Tour 2021: Voorbeschouwing etappe 6 van Tours naar Châteauroux

Na de uithaal van Tadej Pogačar in de tijdrit van woensdag staat op donderdag, de eerste dag van juli, weer een rit-in-lijn op het programma in de Tour de France. De zesde etappe loopt over vlak terrein van Tours naar Châteauroux. De 160 kilometer lange rit bevat zeer weinig hoogtemeters en zal waarschijnlijk ten prooi vallen aan de rappe mannen. Gaat Mark Cavendish voor nummer 32, of steekt iemand anders daar een stokje voor? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Mario Cipollini en Mark Cavendish: het zijn twee van de beste sprinters aller tijden die de vorige drie aankomsten in Châteauroux hebben gewonnen. Ook in 2021 is de etappe naar deze stad onder in de regio Centre-Val de Loire geknipt voor de snelle mannen. Die zullen de eerste julidag ongetwijfeld met rood hebben omcirkeld.

Begonnen wordt in Tours, natuurlijk bekend als aankomstplaats van de najaarsklassieker Parijs-Tours. De stad met zo’n 135 duizend inwoners was al verschillende keren etappeplaats in de Tour. Ook hier trok vaak een sprinter aan het langste eind, van André Darrigade in 1957 en 1961 tot Marcel Kittel in 2013. Maar ook Marino Basso (1970) en Tom Boonen (2005) mogen we niet vergeten.

Toch zijn er ook enkele uitzonderingen. Zo zegevierde Thierry Marie in 1992 nadat hij onder de rode vod was weggereden, en in 2000 was Léon van Bon de snelste in een kopgroep. In 1955 kwam de Tour hier voor de eerste keer aan; de tijdrit vanuit Châtellerault werd gewonnen door Jean Brankart, die vorig jaar juli overleed. De Belg zou dat jaar achter Louison Bobet tweede worden in het eindklassement.

De relatief korte etappe van 160,6 kilometer bestaan grofweg uit twee delen. Eerst voert de route door de Loirevallei, dat bekendstaat vanwege de rijkdom aan cultureel erfgoed, de historische dorpen en steden en de vele kastelen. Onder meer Amboise, waar Leonardo Da Vinci ligt begraven, en Chenonceau met zijn beroemde chateau worden aangedaan. De enige klim ligt na ruim 72 kilometer op het parcours.

Vervolgens kunnen de ploegen van de sprinters op de lange wegen naar de aankomstlijn hun kracht kwijt om hun kopmannen zo goed mogelijk te positioneren voor de massasprint. De laatste rechte lijn in Châteauroux lijkt op maat gemaakt voor de sprinters. In de laatste drie kilometer liggen maar twee haakse bochten. De laatste bocht is op ruim 1,5 kilometer van de eindstreep naar rechts. Vervolgens gaat de laatste rechte lijn immer gerade aus op Avenue de la Châtre.

Cipollini was hier in 1998 de eerste winnaar, vervolgens won Cavendish ook twee maal. In 2008 boekte Cav hier zijn eerste van dertig etappezeges in de Tour, nadat de sprint werd aangetrokken door zijn ploegmaat Kim Kirchen, die op dat moment de groene trui droeg. Drie jaar later schoot de Manx Missile er weer raak.

Start: 13.55 uur

Finish: tussen 17.25 en 17.45 uur

Afstand: 160,6 kilometer

Favorieten

De sprinters in de Tour de France mogen zich voor de derde keer in zes dagen opmaken voor een kans op succes. De eerste kans, in de nog altijd veelbesproken rit naar Pontivy, viel voor veel rappe mannen in het water. Alleen Alpecin-Fenix en Tim Merlier hadden er wat te vieren. In Fougères sloeg Mark Cavendish toe om zo zijn 31ste ritzege toe te voegen aan zijn palmares. In Châteauroux komen de sprinters weer aan de bak.

Alpecin-Fenix heeft met Tim Merlier en Jasper Philipsen twee kanshebbers op de ritzege. Na zijn ritoverwinning in Pontivy en de derde plaats van Philipsen afgelopen dinsdag – hij vond zelf dat hij gefaald had – lijkt het logisch dat de Belgische formatie weer de kaart van Merlier trekt. De sprinttrein, aangevoerd door Jonas Rickaert, heeft tot nu toe uitstekend werk geleverd in de vlakke aankomsten. Als Alpecin-Fenix de kopman opnieuw goed kan afzetten, is de kans op een nieuwe ritwinst groot.

Maar de ploeg van Mathieu van der Poel, die in de tijdrit knap zijn gele trui met succes verdedigde, zal het zeker niet cadeau krijgen, zeker nu Mark Cavendish de smaak van het winnen weer te pakken heeft. Na vijf jaar wist hij weer eens een Touretappe achter zijn naam te zetten. Het zorgde voor de nodige emoties. Nu de tranen gedroogd zijn, kan Cavendish zijn ogen richten op ritzege nummer 32. De trein van Deceuninck-Quick-Step was in Fougères wat ontregeld door een lekke band van Davide Ballerini, maar Michael Mørkøv zette Cav desondanks in positie af. Als die twee zich in Châteauroux volledig kunnen inzetten, moet met de snelheid van de Brit zeker rekening gehouden worden.

