Tour 2021: Victor Campenaerts zevende uitvaller in Ventoux-etappe

Voor Victor Campenaerts is de elfde etappe het eindstation geworden in de Tour de France. Na vierenhalf uur koers werd bekend dat de Belgische renner van Qhubeka-NextHash de strijd had gestaakt. Hij was alweer de zevende uitvaller in deze rit over de Mont Ventoux.

Campenaerts was bezig aan zijn eerste Ronde van Frankrijk. Tegen Sporza vertelde de Belg van Qhubeka-NextHash al dat hij de tijdslimiet vreesde in de bergetappe over de Mont Ventoux. Hij voelde zich al niet goed. “Ik denk wel dat de tank leeg is. In alle wedstrijden wilde ik aanvallend zijn en qua programma hebben we de limieten gezocht. Ik vrees dat ik die heb gevonden.”

