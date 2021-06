Tour 2021: Topfavoriet Geraint Thomas komt hard ten val

Geraint Thomas is in de Tour de France ten val gekomen. Na ongeveer veertig kilometer in de derde etappe lag de topfavoriet van INEOS Grenadiers op de grond, waarna hij zichtbaar pijn had. Desondanks stapte de Britse kopman weer op.

Volgens RTBF viel Thomas zijn schouder uit de kom, maar werd die onmiddellijk teruggezet door de dokter van INEOS Grenadiers. Vervolgens stapte Thomas weer op, al had hij door het oponthoud de nodige achterstand op het peloton opgelopen. Hij werd opgewacht door enkele ploegmaats en teruggebracht naar het peloton.

Bij de valpartij waren ook Robert Gesink, Steven Kruijswijk en Tony Martin betrokken. Zij vielen over Thomas heen, die als eerste tegen de vlakte ging. Gesink heeft daardoor moeten opgeven. Kruijswijk had medische assistentie nodig.