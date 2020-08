Tour 2020: Voorbeschouwing tweede etappe naar Nice zaterdag 29 augustus 2020 om 19:00

De Tour de France is begonnen! De renners koersen zondag opnieuw in de omgeving van Nice voor een wel zeer lastige tweede etappe. De Tourkaravaan trekt namelijk al over twee serieuze bergen, terwijl de finale eveneens lastig is met onder meer de Col d’Èze. WielerFlits kijkt naar het parcours en de favorieten.

Parcours

Geen rustige openingsweek dit jaar. Op de tweede dag is het voor de klassementsrenners direct oppassen geblazen. Het peloton krijgt namelijk een lastige rit voorgeschoteld, die al meteen invloed kan hebben op het klassement. De renners krijgen zondag in 186 kilometer vier beklimmingen voor de kiezen, waarvan twee beklimmingen van boven de 1.500 meter.

Het startschot wordt gegeven in Nice, vanwaar de renners koers zetten in noordelijke richting. De etappe gaat vanuit de start constant vals plat omhoog, tot de voet van de eerste klim van de dag.

Met Col de la Colmiane krijgen de renners al snel een col van eerste categorie voorgeschoteld. De Colmiane is met zijn 16,3 kilometer aan 6,3% gemiddeld de eerste echt serieuze col van de Tour. Na de Colmiane gaat het in dalende lijn naar de Col du Turini (14,9 kilometer met een gemiddelde van 7,3%). De Turini (eveneens van eerste categorie) was in 2019 het toneel van de voorlaatste etappe van Paris-Nice en kent enkele steile stukken die boven de tien procent uitkomen.

Na een tocht door de Zuid-Franse Alpen mag het peloton zich opmaken voor een lastige finale, met een nieuwe lus rond Nice. Daarin krijgen de renners de Col d’Èze (7,8 kilometer à 7%) en de niet gecategoriseerde Col de Quatre Chemins voorgeschoteld. Laatstgenoemde is het eerste gedeelte van de Col d’Èze. Na de klim van de Quatre Chemins daalt het peloton af richting de Promenade des Anglais, waar de streep is getrokken. Op deze brede boulevard, die we kennen als de finish van de slotrit in Parijs-Nice, kunnen de klassementsrenners voor een eerste keer de balans opmaken.

Start: 13.20 in Nice

Finish: tussen 17.52 en 18.25 uur in Nice

Favorieten

Voor de tweede keer in deze Tour finishen de renners in Nice, maar dan houdt de vergelijking ook wel op. De klassementsrenners moeten bij de pinken zijn in het zuiden van Frankrijk, aangezien de organisatie nu al kiest voor een pittige (berg)etappe over twee serieuze cols en twee lastige klimmetjes richting de finish. Veel renners maken een kans op de ritzege, zeker zo vroeg in de Tour. Maar wie komt er zondagmiddag als eerste over de streep?

De Fransen zullen zondag vooral uitkijken naar Julian Alaphilippe, die vorig jaar het thuispubliek deed dromen van een nieuwe Franse Tourwinnaar. Dat gebeurde uiteindelijk niet, maar de renner van Deceuninck-Quick-Step maakte zich wel onsterfelijk door twee weken lang de gele trui te dragen. Alaphilippe kan nu wellicht weer het geel veroveren, want de explosieve finale naar Nice is als het ware voor hem uitgetekend. De puncheur beschikt na een lastige etappe bovendien over een vlijmscherpe sprint, wat altijd van pas komt in de koers. Hoewel hij heeft aangegeven zich deze Tour op dagsucces te richten, kan het geel zondag een mooie bonus vormen. Alaphilippe kwam zaterdag wel ten val, dus de vraag is hoe het nu met de Fransman is gesteld.

Mitchelton-Scott liet voor de Tour de France al weten dit jaar zonder klassementsambities te koersen. Dit betekent dat renners als Adam Yates en Esteban Chaves op jacht gaan naar dagsuccessen en wellicht de bergtrui, maar ook Daryl Impey zal de vrijheid krijgen om zijn ding te doen. De Zuid-Afrikaan, die na dit seizoen vertrekt naar Israel Start-Up Nation, won vorig jaar zijn eerste Tourrit naar Brioude en zal ook kansen zien in Nice. Impey kan bergop bijzonder lang overleven, leest de koers als geen ander en is na een slopende koers een van de snelste renners in het peloton.

Een andere snelle man is Alberto Bettiol, al zal de Italiaan wel in een klein groepje moeten aankomen om kans te maken op de ritzege. Of solo aankomen, zoals hij vorig jaar deed in de Ronde van Vlaanderen. Bettiol is niet bang om koers te maken en beschikt over een vinnige demarrage bergop. Bij EF Pro Cycling kunnen ze ook de beloftevolle Sergio Higuita (met zijn sterke sprint) uitspelen, net als Daniel Felipe Martínez en Rigoberto Urán. Martínez en Urán verwachten we echter vooral later in de ronde, als de renners écht de bergen intrekken.

Nog een renner die de tweede etappe naar Nice met rood zal hebben omcirkeld in zijn agenda: Davide Formolo. De klimmer van UAE Emirates is uitstekend uit de coronabreak gekomen met een tweede plek in Strade Bianche én ritwinst in het Critérium du Dauphiné. Formolo zal wellicht wel solo moeten aankomen in de Zuid-Franse badplaats, maar dit is wel een typische ‘Davide Formolo-etappe’. Denk maar eens terug aan zijn allereerste profzege in 2015, toen hij na een gelijkaardige etappe solo wist te winnen in de Giro d’Italia. Kortom, een gevaarlijke klant.

