag – deze editie inbegrepen – nog drie keer een gooi doen naar eindwinst in het jongerenklassement. Waar Bernal het in 2020 moeilijk had om zijn Tourzege van een jaar eerder te bevestigen, had het Sloveense natuurtalent daar ogenschijnlijk minder moeite mee. Tamau won meteen de UAE Tour, kraaide daarna oppermachtig victorie in Tirreno-Adriatico en won afgelopen maand nog de Ronde van Slovenië. Tussendoor wist hij ook Luik-Bastenaken-Luik bij te schrijven op zijn nu al imposante erelijst. Het mag duidelijk zijn dat Pogačar er helemaal klaar voor is om de grootste wedstrijd van het jaar nog eens te winnen. En dus ook de witte trui.

Mocht de Sloveen om wat voor reden dan ook wegvallen, dan is de strijd om het wit helemaal open. David Gaudu lijkt dan de voornaamste renner te zijn die kans maakt op de eindzege in dit klassement. De 24-jarige Franse pocketklimmer van Groupama-FDJ maakte vooral voor zijn seizoenpauze indruk. Hij begon sterk in februari met de zege in de Faun-Ardèche Classic. In de Ronde van het Baskenland won hij de slotrit en schoof hij zodoende nog op naar plek vijf, om dan in Luik-Bastenaken-Luik de demarrage van Pogačar te beantwoorden. Na een hoogtestage in ei werd hij vorige maand negende in het Critérium du Dauphiné. Eén nadeel: zijn tijdrit is slecht.

Bij BikeExchange is niet Simon Yates de kopman, die hier wel aan het vertrek staat. Nee, de Australische formatie zet in op een renner van eigen bodem. Lucas Hamilton werd afgelopen winter al aangewezen als leider van de formatie. De 25-jarige Aussie pakt die kans in ieder geval met beide handen aan. Het hele seizoen maakt Hamilton namelijk al indruk. In alle rittenkoersen waarin hij startte – allemaal op WorldTour-niveau – eindigde hij bij de eerste tien. Dat was weliswaar steeds door voornamelijk te volgen, maar je moet het maar doen. Hamilton werd vierde in Parijs-Nice, tiende in de Ronde van Catalonië, achtste in de Ronde van Romandië en hij stond tot zijn opgave (buikgriep) zesde in de Ronde van Zwitserland.

Bij AG2R Citroën vertrokken afgelopen winter Romain Bardet en Pierre Latour. Dat bood anderen kansen. Ben O’Connor is een van hen, maar hij is voor dit klassement net te oud. Wie wel in aanmerking komt voor het wit, is Aurélien Paret-Peintre. De 25-jarige Fransman ontwikkelt zich gestaag en maakt zijn debuut in La Grande Boucle. Vorig jaar maakte hij zijn grote ronde-ontgroening mee in de Giro d’Italia. Daar eindigde Paret-Peintre na drie weken klimmen en klauteren op een dertiende plek in het eindklassement. Op die plaats eindigde hij onlangs ook in het Critérium du Dauphiné. Eerder dit jaar werd hij al negende in Parijs-Nice. Voor een klimmer heeft hij ook een behoorlijk eindschot, wie weet wat dat brengt!

Bij UAE-Emirates zullen ze vol inzetten op een nieuwe Tourzege met Pogačar, maar er schuilt meer schoon volk in de selectie van teammanager Joxean Fernández. Denk bijvoorbeeld aan Brandon McNulty, die vorig jaar debuteerde met een vijftiende plek in de eindrangschikking van de Giro d’Italia. De 23-jarige Amerikaan heeft een veel betere tijdrit in huis dan Gaudu, Hamilton en Paret-Peintre, maar die drie mogen voor zichzelf rijden in de bergen. Bij McNulty gaat dat waarschijnlijk niet het geval zijn. Bovendien maakt de voormalig wereldkampioen tijdrijden U19 bergop dit seizoen niet de allerbeste indruk. Hij begon in de Ronde van het Baskenland nog wel als leider op de slotdag, maar zou daar bijvoorbeeld nog zakken naar plek zeventien.

