Tour 2020: Voorbeschouwing overgangsetappe naar Sarran woensdag 9 september 2020 om 19:00

Van glooiend in de beginfase naar heuvelachtig in de finale. Na twee sprints op rij lijkt de twaalfde rit – een echte overgangsetappe – voer voor een vluchtersgroep. Zo won Jens Voigt ook in Sarran 19 jaar geleden. Wie wordt zijn opvolger? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De renners krijgen donderdag de langste etappe van deze Tour voorgeschoteld. In deze overgangsrit moeten 218 kilometers afgelegd worden, wat het de enige rit maakt van meer van tweehonderd kilometer.

Het startschot wordt gegeven in Chauvigny, een dorpje aan de oevers van de rivier de Vienne. Vanaf hier zetten de renners koers in zuidoostelijke richting voor een rit door de Limousin. Deze landbouwstreek staat bekend om het rundveeras met de kenmerkende roestbruine vacht.

Tijdens de openingsfase krijgt het peloton glooiende wegen voor de wielen. Voor avontuurlijke aanvallers ligt in dit deel van de etappe een mogelijkheid om een mooie voorsprong bij elkaar te fietsen.

Onderweg komt het Tourpeloton door twee plekken die herinneren aan Franse iconen die ons het laatste jaar zijn ontvallen. Na 114 kilometer rijdt het peloton door Saint-Léonard-de-Noblat, de laatste woonplaats van Raymond Poulidor. Aankomstplaats Sarran is de laatste woonplaats van Jacques Chrirac, de politicus die als burgemeester van Parijs in 1980 Joop Zoetemelk als Tourwinnaar huldigde.

In het tweede gedeelte van de rit liggen er vier beklimmingen te wachten. De Côte de Saint-Martin-Terressus is na 104 kilometer de eerste. Niet lang daarna volgt met de Côte d’Eybouleuf een tweede hindernis van vierde categorie. De finale wordt geopend met de beklimming van de Côte de la Croix du Pey, een 4,8 km lange klim aan 6% gemiddeld. Nieuwkomer Suc au May vormt de laatste gecategoriseerde klim van de dag. Deze klim is een goede 3,8 kilometer lang en kent een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7%. De top ligt op 25 kilomter van de finish en luidt de start van een interessant slot.

Beklimmingen

104,5 km: Côte de Saint-Martin-Terressus (1.5km aan 8.8%)

121,5 km: Côte d’Eybouleuf (2.8km aan 5.2%)

177,5 km: Côte de la Croix du Pey (4.8km aan 6%)

192,5 km: Suc au May (3.8km aan 7.7%)

De finish ligt in Sarran, een klein dorpje in de Corrèze met maar driehonderd inwoners. Het is de tweede keer dat Sarran de Tour mag ontvangen. De eerste keer was in 2001, toen Chirac zijn vrouw Bernadette als bestuurder van het departement de Tour naar de regio haalde. Destijds was het Jens Voigt die in het shirt van Credit Agricole op een snikhete dag triomfeerde. De strijdlustige Duitser klopte in de finale zijn medevluchter Bradley McGee.

De aankomst ligt donderdag – net als 19 jaar geleden – aan de Route du Musée Jacques Chirac, een oplopende finishstraat na een lange rechte weg van 1,1 kilometer.

Start: 11.50 uur in Chauvigny

Finish: tussen 16.57 en 17.27 uur in Sarran

Favorieten

Zei Tom Dumoulin op de rustdag: “Wij hebben drie ritzeges op zak. Wij moeten niet per sé een vroege vlucht terugpakken met het oog op dagwinst. Als anderen dat willen, doen ze maar.” Een duidelijk signaal voor de etappe van Chauvigny naar Sarran. Want als er deze week één rit is waarin een vroege vlucht kan standhouden, dan wel deze.

We voorspellen dan ook dat het in het aanvangsuur drummen wordt. Wie trekt het juiste lotje en mag de daaropvolgende vier uur meedingen naar een felbegeerde overwinning? Dan kom je uit bij renners die in het klassement niets meer te winnen of te verliezen hebben, maar toch nog voldoende jus in de benen hebben om in de finale de venijnige Suc au May te overleven.

