Wout van Aert ontgoocheld, maar draait snel de knop om: “Morgen ga ik sprinten”

Geen winst in de tijdrit voor Wout van Aert. Daarvoor was wonderboy Tadej Pogacar vandaag te sterk. De hardrijder van Jumbo-Visma moest in Laval vrede nemen met een vierde plaats, exact een halve minuut trager dan de Sloveen. Ook het geel pakt hij niet. “Ik ben teleurgesteld, ja.”

“Ik heb alles gegeven. Geen fouten gemaakt. Maar ik had niet de benen die ik hoopte te hebben”, was Van Aerts eerste reactie voor de microfoon van Renaat Schotte. “Of de ontgoocheling groot is? Uiteraard. In het weekend was ik net niet goed genoeg, maar ik heb alles gegeven om geen tijd te verliezen. Ook de voorbije twee dagen heb ik hier naartoe gewerkt. Dan is het jammer dat ik naast beide doelen (ritwinst en geel) grijp.”

“Tijdens de verkenning wist ik al dat het lastig zou zijn. In het begin wat klimmen en daarna constant op en af, waarbij je telkens een wisseling van kracht hebt. Je moest hier over goede benen beschikken om elke keer over die limiet te gaan en opnieuw te recupereren. Die benen had ik helaas niet. Ik wilde snel starten, maar op de eerste klim voelde ik al dat ik geen overschot had.”

Of geel nu nog een optie was, wilde Schotte ook weten. “Misschien. Dat moeten we bekijken. Maar ik ben nu vooral teleurgesteld. Ik had gehoopt kort bij de dagzege te zijn en ik ben daar ver van verwijderd. Maar we zien wel wat de volgende dagen brengt. Ik ga in elk geval meesprinten, morgen.”

Tot slot had Van Aert nog een compliment voor Mathieu van der Poel, die minder dan een seconde toegaf op hem. “Of ik verrast ben? Het is wellicht zijn allereerste tijdrit dat hij voluit gaat. Dat hij in goede doen is, blijkt nog maar eens. Chapeau voor hem.”