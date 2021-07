Tour 2021: Mark Cavendish evenaart record Eddy Merckx met 34e etappezege

Mark Cavendish heeft in de dertiende rit van de Tour de France geschiedenis geschreven. In Carcassonne was de Britse renner van Deceuninck-Quick-Step de sterkste in de massasprint en daarmee evenaarde hij het 46 jaar oude record van Eddy Merckx van 34 dagzeges in de Tour.

Op de 93ste verjaardag van de Adelaar van Toledo Federico Bahamontes koerste het peloton van Nîmes naar vestingstad Carcassonne. Het was een rit zonder noemenswaardige hindernissen, dus hadden de sprinters een nieuwe kans om te strijden voor de zege – al eindigde nog nooit een etappe naar Carcassonne in een massasprint. Een renner verscheen niet meer aan de start; Michael Gogl reed al een aantal dagen met een knieblessure rond en omdat de pijn maar niet minder werd, keerde de Oostenrijkse renner van Qhubeka-NextHash terug naar huis.

Naesen bij de eerste aanvallers

Nadat wedstrijddirecteur Christian Prudhomme bij het buiten rijden van Nîmes de etappe op gang had gebracht, was het koers. Oliver Naesen zorgde voor de eerste van een hele serie aanvallen. Ook DSM, Lotto Soudal en Qhubeka-NextHash hadden wel zin in de lange vlucht en het peloton veranderde al snel in een langgerekt lint. Even leken Mads Pedersen, Max Walscheid en Lorenzo Rota weg te rijden, maar toch werd het gat weer dichtgereden. Na 26 kilometer kwam dan toch de ontsnapping van de dag tot stand.

Omer Goldstein van Israel Start-Up Nation, Sean Bennett (Qhubeka-NextHash) en Pierre Latour (TotalEnergies) sloegen de handen ineen en pakten al snel een minuut. Georg Zimmermann van Intermarché-Wanty-Gobert wilde nog naar de kopgroep toespringen en ook Trek-Segafredo en DSM waren nog niet tevreden met de situatie, maar Deceuninck-Quick-Step en Alpecin-Fenix riepen de tegenaanvallers tot de orde en gingen vervolgens breeduit over de weg rijden. Het blok ging erop en de drie koplopers kregen de zegen.

Goldstein, Bennett en Latour hadden al vier minuten te pakken toen zij na 46 kilometer aan de Côte du Pic Saint-Loup, de enige klim van de dag, begonnen. Bennett probeerde met een lange sprint als eerste over de top te komen, maar het was Latour die het enige bergpuntje afsnoepte. Daarachter zette Deceuninck-Quick-Step Tim Declercq op kop om de voorsprong van de aanvallers te controleren en kreeg daar later hulp bij van Alpecin-Fenix. De ploegen van Mark Cavendish en Jasper Philipsen hadden hun zinnen op een massasprint gezet.

Bennett weer in het pak gestoken

Na 115,7 kilometer doemde de tussensprint in Fontès op voor de koplopers. Bennett wilde daar wederom een lange spurt van maken, maar Goldstein sprong mee en wéér werd de Amerikaan in het pak gestoken. Goldstein streek twintig punten op, Bennett zeventien. Latour, die zich niet met de sprint bemoeide, pakte er vijftien. Daarachter troefde Sonny Colbrelli Michael Matthews en Michael Mørkøv af om de derde plaats. Zo liepen Colbrelli en Matthews in de strijd om het groen weer een paar punten in op Cavendish, die zelf achtste werd.

Via Magalas, Murviel-lès-Béziers en Cazedarnes ging de koers geruisloos naar de Aude. Maar in een klap was het spel op de wagen. Philippe Gilbert versnelde uit het peloton en Pierre Rolland ging mee in zijn wiel. Het zorgde voor een reactie van de ploegen van Mark Cavendish en Jasper Philipsen, Deceuninck-Quick-Step en Alpecin-Fenix. Meer renners probeerden een massasprint te voorkomen, want ook Alex Aranburu wilde wegrijden. Maar ook de Spaanse renner van Astana-Premier Tech kreeg een waakhond van Deceuninck-Quick-Step mee.

Met nog 65 kilometer te gaan werd het peloton opgeschrikt door een grote val, waarbij Declercq, Rafał Majka, Simon Yates, Nacer Bouhanni, Wout Poels en Sergio Higuita waren betrokken. Ook belandden renners in de struiken. Uiteindelijk kon vrijwel iedereen zijn weg weer vervolgen; alleen Roger Kluge en even later ook Simon Yates en Lucas Hamilton moesten de strijd staken. Intussen waren de koplopers het niet meer eens; Bennett werd door Goldstein en Latour geflikt en moest al lossen. Maar Goldstein en Latour werden op 52 kilometer van de streep al ingelopen.

Pacher begint aan solo-aanval

Lang zat de koers niet zonder vluchters, want met nog 45 kilometer te gaan viel Quentin Pacher aan. De gekende aanvaller reed in zijn eentje een halve minuut bij elkaar, terwijl het peloton wat temporiseerde zodat de achteropgeraakte renners konden terugkeren. De renner van B&B Hotels liet zich vorig jaar in het Critérium du Dauphiné opmerken door in de openingsetappe in zijn eentje naar koploper Michael Schär toe te springen. Maar in een rechterbocht verloor hij de controle over zijn fiets en schoof hij onderuit. Hij had zijn visitekaartje echter afgegeven.

Ook in deze dertiende Tourrit toonde Pacher zich, maar ook nu zou zijn aanval niet tot het einde duren. Met nog negentien kilometer te gaan werd hij bijgehaald. Vervolgens probeerde de ploeg van Richard Carapaz, INEOS Grenadiers, het op de kant te trekken, maar het peloton brak niet. Op tien kilometer van de finish werd het nog eens geprobeerd, maar weer bleef alles bij elkaar. De omstandigheden waren echter niet voldoende om het daadwerkelijk te laten scheuren, waarna de ploegen van de klassementsrenners hun kopmannen naar de veilige laatste kilometers brachten.

Daarna was het aan de leadout-treintjes van de sprinters. In de slotkilometer trok Davide Ballerini hard door, waarmee hij de concurrentie opdrong het gat dicht te rijden. Het was allemaal in het voordeel van Mark Cavendish, die voor zijn 34e etappezege mocht sprinten. De Britse spurtbom rondde het voorbereidende werk van zijn ploeg perfect af en bleef aan de streep zijn ploeggenoot Michael Mørkøv en Jasper Philipsen voor. Iván García werd vierde, Danny van Poppel vijfde. Cav evenaarde met zijn overwinning het recordaantal etappezeges in de Tour van Eddy Merckx.