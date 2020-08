Tour 2020: Voorbeschouwing openingsetappe rond Nice

Wie grijpt in Nice de eerste gele trui van de Tour de France 2020? Dat is de hamvraag die gesteld wordt op de openingsdag van de eerste grote ronde van dit aparte wielerjaar. Op het programma staat een heuvelrit die wel degelijk kansen biedt voor sprinters. WielerFlits kijkt naar het parcours en de favorieten.

Parcours

De Tour de France 2020 begint dit jaar in Nice. Het is voor de tweede keer in de geschiedenis dat de Zuid-Franse stad Le Grand Départ organiseert. De eerste keer was in 1981 toen Bernhard Hinault de proloog won. De laatste keer dat de Tour in Nice neerstreek was in 2013: het was Orica-Greenedge dat toen de ploegentijdrit won. Simon Gerrans nam die dag de gele trui over van de Belg Jan Bakelants.

Na zeven jaar keert het peloton dus terug naar Nice. De Tour begint dit jaar met een heuvelrit door de omgeving van de stad aan de Middellandse Zee. In totaal fungeert Nice tweemaal als finishplaats en driemaal als startplaats deze ronde.



Tijdens de eerste rit rijdt het peloton een drietal lussen door het landschap van de Côte d’Azur. Vanuit de start loopt het een kleine acht kilometer lang omhoog naar Aspremont. Na deze klim met bescheiden stijgingspercentages dalen de renners af richting Carros. 25 kilometer verder bereikt het peloton voor de eerste keer de finishlijn, om exact dezelfde lus nogmaals af te leggen. In die lus ligt ook de eerste gecategoriseerde klim van de Tour: de Côte de Rimiez (5,8 km aan 5,1%) van derde categorie.

In de derde lus – met opnieuw de Côte de Rimiez – klimt het peloton nogmaals richting Aspremont, maar na de top maken de renners een extra lusje door het Zuid-Franse landschap richting Tourette-Levens. Hier krijgen de renners de klim naar Levens voorgeschoteld. De klim is in totaal acht kilometer lang aan 3 à 4%. De top van de laatste hindernis ligt een kleine veertig kilometer van de streep. Vanaf daar loopt de weg in dalende lijn of vlak.

De finish ligt op de lange en brede Promenade des Anglais, de boulevard van Nice. De renners passeren de eindstreep al twee keer voor de echte finish, dus ze weten exact hoe de aankomst erbij ligt. In totaal is de etappe 156 kilometer lang.

Start: 14.00 uur in Nice

Finish: tussen 17.45 en 18.10 uur in Nice

Favorieten

Het zal na 156 kilometer rondom Nice geen koninklijke massasprint worden, zoals vorig jaar in Brussel, maar de kans op een sprint is wel degelijk aanwezig. Sluit een kopgroep die het haalt tot de finish ook niet, al is het maar de vraag of de ploegen van de sprinters dat laten gebeuren.

Een openingsrit met vier beklimmingen, zo mogen we het wel noemen, hebben we nog niet vaak gezien. Toch zijn de laatste veertig kilometer in dalende lijn en vlak. Genoeg tijd dus voor bepaalde rappe mannen om nog terug de aansluiting te vinden. Alles hangt af van het koersverloop, maar deze rit lijkt toch echt te zwaar voor pure sprinters als Caleb Ewan en Sam Bennett. Mochten de Australiër en de Ier er nog bijzitten, dan zijn zij de te kloppen mannen.

Ewan wist in Milaan-Turijn naar een tweede plek te sprinten achter de in de Tour afwezige Arnaud Démare. In de Tour de Wallonie won de kopman van Lotto Soudal vervolgens de openingsrit. Ewan heeft zijn volledige ploeg in dienst, maar moet wel over de klimmetjes geraken. Anders kan John Degenkolb mogelijk zijn kans gaan. Bennett wist, net als Ewan, een rit te winnen in Wallonië. Ook hij heeft bij Deceuninck-Quick-Step een complete ploeg in zijn dienst. De Iers kampioen kan de klimmetjes overleven, maar dan moet er niet te hard gekoerst worden.

We richten onze blik daarom op de categorie sterk klimmende sprinters en rappe klassieke mannen. Giacomo Nizzolo springt er dan meteen uit. De Italiaan verkeert in topvorm, met zeges op het Italiaans kampioenschap en het Europees kampioenschap. Beide koersen waren echt niet over een biljartvlak parcours. Toch zat Nizzolo erbij in de finale. Ook hier zal de kopman van NTT Pro Cycling zeker in het peloton zitten als Nice binnengereden wordt. Schrijf Nizzolo dan maar op. Met Max Walscheid, Ryan Gibbons en Edvald Boasson Hagen heeft hij ook nog eens een deftige trein met renners die ook zelf zouden kunnen sprinten.

