Tour 2020: Voorbeschouwing vlakke etappe naar Poitiers dinsdag 8 september 2020 om 19:00

De Tour de France telt niet zoveel kansen voor de pure sprinters, dus willen zij elke gelegenheid met beide handen aangrijpen. De elfde etappe naar Poitiers – over brede, vlakke wegen – hebben de snelle mannen zonder twijfel gemarkeerd. Wordt het weer een duel tussen Sam Bennett en Caleb Ewan? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De sprinters komen er bekaaid af in de Tour de France 2020, maar de elfde etappe is er weer een voor de snelle mannen. Het vertreksein wordt gegeven in het charmante badplaatsje Châtelaillon-Plage. Vandaar leidt de route door het noorden van de regio Nouvelle-Aquitaine het binnenland in om na 167,5 kilometer te arriveren in Poitiers, waar de streep ligt. De kans is groot dat een sprinter als eerste over de meet komt. Maar wie?

Châtelaillon-Plage is pas voor de eerste keer etappeplaats in de Tour, maar in de omgeving wordt genoeg gefietst. De badplaats is immers gelegen aan de Vélodyssée, een fietsroute van ruim 1.200 kilometer van het noordoosten van Bretagne naar de Baskische kust. Als de renners 25 kilometer onderweg zijn, trekken ze het natuurreservaat Marais Poitevin binnen. Dit is, met bijna 100.000 hectare, het op een na grootste moerasgebied van Frankrijk.

Net na halfkoers ligt de enige klim van de dag op het parcours, de Côte de Cherveux (1,1 km aan 4,4%). Via Saint-Maixent-l’École en de tussensprint bij Les Grands Ajoncs voert het traject over beschutte wegen naar Poitiers, dat voor de negende keer de Tourkaravaan ontvangt. Meestal was deze stad aan de rivier de Clain startplaats in de Ronde van Frankrijk. Drie keer eerder lag hier de eindstreep.

In 1955 won Jean Forestier onder erbarmelijke weersomstandigheden een eindsprint met veertien man in Poitiers. Achter de Fransman legde Wim van Est, met een bijna lege voorband, beslag op de derde plaats. Ook in 1971 werd gefinisht in Poitiers en bleef Jean-Pierre Danguillaume Jan Krekels voor in de sprint. De laatste keer dat de Tour in Poitiers aankwam, was in 1978. Sean Kelly versloeg Gerrie Knetemann, die wel het geel overnam van Klaus-Peter Thaler.

Poitiers wordt vanuit westelijke richting binnengereden, waarna in eerste instantie de oeverlijn van de Clain-rivier wordt gevolgd. Op ruim drie kilometer van de meet steekt de karavaan het water over, waarna de weg zeker 500 meter oploopt. Op 1,6 kilometer van de finish wordt de aankomstlaan Avenue John Fitzgerald Kennedy opgedraaid. De laatste 1,2 kilometer gaat uiteindelijk rechtuit en de renners kunnen de streep al vanuit de verte zien.

Start: 13.25 uur in Châtelaillon-Plage

Finish: tussen 17.18 en 17.39 uur in Poitiers

Favorieten

Sprakeloos en hevig geëmotioneerd was Sam Bennett na zijn etappezege op Île de Ré, zijn eerste dagsucces in de Tour de France. In de eerste week was de sprinter van Deceuninck-Quick-Step al vierde in de knotsgekke openingsrit rond Nice, moest hij in Sisteron zijn meerdere erkennen in een ontketende Caleb Ewan en eindigde hij derde in Privas. Maar dinsdag wist hij ook te winnen en dit zal ongetwijfeld veel vertrouwen geven voor de rit naar Poitiers.

In de rit naar Sisteron etaleerde Caleb Ewan voor het eerst zijn snelle benen. Zigzaggend langs al zijn collega’s sleepte hij de overwinning binnen. Even werd gedacht dat de Australiër in een pure sprint de te kloppen man zou zijn, maar in de etappe naar Île de Ré leed hij een gevoelige nederlaag. Kan hij zich revancheren?

