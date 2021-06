Nacer Bouhanni tweede: “Toen ik een opening had, was het al te laat”

Nacer Bouhanni heeft zich voor de tweede dag op rij in de top-3 gereden van een Tour de France-etappe. De sprinter van Arkéa-Samsic moest in de licht oplopende aankomst in Fougères alleen Mark Cavendish voor zich dulden. “Dit is echt jammer”, reageert Bouhanni na afloop op de Franse tv.

Bouhanni kwam laat opzetten en wist met een knappe jump nog voorbij Jasper Philipsen te geraken. Toch had de Fransman op meer gehoopt. “Toen ik een opening had, was het al te laat. We moesten vlak voor de streep nog een bocht nemen en zagen daarna de finish pas 50 meter van te voren”, geeft hij aan.

“Bij de tussensprint werd ik al geklopt door Cavendish en hier aan de meet weer. Maar we kwamen met Arkéa-Samsic voor de ritzege, dus met een tweede plaats ben ik niet tevreden. Er blijven nu nog zes kansen over, waaronder de Champs-Élysées, waarin ik alles zal geven. Ik zal morgen proberen te herstellen, met oog op de vlakke aankomst in Châteauroux”, aldus Bouhanni.

Maandag wist de sprinter, die onlangs een schorsing van twee maanden uitzat, al naar een derde plaats te sprinten. “Ik was toen vooral opgelucht dat ik niet betrokken was in een valpartij”, zegt Bouhanni nog.