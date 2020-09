Tour 2020: Peter Sagan feliciteert Sam Bennett al met winst groene trui vrijdag 18 september 2020 om 19:22

Peter Sagan heeft zich neergelegd bij de zege van Sam Bennett in het puntenklassement van deze Tour de France. De Slowaak kan in theorie nog voorbij de Ierse sprinter, maar ziet dat zelf niet gebeuren. “Gefeliciteerd Sam, met je groene trui in deze Tour de France”, aldus Sagan.

In de negentiende etappe probeerde Sagan zijn slag te slaan door mee te schuiven in een ontsnapping, maar Bennett zat bijna vastgeplakt in het wiel van zijn directe concurrent om het groen. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step schoof mee en versloeg Sagan op de streep om de achtste plek.

Het verschil in het puntenklassement is nu 55 punten tussen Bennett en Sagan. Met nog twee ritten te gaan, gooit de kopman van BORA-hansgrohe de handdoek dus al in de ring. De laatste acht jaar wist Sagan zeven keer het puntenklassement te winnen; in dat ene jaar dat hij niet won werd hij gediskwalificeerd.

“Ik heb op elke mogelijke manier geprobeerd te winnen vandaag en de ploeg heeft alles gedaan om dat mogelijk te maken”, zegt Sagan. “Toen we wegreden met twaalf renners, waren er vier teams met twee renners. Het was daarom onmogelijk voor mij om in mijn eentje op alle aanvallen te reageren. We hebben ons best gedaan en ik zal ook alles proberen om in Parijs de rit te winnen.”