Tien jaar geleden was Luis Léon Sánchez een van de eerste renners die we zouden selecteren voor een dergelijke etappe en ook nu is de Spanjaard een van de kanshebbers. Het eerste doel bij Astana is om kopman Miguel Ángel López uit de problemen te houden, maar dit betekent niet dat de overige renners in een keurslijf worden geduwd. Goed nieuws voor Sánchez, die vlak voor de Tour zijn eerste Spaanse wegtitel wist te veroveren. Kan de uitgekiende Murciaan meteen scoren in zijn kampioenstrui? Let ook op zijn ploeggenoten Gorka Izagirre en Alexey Lutsenko.

Alejandro Valverde werd in het verleden standaard als klassementsrenner uitgespeeld, maar de 40-jarige Spanjaard zal zelf ook wel beseffen dat zijn tijd als ronderenner, zeker in de Tour, wel voorbij is. Een ritzege behoort nog wel gewoon tot de mogelijkheden, en waarom niet al meteen in Nice? De renner van Movistar is niet bezig aan het beste seizoen uit zijn carrière, maar reed in meerdere lastige heuveletappes nog wel naar mooie ereplaatsen. Valverde kan in de finale bovendien gokken op zijn sterke sprint. Boekt hij dit weekend zijn eerste seizoenszege?

Bij BORA-hansgrohe is het maar afwachten of Emanuel Buchmann, Maximilian Schachmann en Gregor Mühlberger voldoende zijn hersteld van hun blessures. De Duitse formatie heeft echter nog meer ijzers in het vuur voor de etappe van zondag. Lennard Kämna maakte indruk in het Critérium du Dauphiné door met verve de voorlaatste etappe te winnen én een dag later weer mee te strijden om de ereplaatsen. De jonge Duitser beschikt niet over de snelste sprint, maar is wel sterk genoeg om een solo uit zijn benen te schudden. Is het zondag weer raak?

Wout van Aert rijdt de Tour dit jaar in een dienende rol. De Vlaming zal bij Jumbo-Visma vooral in het oog moeten houden wat Primož Roglič en Tom Dumoulin doen, hoe ze zich voelen en of ze nog hulp kunnen gebruiken. Het valt echter niet uit te sluiten dat Van Aert op sommige dagen ook de ruimte krijgen om op jacht te gaan naar ritwinst. De vraag is echter of de winnaar van Strade Bianche en Milaan-San Remo zondag al voor eigen rekening mag rijden.

Over de zwaartegraad van de etappe hoeft Van Aert zich geen zorgen te maken, zeker niet na zijn optreden in het Critérium du Dauphiné. In die laatste wedstrijd bleek hij in staat om op slotbeklimmingen het peloton pijn te doen in dienst van zijn kopmannen, dan moet het overleven van de Colmiane en de Col de Turini ook geen problemen opleveren. De laatste klimmetjes op het parcours zijn (relatief) kort maar krachtig en dat moet hem perfect liggen. Van Aert kan bovendien na meerdere scenario’s winnen, gezien zijn snelle benen na een zware koers. Hij zal in deze rit niet met zijn krachten gaan smijten. Maar wanneer er een uitgedund peloton naar de finish rijdt, dan is Van Aert een renner om rekening mee te houden.

We gaan uit van een scenario dat de etappe te lastig is voor de sprinters, maar Peter Sagan en Matteo Trentin kunnen veel meer dan alleen heel hard naar de eindstreep rijden. Beide renners zijn in topvorm in staat om de lastige finale te overleven en zelfs mee te sluipen in het goede kopgroepje. Sagan zal ongetwijfeld punten willen sprokkelen voor zijn groene trui, terwijl Trentin zijn ploeg CCC nog een laatste afscheidscadeau wil bezorgen.

Er zijn ontzettend veel kanshebbers op de zege. Bij een hele zware koers zijn zelfs de klassementsrenners in staat om voor de overwinning te strijden, maar we verwachten nu vooral de puncheurs, klassiekerspecialisten, heuvelspecialisten en opportunistische rasaanvallers. Denk aan Benoît Cosnefroy, Oliver Naesen, Jesús Herrada, Matej Mohorič, Rémi Cavagna, Valentin Madouas, Philippe Gilbert, Lilian Calmejane, Anthony Turgis en Ben Hermans.

Ook Greg Van Avermaet, Michael Valgren, Søren Kragh Andersen, Jasper Stuyven, Tiesj Benoot en Rudy Molard kunnen wellicht verrassen. En dan hebben we tot slot nog de rappe mannen die een bergje over kunnen. De rit lijkt te zwaar voor Sam Bennett en Caleb Ewan, maar het is niet uitgesloten dat Luka Mezgec, Europees kampioen Giacomo Nizzolo, Bryan Coquard en Clément Venturini er aan het einde nog bijzitten.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Julian Alaphilippe

*** Alberto Bettiol, Daryl Impey

** Alejandro Valverde, Luis Léon Sánchez, Davide Formolo

* Wout van Aert, Lennard Kämna, Peter Sagan, Matteo Trentin

Tour 2020: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

De renners moesten de openingsetappe in slechte weersomstandigheden afwerken, maar zondag hoeven de coureurs niet te vrezen voor regen, hagel en onweersbuien. Het blijft droog in en rond Nice, terwijl de temperatuur zal schommelen rond de 27 à 28 graden.

De tweede etappe van de Tour wordt in zijn geheel uitgezonden. De NOS (NPO1), Sporza (Eén) en Eurosport 1 zenden de koers allemaal van begin tot eind uit. De uitzendingen beginnen rond 13.00 uur.