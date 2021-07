Tour 2021: Ook Simon Yates geeft er de brui aan na val

Net als Roger Kluge heeft ook Simon Yates de strijd gestaakt in de dertiende etappe van de Tour de France. De Britse klimmer van BikeExchange was net als de Duitser betrokken bij de grote val op 65 kilometer van de streep en probeerde nog wel verder te rijden, maar gaf daarna toch op.

#TDF2021 UPDATE:

Unfortunately due to the crash, @SimonYatess has been forced to abandon stage 13 of @LeTour.

He will be assessed by our team doctors and we will provide an update later.

— Team BikeExchange (@GreenEDGEteam) July 9, 2021