Tour 2020: Voorbeschouwing slotetappe naar de Champs-Élysées in Parijs zaterdag 19 september 2020 om 19:00

Na een historische plottwist op La Planche des Belles Filles, zit de Tour er zo goed als op. De renners hebben drie weken lang lief en leed gedeeld, maar in Parijs volgt dan eindelijk de verlossing. De klassementsrenners willen vooral heelhuids over de streep komen, maar de sprinters moeten op de Champs-Élysées nog een keer vol aan de bak. WielerFlits blikt een laatste keer vooruit op het parcours en de favorieten.

Parcours

Zondag is het tijd voor de traditionele slotrit naar Parijs. Ook in het bizarre coronajaar eindigt de grootste wielerwedstrijd op aarde zoals gebruikelijk in de Franse hoofdstad. De slotrit is 122 kilometer lang en voert de renners van Mantes-la-Jolie naar de Champs-Élysées in Parijs. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat er pas bij het opdraaien van het lokale circuit echt zal worden gekoerst.

In 2014 was een profpeloton voor het laatst te gast in startplaats Mantes-la-Jolie. Het was Nacer Bouhanni die in Paris-Nice met de winst ging lopen. De geboorteplaats van oud-renner Sandy Casar ligt aan de oevers van de Seine, op ongeveer 57 kilometer ten westen van het centrum. Vlak na de officiële start steken de renners de rivier over, voor een tocht die het peloton naar het zuiden van de lichtstad brengt.

De route richting de Champs-Élysées is niet bijzonder lastig te noemen. Na 13,5 kilometer is er vlakbij Mule de beklimming van de Côte de Beulle, maar deze col van vierde categorie (2,3 km aan 3.6%) is er allleen voor de statistieken. De openingsfase zal traditioneel gebruikt worden voor het maken van de mooie foto’s. Na 67,5 kilometer passeert het peloton voor het eerst de finish op de Champs-Élysées. In totaal rijden zij negen rondjes van 6,5 kilometer.

Na 82 kilometer ligt er nog een tussensprint ingepland, maar het draait natuurlijk allemaal om de finale sprint. De slotetappe draaide vaak uit op een laatste confrontatie tussen de snelste sprinters in het peloton, als er tenminste geen allesbeslissende tijdrit op het programma stond. Zo wisten sprintgrootheden als Freddy Maertens, Jean-Paul van Poppel, Robbie McEwen, Mark Cavendish, Marcel Kittel en André Greipel één of meerdere keren te zegevieren op de Champs-Élysées.

Toch waren niet altijd de sprinters aan het feest. Soms werden ze verrast door rasaanvallers, specialisten van de laatste kilometer (denk maar aan Willy Teirlinck) en zelfs klassementsrenners. De zege van Alexander Vinokourov in 2005 staat nog op ons netvlies gebrand, net als de finish in 1979. Toen wisten de nummers één en twee in het eindklassement, Bernard Hinault en Joop Zoetemelk, zelfs in de slotrit weg te rijden uit het peloton. Hinault won, hoe kon het ook anders.

Afgelopen jaar stond de laatste sprint van de Tour in het teken van het duel Caleb Ewan versus Dylan Groenewegen. Na een fotofinish was het de Australiër die zijn derde etappezege boekte, waardoor de Nederlander bleef steken op één ritzege.

Start: 16.00 uur in Mantes-La-Jolie

Finish: tussen 18.50-19.08 uur in Parijs

Afstand: 122 kilometer

Favorieten

Caleb Ewan, Sam Bennett, Cees Bol… De sprinters hebben zich de voorbije dagen over de Alpencols gesleurd om in Parijs een kans te maken op wellicht de meest prestigieuze ritzege in de Tour. De strijd om de groene trui lijkt beslist, al kan Peter Sagan in theorie nog altijd zijn achtste groene trui winnen.

Het verschil tussen de Slowaak en Sam Bennett is 55 punten, terwijl in de slotetappe nog zeventig punten te verdienen zijn voor de renner die als eerste voorbijkomt aan de tussensprint én in Parijs de etappe wint. Sagan heeft zich echter al neergelegd bij de suprematie van de Ierse kampioen, zo bleek wel na de finish van de negentiende etappe naar Champagnole.

“Gefeliciteerd Sam, met je groene trui in deze Tour de France. Ik heb op elke mogelijke manier geprobeerd te winnen en de ploeg heeft alles gedaan om dat mogelijk te maken”, zo reageerde Sagan berustend na zijn nederlaag.

Sagan gaf tegelijkertijd ook aan dat hij alles in het werk zal stellen om voor een eerste keer te zegevieren op de Champs-Élysées, maar dan zal hij wel moeten afrekenen met de op papier rappere Caleb Ewan. De pijlsnelle Australiër wist deze Tour al twee etappes mee te graaien en daarmee de Tour van zijn werkgever Lotto Soudal te redden, dat na één dag al verder moest zonder sterkhouders John Degenkolb en Philippe Gilbert.

