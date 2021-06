Sam Bennett op tijd fit voor Tour de France

Sam Bennett is op tijd hersteld van zijn knieblessure om mee te doen aan de Tour de France. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step moest de Baloise Belgium Tour aan zich voorbij laten gaan, maar is fit genoeg om straks te proberen zijn groene trui te verdedigen in Frankrijk.

Het is Cyclingnews dat het nieuws over Bennett bekendmaakt. De Ierse sprinter moest eerder deze maand de Baloise Belgium Tour missen; na een klein incident op training kreeg hij last van zijn knie. In overleg met het medische team werd besloten om de vijfdaagse ronde over te slaan en rust te nemen met het oog op de Tour de France.

Mark Cavendish was in de Belgium Tour zijn vervanger en stelde niet teleur: hij won in Beringen de slotetappe in een massasprint door Tim Merlier en Pascal Ackermann te verslaan. Dat Bennett op tijd is hersteld van zijn blessure, betekent normaal gesproken dat de Britse renner buiten de acht renners tellende ploeg voor de Tour wordt gelaten.

In een recent interview met The Telegraph gaf Cavendish nochtans aan dat hij graag naar de Tour zou gaan, mocht Bennett daar niet klaar voor zijn. De Brit ontkende dat eerst enkele contractuele kwesties met zijn ploeg moesten worden opgelost en onthulde dat hij op weg was naar Italië om te trainen ‘alsof hij naar de Tour zou gaan’.