Peter Sagan is altijd een kanshebber in dit soort etappes, maar het is gissen naar de vorm van de Slowaak. Na de coronapauze werd hij vierde in Milaan-Turijn en Milaan-San Remo, waarna hij in de bergachtige Dauphiné (logischerwijs) buiten de schijnwerpers reed. Als enige sprinter in de ploeg van BORA-hansgrohe zullen de ogen op hem gericht zijn. Maar winnen? Dat wordt lastig tegen de intrinsiek snellere mannen.

Wout van Aert bijvoorbeeld. De Jumbo-Visma-renner heeft het in zich om een massasprint te winnen. Dat bewees de 25-jarige alleskunner vorig jaar al in Albi en afgelopen maand liet hij zien nog beter te klimmen dan ooit. Hij won solo Strade Bianche, Milaan-San Remo in een sprint tegen Julian Alaphilippe en de oplopende aankomst in de openingsrit van het Critérium du Dauphiné. Bergop gaat Van Aert goed mee en van Jumbo-Visma zal hij de kans krijgen om een gooi te doen naar het eerste geel, mits er niet gewerkt moet worden voor de kopmannen.

Trek-Segafredo heeft twee renners die naar een korte uitslag kunnen sprinten in de openingsrit. Jasper Stuyven werd afgelopen woensdag nog vijfde in de wegrit van het EK in Plouay, dus met zijn snelheid zit het wel goed. De andere kanshebber is de huidige wereldkampioen, Mads Pedersen. De Deen zal zijn regenboogtrui willen laten zien en hoe kan dat beter dan door de eerste rit van de Tour te winnen. In de Ronde van Polen liet hij met een ritzege zien over een sterke sprint te beschikken. Op wie wedt Trek-Segafredo?

CCC heeft ook twee snelle mannen mee, al zullen Greg Van Avermaet en Matteo Trentin echt moeten hopen op een groep van vijftig man die overblijft aan de finish. Achter Trentins landgenoot Elia Viviani staan dezelfde vraagtekens als bij Ewan en Bennett: kan hij overleven? Een goed vormpeil heeft Viviani de laatste weken niet laten zien, dus topfavoriet is de kopman van Cofidis zeker niet. Dat geldt ook voor UAE Emirates-sprinter Alexander Kristoff, die met een ‘DNF’ het EK verliet.

Team Sunweb rekent dan weer volledig op Cees Bol, maar ook de sterke Nederlander zal dan eerst de klimmen moeten overleven. Zijn enige kilometers na de coronapauze waren in Milaan-San Remo en die koers bleek te zwaar voor Bol. Een zekerheidje is hij dus niet. Sonny Colbrelli (Bahrain McLaren) en Luka Mezgec en Daryl Impey (Mitchelton-Scott) behoren ook tot de kanshebbers als een uitgedund peloton overblijft.

Outsiders voor de zege, of beter gezegd een ereplaats, als er gesprint gaat worden zijn Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie) en Bryan Coquard (B&B Hotels-Vital Concept). Laatstgenoemde werd afgelopen week tweede op het Frans kampioenschap, nadat hij op een heuvelachtig parcours Démare en Alaphilippe wist te volgen. Coquard is dus echt een outsider.

En dan bestaat er nog de kans dat een groep aanvallers het haalt. De weersomstandigheden – zie onderaan deze voorbeschouwing – beloven niet veel goeds voor de omgeving van Nice en het op-en-af-parcours bieden mogelijkheden voor aanvallers als de sprinters in moeilijkheden zijn. Benoît Cosnefroy, Oliver Naesen, Rémi Cavagna, Kasper Asgreen, Matej Mohorič, Luis Léon Sánchez, Thomas De Gendt, Nils Politt, Søren Kragh Andersen en Tiesj Benoot zijn dan namen om in de gaten te houden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Giacomo Nizzolo

*** Sam Bennett, Wout van Aert

** Peter Sagan, Mads Pedersen, Caleb Ewan

* Bryan Coquard, Matteo Trentin, Luka Mezgec, Sonny Colbrelli

Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Hoewel de temperatuur van 24 à 25 graden nog iets weggeeft van een zomerse Tour de France, is de verwachte wolkenpartij dat niet. Meerdere weerstations voorspellen zaterdagmiddag regen rondom Nice. In de bergachtige omgeving aan de Middellandse Zee kan dat ook gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Oppassen dus voor de renners. Volgens Buienradar is het vanaf 17.00 uur weer droog in Nice.

De openingsetappe van de Tour wordt in zijn geheel uitgezonden. De NOS (NPO1), Sporza (Eén) en Eurosport 1 zenden de koers allemaal van begin tot eind uit. De uitzendingen beginnen rond 13.50 uur, waarna de Tour om 14.00 uur begint.