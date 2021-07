Tour 2021: Wedstrijdjury past 3-kilometerregel aan voor finish in Carcassonne

De wedstrijdjury van de Tour de France heeft besloten om vandaag de 3-kilometerregel aan te passen voor de finale van de dertiende etappe naar Carcassonne. Normaal worden de tijden bij een valpartij of pech opgenomen op drie kilometer van de finish, maar nu is besloten om dit al te doen op 4,5 kilometer van de streep.

Na aanbevelingen van de renners en ploegen is besloten om de 3-kilometerregel wat op te rekken, gezien de lastigheidsgraad van de finale van de dertiende etappe. Organisator ASO wil vandaag ook de proef op de som nemen of een verruiming van de 3-kilometerregel een goed idee is met het oog op de toekomst.

Er is deze Tour de France veel te doen over de zogeheten 3-kilometerregel, zeker na de chaotische derde etappe naar Pontivy, op een dag dat het peloton werd opgeschrikt door twee zware valpartijen. De coureurs willen zo snel mogelijk de dialoog aangaan met de UCI en de organisaties van wielerwedstrijden om de zogeheten 3-kilometerregel te herbekijken.

“Dit kan taferelen voorkomen zoals in de etappe naar Pontivy. De renners zijn voor een constructieve dialoog. Ze zijn er niet op uit om problemen te creëren voor de wielersport en zijn fans. Er is echter wel een noodzaak om veranderingen door te voeren”, liet rennersvakbond CPA eerder deze Tour weten.