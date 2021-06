Tour 2021: Mark Cavendish sprinter Deceuninck-Quick-Step, geen Sam Bennett

Deceuninck-Quick-Step neemt Mark Cavendish dan toch mee naar de Tour de France. De Britse sprinter neemt de plaats in die eigenlijk ingenomen zou worden door Sam Bennett. De Ierse winnaar van de groene trui van vorig jaar ontbreekt in de selectie.

De sprinter moest eerder deze maand de Baloise Belgium Tour missen; na een klein incident op training kreeg hij last van zijn knie. In overleg met het medische team werd besloten om de vijfdaagse ronde over te slaan en rust te nemen met het oog op de Ronde van Frankrijk. Het leek erop dat Bennett op tijd fit zou zijn, maar dat is nu toch niet het geval.

Bennett is teleurgesteld dat hij zijn groene trui niet kan verdedigen. “De knieblessure is geen slepende blessure, maar het heeft veel impact gehad op mijn training. Er was simpelweg geen tijd genoeg meer om op tijd wedstrijdfit te raken, dat werd de laatste dagen duidelijk. Het zou niet eerlijk zijn naar het team en mezelf om er op mijn huidige niveau te racen. Ik wens The Wolfpack een succesvolle drie weken in Frankrijk toe.”

“Mogelijkheid aangrijpen”

Spekkoper is Mark Cavendish, die na twee jaar afwezigheid weer terugkeert in de grootste wielerwedstrijd ter wereld. “De omstandigheden hadden beter gekund, want voor Sam is het heel teleurstellend en ik voel met hem mee. Maar ik heb er tegelijkertijd ook heel veel zin in om de Tour te rijden. Het is een race waar ik veel affiniteit mee heb en waar ik veel mooie momenten beleefde. Ik ga er alles aan doen om deze mogelijkheid met beide handen aan te grijpen.”

Davide Ballerini en Michael Mørkøv verzorgen de lead-out in dienst van The Manx Missile, die in het verleden al dertig etappezeges boekte in de Tour de France. “Het plan is om het per dag te bekijken en te kijken hoe het gaat”, zegt ploegleider Tom Steels in het persbericht van de Belgische WorldTour-ploeg. “Het is geweldig om iemand met zijn ervaring in het team te hebben.”

De selectie van Dececuninck-Quick-Step wordt aangevoerd door Julian Alaphilippe. “Het openingweekend ligt hem goed, daarin gaat hij op jach naar een ritzege. Kasper Asgreen is ook iemand om op te letten. Er zijn een aantal etappes waar hij in een ontsnapping kan gaan en hij kan mooie dingen laten zien in de twee tijdritten. Tim Declercq is een van de beste knechten van het peloton, Mattia Cattaneo en Dries Devenyns zullen Julian bijstaan in de bergen en op de bergop aankomsten.”

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor Tour de France 2021 (26 juni-18 juli)

Julian Alaphilippe

Kasper Asgreen

Davide Ballerini

Mattia Cattaneo

Mark Cavendish

Tim Declercq

Dries Devenyns

Michael Mørkøv

World Champion @alafpolak1, Ronde van Vlaanderen victor @k_asgreen and 30-time stage winner @MarkCavendish will all feature on Deceuninck – Quick-Step’s squad for the biggest race in the world – @LeTour. pic.twitter.com/H56OQ9l2rv — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) June 21, 2021