Ewan wist in Sisteron te zegevieren na een impressionante slalomsprint, in Poitiers profiteerde hij optimaal van het gehannes tussen een over de schreef gaande Sagan en Wout van Aert. Ewan krijgt in Parijs een ideale etappe voorgeschoteld, met een volledig vlakke finale en een sprint over niet te onderschatten keitjes. Vorig jaar wist hij al op indrukwekkende wijze te winnen op de Champs-Élysées, is het zondag voor The Pocket Rocket weer raak?

Wout van Aert is misschien wel dé renner van de voorbije Ronde van Frankrijk. De Belg kon en deed alles, de afgelopen weken in Frankrijk. In Privas en Lauvar wist hij de complete wereldtop achter zich te laten, in de heuveletappes was hij telkens van de partij en bergop verbaasde hij de wielerwereld door kilometerslang op kop te sleuren voor de gele trui. Maar hoe heeft hij de teleurstelling van de tijdrit verteerd?

Van Aert vindt zichzelf na drie weken koers terug in de top 20 van het eindklassement. Dat wil wel iets zeggen. Zondag krijgt hij naar alle waarschijnlijkheid nog eens de vrijheid om voor eigen rekening te sprinten. De Belg gaf ook al meerdere keren aan dat hij de slotrit naar Parijs met rood heeft omcirkeld in zijn agenda. Van Aert wil winnen op de Champs-Élysées. En waarom ook niet? De aankomst in hartje Parijs moet hem perfect liggen.

De renner van Jumbo-Visma kan zijn vermogen volledig kwijt op de steentjes van de Champs-Élysées en qua pure snelheid doet hij deze Tour niet onder voor de Sam Bennetts en Peter Sagans van deze wereld. Over Sam Bennett gesproken: de renner van Deceuninck-Quick-Step is al bijna zeker van de groene trui. Maar Bennett zal graag de kers op de taart willen zetten met een tweede sprintzege in deze Tour.

De onmisbare Michael Mørkøv, die al zoveel heeft gedaan voor Bennett in deze Tour, moet de Ier bijstaan in de laatste kilometer.

Peter Sagan, die de groene trui dus al uit zijn hoofd heeft gezet, wist nog nooit te winnen op de Champs-Élysées, en het is de vraag of hij dit jaar wel als eerste over de streep komt. Het is na drie weken Tour duidelijk dat de renner van BORA-hansgrohe aan pure snelheid heeft ingeboet, wat niet handig is voor de vlakke sprint in Parijs. Team Sunweb won deze Tour al drie etappes en hoopt met Cees Bol nog op een vierde ritzege. Bol werd al eens tweede en derde, is het zondag eindelijk raak?

We zouden het bijna vergeten, maar de allereerste ritwinnaar van deze Tour is toch echt Alexander Kristoff. De Noor pakte in Nice de rit en de eerste gele trui na een typische Kristoff-sprint: op de power na een lastige etappe. De renner van UAE Emirates heeft zich de afgelopen dagen opgeofferd voor zijn ploegmaat en klassementskopman Tadej Pogačar, maar zondag mag hij weer eens zijn eigen ding doen. Twee jaar geleden won hij al eens in Parijs, dus opgelet! En nu Pogačar het geel op zak heeft, zal hem dat alleen maar extra vleugels geven.

Andere kanshebbers voor de ritzege zijn Elia Viviani, Niccolò Bonifazio (vorig jaar nog derde in Parijs), Edvald Boasson Hagen en wereldkampioen Mads Pedersen. Deze renners hebben een beetje geluk nodig in de eindsprint, maar zonder geluk vaart niemand wel. Verder is het uitkijken naar Bryan Coquard, Clément Venturini, Luka Mezgec, Hugo Hofstetter, Matteo Trentin en Jasper Stuyven.

Punten aan de tussensprint (eerste vijftien renners)

20 – 17 – 15 – 13 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 Punten aan de finish (eerste vijftien renners)

50 – 30 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 Puntenklassement na 20 etappes

1. Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) – 319 punten

2. Peter Sagan (BORA-hansgrohe) – 264 punten

3. Matteo Trentin (CCC Team) – 250 punten

4. Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept) – 173 punten

5. Wout van Aert (Jumbo-Visma) – 160 punten

Favorieten volgens WielerFlits

**** Caleb Ewan

*** Wout van Aert, Sam Bennett

** Peter Sagan, Alexander Kristoff, Cees Bol

* Elia Viviani, Niccolò Bonifazio, Edvald Boasson Hagen, Mads Pedersen

Weer en TV

In Parijs en omstreken schijnt zondagmiddag het zonnetje, ’s avonds koelt het af maar blijft het prima koersweer. De kans op een bui is klein, wat wel zo prettig is op de laatste dag van de Tour de France. De gemiddelde temperatuur schommelt zo rond de 24 graden Celsius.

De NOS (op NPO1), Eurosport 1 en Sporza (op Eén) zijn er voor een laatste keer deze Tour weer live bij, dit keer vanaf de start om 16.00 uur.