Arnaud Démare wacht nog op zijn moment deze Tour de France. Het wil tot nu toe nog niet lukken voor de Franse favoriet, die na de opgave van Caleb Ewan naar voren werd geschoven als grote kanshebber in Fougères. De kopman van Groupama-FDJ, maandag nog hard gevallen, kon de verwachtingen echter niet inlossen en werd slechts 46ste. Donderdag volgt een nieuwe kans voor Démare, maar de topfavoriet is hij zeker niet.

Wie in de eerste twee sprintetappes wel is komen bovendrijven, is Nacer Bouhanni. Op social media werd na de hectische finale naar Pontivy gegrapt over de sprinter van Arkéa-Samsic: “Bouhanni wordt derde in een rit vol valpartijen, terwijl hij er niet een daarvan veroorzaakt heeft”. In Fougères wist de Fransman met een late jump een knappe tweede plaats te behalen. Bouhanni baalde stevig, omdat hij graag een rit wil winnen deze Tour. Als hij zich goed weet te plaatsen, dan kan hij Merlier en Cavendish zomaar verrassen.

De Nederlandse hoop is gericht op Cees Bol. In Fougères wist hij zich te mengen in de strijd om de ritwinst, maar al vroeg na zijn aanzet viel hij wat stil. In extremis werd hij nog ingehaald, waardoor hij strandde op de zesde plaats. Team DSM wist Bol wel goed af te zetten en dat geeft hoop. “Het goede gevoel is er, maar het top-topgevoel nog niet. Dat komt wel dichterbij. Hoe de ploeg mij in stelling brengt geeft mij wel een boost. Misschien kan dat topgevoel nog ontstaan”, vertelde Bol afgelopen dinsdag.

Drie renners die in de categorie goede-sprinters-maar-beter-in-een-oplopende-aankomst vallen Michael Matthews, Peter Sagan en Sonny Colbrelli. De rappe mannen van respectievelijk Team BikeExchange, BORA-hansgrohe en Bahrain Victorious zitten er altijd bij, dat wel, vooral om hun punten veilig te stellen voor de strijd om de groene trui. In dat klassement is Matthews al knap derde, mede door zijn vierde plek in Fougères. De kans is klein dat deze drie in een vlakke aankomst sneller zullen zijn dan Merlier of Cavendish, maar ondertussen weten we dat in deze Tour de France alles kan gebeuren.

Trek-Segafredo zette dinsdag volledig in op Mads Pedersen, waarna de Deen een achtste plaats uit het vuur sleepte. De wereldkampioen van Yorkshire heeft idealiter Jasper Stuyven en Edward Theuns in dienst. Mocht Pedersen daarna de kans krijgen om zijn power, die er wel degelijk inzit maar moeilijk eruit komt, te etaleren dan is hij een outsider. In dat rijtje moeten we ook Christophe Laporte (Cofidis, volgend jaar Jumbo-Visma) scharen. Hij werd in Fougères zevende.

En wat te denken van Wout van Aert? De Belgische kampioen spaarde in de voorbije etappes vanwege de individuele tijdrit naar Laval, maar nu die achter de rug is, kan Van Aert zich smijten in de sprints. Hij was heel teleurgesteld na de rit tegen de klok, waarin hij naar eigen zeggen ‘alles had gegeven’ en op een halve minuut van winnaar Pogačar vierde was geworden. “We gaan zien wat de volgende dagen brengt. Ik ga in elk geval meesprinten, morgen.”

Er zijn nog meer kanshebbers op een goede ereplaats. Denk dan aan André Greipel (Israel Start-Up Nation), Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert), Bryan Coquard (B&B Hotels), Max Walscheid (Qhubeka NextHash). De kans dat zij de etappe winnen is klein, al vaart zonder geluk niemand wel. Voor Greipel zou het, in navolging van Cavendish, zijn eerste zege in een Touretappe zijn sinds 2016.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tim Merlier

*** Mark Cavendish, Nacer Bouhanni

** Arnaud Démare, Cees Bol, Michael Matthews

* Peter Sagan, Sonny Colbrelli, Jasper Philipsen, Wout van Aert

Tour 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Het belooft een zomerse koersdag te worden voor de renners in het Tourpeloton. Bij de start in Tours is het zonnig, en licht bewolkt, bij een temperatuur van ongeveer 24 graden. Er staat nauwelijks wind. Datzelfde weerbeeld zien we volgens Buienradar ook in finishplaats Châteauroux. De gevoelstemperatuur ligt daar rond de 26 graden. De wind die er staat, van windkracht 1 à 2, komt uit het westen.

De etappe is vanaf het begin live te volgen via Eurosport 2 en Sporza op Eén. De uitzendingen beginnen rond de klok van 13.45 uur. De NOS schakelt om 15.00 uur in met livebeelden van de sprintrit. WielerFlits komt uiteraard weer met een liveblog.