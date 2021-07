Tour 2021: Lucas Hamilton stapt uit de koers na val

De massale valpartij in de dertiende rit van de Tour de France heeft een derde slachtoffer geëist. Lucas Hamilton, voor de Tour aangekondigd als kopman van BikeExchange, kon ook niet verder en moest de strijd staken. Ook zijn ploeggenoot Simon Yates gaf op na de val.

#TDF2021 UPDATE:

In addition to @SimonYatess, @lucashamilton8 has also been forced to abandon @LeTour due to being involved in the same crash.

Confirmation on the condition of both riders will be confirmed later.

They were both able to continue riding but have since abandoned

— Team BikeExchange (@GreenEDGEteam) July 9, 2021