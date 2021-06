Jasper Philipsen: “Ik heb een mooie kans laten liggen en dat is pijnlijk”

Wat Tim Merlier wel lukte, wist Jasper Philipsen vandaag niet te doen. Dan hebben we het over het winnen van een Tour de France-etappe. Alpecin-Fenix speelde de kaart Philipsen in Fougères, maar hij strandde op de derde plaats. “Ik heb een mooie kans laten liggen en dat is pijnlijk”, erkent hij na afloop.

Alpecin-Fenix zette alles in het werk om Philipsen aan sprinten te laten toekomen. Daar was alles voor nodig, want Brent Van Moer maakte het ze knap lastig. “Het was nog spannend of Brent voorop ging blijven, maar in de laatste kilometer geloofde ik er wel in”, blikt Philipsen terug.

“Vandaag werd vol mijn kaart getrokken en kreeg ik Jonas Rickaert en Tim Merlier in dienst”, zegt hij. “Ik opende mijn sprint, maar ik voelde al snel dat ik niet de power had die ik nodig had om het af te maken. Dat is wel extreem jammer. De druk is hoog, want we hebben al twee overwinningen. We zitten met nog een topsprinter en die heeft direct kunnen winnen. En dan laat ik het afweten. Het is teleurstellend dat ik niet meteen mijn kans grijp en daarin faal.”

‘Cavendish heeft mij wat overwinningen gekost dit jaar’

Philipsen stuitte in Fougères op een sterke Mark Cavendish, iemand die hij eerder dit jaar ook al trof in onder meer de Ronde van Turkije en de Scheldeprijs. “Ik had niet verwacht dat ik er zoveel last mee ging hebben om hem te kloppen”, grapt hij. “Ik botste al vaker op hem en hij heeft mij al wat overwinningen gekost dit jaar. Maar de meest ervaren en de sterkste wint deze sprint. Met betere benen kon ik het afmaken, maar toen ik de sprint begon opende voelde ik dat ik serieus stil viel.”

Voor de 23-jarige Philipsen gaan de ogen op de eerstvolgende sprintrit. “Normaal volgen nog wel wat kansen, maar we zullen zien hoe dat verloopt. We hebben Tim ook en die heeft nog niet gefaald”, stelt hij vast. “Maar ik heb een mooie kans laten liggen en dat is pijnlijk.”