Onze sterren worden dan ook verdeeld onder kleppers met inhoud. Toegegeven, de volgorde daarvan is vooral nattevingerwerk. Waarom niet Matej Mohoric? In 2018 won hij al een rit in de Giro, vorig jaar schreef hij een etappe in de Ronde van Polen op zijn naam. Ook dit jaar is de conditie in orde, maar dat kon hij nog niet omzetten in resultaten. Hij kan overigens voor een unicum zorgen: nooit eerder wonnen drie verschillende Slovenen in een en dezelfde grote ronde.

Ook Kasper Asgreen is er eentje die zo’n rit moet kunnen overleven. Hij kan na Alaphilippe en Bennett gisteren voor de derde ritzege voor Deceuninck-Quick-Step zorgen. De 25-jarige Deense kampioen, dit voorjaar ook al winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne, wacht in deze Tour de France geduldig zijn moment af om mee in de aanval te trekken. Donderdag krijgt hij alvast een mooie kans. Woensdag toonde de Deen zich ook al in de etappe naar Poitiers.

Ook Greg Van Avermaet krijgt drie sterren. De Olympische kampioen slaagde er in deze Tour al een paar keer in zich in de kijker te rijden. Het leverde hem al twee topvijfplaatsen op, maar Van Avermaet mikt hoger. Als zijn benen bij de start goed aanvoelen, zal hij niet twijfelen om mee te glippen. De Suc au May is niet van de poes, maar de Waaslander heeft al zwaardere cols overleefd.

Ook het Sunweb-talent Marc Hirschi staat uiteraard in ons favorietenlijstje. Onder het motto drie keer is scheepsrecht. In Nice botste hij op Alaphilippe, in Laruns op Roglič en Pogačar. Dat Hirschi zonder grote tegenslag in zijn carrière rit(ten) in de Tour de France gaat winnen, staat buiten kijf. De vraag is alleen waar en wanneer hij zijn eerste pakt. Misschien zorgt hij 19 jaar na Jens Voigt wel opnieuw voor Duits succes in Sarran.

Hoe ver staat Thomas De Gendt ondertussen? Mocht de Lotto Soudal-avonturier in topvorm zijn, krijgt hij in deze etappe het maximum der sterren. De Oost-Vlaming groeit naar zijn betere conditie toe, maar was er dit weekend nog niet helemaal. Hij probeerde al een paar keer om te gaan in de vlucht van de dag, maar dat waren meestal schuchtere pogingen. Benieuwd of hij halverwege de Tour wél al in staat is zijn vel iets duurder te verkopen.

Ook Matteo Trentin lijkt ons een gokje waard. Al zal het wellicht óf Van Avermaet óf Trentin zijn. Tenzij de kopgroep zo groot is dat er meerdere renners van dezelfde ploeg meegaan. Trentin kan overigens met een dubbel doel op pad: hij sprokkelt al de hele Tour alles wat hij kan in het puntenklassement. Als hij écht de kloof met het duo Bennett-Sagan wil dichten, moet hij toch een keer mee in een lange onderneming zoals vandaag.

Tot slot delen we ook nog een ster uit aan Oliver Naesen, Tiesj Benoot, Tom Skujiņš en Luis Léon Sanchez. Voor Naesen is het ook stilaan het moment om te tonen dat hij met ambitie naar de Tour is afgezakt. Tiesj Benoot was al in de aanval, maar verknoeide zijn kansen door in een bocht iets te onstuimig te werk te gaan. Vandaag beter?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Matej Mohoric

*** Kasper Asgreen, Greg Van Avermaet

** Marc Hirschi, Matteo Trentin, Thomas De Gendt

* Oliver Naesen, Tiesj Benoot, Toms Skujiņš, Luis Léon Sanchez

Weer en TV

De weersverwachting voor donderdag is zonnig, aan een temperatuur van maximaal 24 ℃. Er waait een matige wind uit het noorden en noordoosten.

De elfde etappe is vanaf de start, om 11.40 uur, live te zien op Eurosport 1 en via de Eurosport Player. Sporza (Eén) en de NOS (NPO1) schakelen vanaf 13.30 uur over naar de Tour.