Cees Bol drukte in zijn tweede Tour meteen zijn stempel met de derde plek in Nice. In Sisteron was hij zevende en twee dagen later, in Privas, kwam hij heel dicht bij zijn eerste Toursucces, maar moest hij in een spannend duel zijn meerdere erkennen in Wout van Aert. Op Île de Ré kon hij het niet bolwerken in de sprint na het voorbereidende werk van Team Sunweb. Normaal krijgt hij in Poitiers een nieuwe kans.

In de tweede week is Peter Sagan nog steeds in een felle strijd verwikkeld om de groene trui. De Slowaak leek in de derde etappe vertrokken voor een achtste eindzege, maar dat viel tegen. Sagan heeft gemerkt dat hij de punten niet cadeau krijgt en moest na de etappe naar Île de Ré voor de tweede keer het groen afstaan aan ritwinnaar Sam Bennett. Dus moet Sagan ook in Poitiers scoren.

Trek-Segafredo heeft meerdere opties in de sprint. In Nice en op het eiland Île de Ré was wereldkampioen Mads Pedersen de beste van de ploeg, in Privas en Lavaur Jasper Stuyven en in Sisteron Edward Theuns. De aankomst in Poitiers moet Theuns normaal gezien het best liggen. In de Vuelta a España was de Belg vorig jaar al eens dicht bij de overwinning in Alicante.

De afgelopen twee jaar reeg Elia Viviani de zeges aaneen in de tenues van Quick-Step Floors en Deceuninck-Quick-Step, maar sinds zijn overstap naar Cofidis staat de Italiaan nog droog. Ook in de eerste week van de Tour wilde het nog niet vlotten, mede door een voetblessure. Op Île de Ré mengde Viviani zich weer in de eindsprint en dat leverde een hoopvolle vierde plaats op.

De eerste Franse etappewinnaar in deze Tour kan Bryan Coquard niet meer worden, maar de smaak van de overwinning zal er niet minder om worden. De snelle man van B&B Hotels-Vital Concept reed al meerdere keren naar de top-10, onder meer in Lavaur, waar hij derde werd. Op Île de Ré was de Fransman zevende, maar onderweg was hij wel ten val gekomen. De vraag is hoe hij daarvan is hersteld in de etappe naar Poitiers.

Niet alleen Viviani boekte een hoopgevend resultaat op Île de Ré, dat gold eveneens voor André Greipel. De Duitser, elfvoudig ritwinnaar in de Tour, eindigde in de eerste week steeds buiten de beste honderd, maar was op het Franse eiland plots zesde. Met Hugo Hofstetter heeft Israel Start-Up Nation nog een snelle man in huis. De Fransman was eigenlijk meegenomen voor de lastigere aankomsten, maar deed het in de eerste week bij elke sprintgelegenheid in feite gewoon goed. In Sisteron was hij vierde en ook in Privas en Lavaur reed hij naar de top-10.

Jumbo-Visma was al uiterst succesvol in de Ronde van Frankrijk met drie etappezeges, waarvan twee op het conto van Wout van Aert werden geschreven. De Belg, die in hoogvorm verkeert, liet al zien dat hij voor niemand bang hoeft te zijn in de sprint, maar het is onwaarschijnlijk dat hij zich in Poitiers gaat mengen om de overwinning. Toch willen we hem genoemd hebben.

En dan is er nog een hele ris snelle mannen in de Tour. Zo was Luka Mezgec dinsdag tiende op Île de Ré. NTT Pro Cycling zag Giacomo Nizzolo onlangs wegvallen, maar heeft met Max Walscheid nog een sprinter aan boord. Outsiders zijn Niccolò Bonifazio, Matteo Trentin, Alexander Kristoff en Clément Venturini.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Sam Bennett

*** Cees Bol, Caleb Ewan

** Peter Sagan, Edward Theuns, Elia Viviani

* Bryan Coquard, André Greipel, Luka Mezgec, Mads Pedersen

Tour 2020: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

De weersverwachting voor woensdag is zonnig, aan een temperatuur van maximaal 28 ℃. Er waait een matige wind uit het noorden en noordoosten.

De elfde etappe is vanaf 13.20 uur live te zien op Eurosport 1 en via de Eurosport Player. Sporza (Eén) en de NOS (NPO1) schakelen vanaf 14.40 uur over naar de Tour.