EF Education First-Nippo vormt met INEOS Grenadiers, Jumbo-Visma en UAE-Emirates het vierde sterke blok in deze Tour. Een van de ruwe diamanten in die selectie is Sergio Higuita. De 23-jarige explosieve pocketklimmer uit Colombia maakte in 2019 met veel bombarie zijn debuut op WorldTour-niveau. Hij won onder meer een rit in de Vuelta a España en werd daar veertiende in het eindklassement. Vorig jaar zette hij die trend door en maakte hij zijn Tourdebuut. In de vijftiende rit gaf hij als nummer zestien in het klassement echter op. In 2021 maakte hij tot dusver geen heel goede indruk. Luik-Bastenaken-Luik was zijn laatste koers. Maar met zijn eindschot, klimvermogen én degelijke tijdrit weet je het nooit.

Waar Groupama-FDJ voor het klassement dus rekent op Gaudu, krijgt iemand anders nu zijn rol toebedeeld. Gaudu was immers de laatste jaren de vaste luitenant in de bergen voor Thibaut Pinot. Nu hij is doorgeschoven is als kopman, is Valentin Madouas de nieuwe Gaudu. De 24-jarige Fransman kan echter zelf ook een aardig houtje fietsen. Hij is bezig aan zijn vierde jaar als prof en begint in Frankrijk aan zijn derde grote ronde. In zijn eerste – de Giro d’Italia van 2019 – werd Madouas onopgemerkt dertiende in het eindklassement. Hij maakt wel vaker indruk, maar de jongeling is nog wat grillig in zijn prestaties. Zo reed-ie bij zijn seizoenstart goed in de Tour du Var, maar was het de rest van het jaar tot op heden wat minder.

Een van de renners die niet met de ambitie voor wit vertrekt vanuit Bretagne, maar die het als bijvangst zeker zouden kunnen mee grissen, is Jonas Vingegaard. De 24-jarige Deen ontwikkelt zich gestaag bij de Nederlandse ploeg en dwong helemaal zelf zijn selectie af, nadat bekend werd dat Tom Dumoulin de Tour de France aan zich voorbij zou laten gaan. Vingegaard begon het jaar goed met een ritzege in de UAE Tour en twee overwinningen en de eindzege in de Internationale Wielerweek van Coppi en Bartali. Hij imponeerde daarna vooral in de Ronde van het Baskenland, waar hij achter Primož Roglič als tweede eindigde in het eindklassement. Met zijn tijdrit (zevende) in het Critérium du Dauphiné maakt hij eveneens indruk. Vingegaard zal nu vooral voor zijn Sloveense kopman moeten knechten.

Een jaar voordat de Deen zich bij Jumbo-Visma voegde, had Neilson Powless dat gedaan. De intussen 24-jarige Amerikaan worstelde bij de Nederlandse ploeg met het feit dat leeftijdsgenoten sneller stappen maakte dan hijzelf. Hij tooide daarna naar wat nu EF Education First-Nippo is. Voor die ploeg mocht hij vorig jaar meteen zijn Tourdebuut maken. Hij liet er – net als bij Jumbo-Visma – heel af en toe glimpjes van zijn talent zien, maar zijn belofte heeft hij tot op heden nog niet echt weten in te lossen. Hoewel hij dit seizoen als vijfde finishte in de UAE Tour en onlangs nog verdienstelijk veertiende werd in de Ronde van Zwitserland, geldt voor Powless hetzelfde als voor Higuita: Rigoberto Urán ondersteunen.

We blijven voor dit klassement een beetje terugvallen op dezelfde ploegen, omdat anderen simpelweg geen jongere renners meenemen die in aanmerking komen voor de witte trui. UAE-Emirates gebruikt ook Marc Hirschi als bouwsteen voor Pogačars nieuwe Tourzege. De 22-jarige Zwitser staat nu niet meteen bekend als pure klimmer, maar hij zou met zijn klasse lang mee kunnen. Vorig jaar won hij nog twee ritten in de Tour, maar die vrijheid zal hij nu niet meer krijgen. Ook Ide Schelling kan in dit klassement hoog eindigen. De 23-jarige Hagenees is een allrounder, van alle markten thuis. Hij reed dit seizoen een paar sterke tijdritten en de BORA-hansgrohe-renner won onlangs de GP Kanton Aargau in Zwitserland. In de Tour moet hij Wilco Kelderman helpen aan een goed resultaat.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tadej Pogačar

*** David Gaudu, Lucas Hamilton

** Aurélien Paret-Peintre, Brandon McNulty, Sergio Higuita

* Valentin Madouas, Jonas Vingegaard, Neilson Powless, Marc Hirschi

