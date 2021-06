Tour 2021: Deze favorieten verloren tijd in hectische sprintrit naar Pontivy

De derde etappe van de Tour de France heeft het algemeen klassement flink op zijn kop gezet. Niet door een heuvel in de slotkilometers, maar door meerdere valpartijen in een chaotische finale naar Pontivy. Onder meer Primož Roglič zakte weg in het klassement. WielerFlits zet het tijdverlies van de favorieten op een rij en het nieuwe klassement.

De winnaars van de dag zijn Richard Carapaz en Julian Alaphilippe, die in dezelfde tijd als Tim Merlier in de uitslag geëindigd zijn. Daarachter volgde een groepje met Enric Mas, Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang, Nairo Quintana en Wilco Kelderman op 14 seconden.

De grootste groep eindigde op 26 seconden van Merlier, met daarbij onder meer Tadej Pogačar, Geraint Thomas, Bauke Mollema, Rigoberto Urán, Esteban Chaves, Wout Poels en Sergio Higuita. Zij pakten bijna een minuut op de groep-Primož Roglič, waarin ook Steven Kruijswijk, Alejandro Valverde en Miguel Ángel López finishten.

De reeds uitgeschakelde klassementsmannen, dan doelen we op Daniel Martin, Michael Woods en Tao Geoghegan Hart, verloren meer dan twee minuten. Naast Roglič is ook Jack Haig een van de verliezers. Wat heet, de kopman van Bahrain Victorious moest opgeven.

Verschillen tussen de klassementsrenners na etappe 3

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) – gele trui

2. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) op 8s

3. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) op 31s

4. Wout van Aert (Jumbo-Visma) op 31s

5. Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe) op 38s

6. Tadej Pogacar (UAE Emirates) op 39s

7. Enric Mas (Movistar) op 40s

8. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) op 40s

9. Pierre Latour (TotalEnergies) op 45s

10. Sergio Higuita (EF Education-Nippo) op 52s

11. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) op 52s

12. David Gaudu (Groupama-FDJ) op 52s

14. Esteban Chaves (BikeExchange) op 52s

15. Rigoberto Urán (EF Education-Nippo) op 52s

16. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) op 55s

17. Jakob Fuglsang (Astana-Premier Tech) op 55s

18. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) op 1m07s

20. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) op 1m35s

21. Lucas Hamilton (BikeExchange) op 1m42s

23. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) op 1m47s

24. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) op 1m47s

27. Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) op 2m33s

28. Guillaume Martin (Cofidis) op 2m33s

33. Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) op 3m15s

34. Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën) op 3m15s

35. Wout Poels (Bahrain Victorious) op 3m15s

38. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) op 3m28s

40. Ben O’Connor (AG2R Citroën) op 3m31s

41. Richie Porte (INEOS Grenadiers) op 3m34s

42. Miguel Ángel López (Movistar) op 3m43s

DNF. Jack Haig (Bahrain Victorious)