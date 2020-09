Tour 2020: Voorbeschouwing bergetappe naar Puy Mary donderdag 10 september 2020 om 19:00

Na twee sprintetappes en een rit waar de aanvallers volop aan hun trekken kwamen, is het vrijdag opnieuw de beurt aan de klassementsrenners. Met voor de derde keer in deze Tour een finish bergop, op de niet te onderschatten Pas de Peyrol. WielerFlits blikt vooruit op deze trip door het Centraal Massief.

Parcours

4.400, dat is het aantal hoogtemeters dat de renners moeten overwinnen tussen Châtel-Guyon en Puy Mary. De dertiende etappe van de Tour de France 2020 voert de renners over 191 kilometer dieper het Centraal Massief in.

Het peloton trekt vanuit de start richting Clermont-Ferrand. Tot aan de voet van de de eerste klim rijdt het peloton over glooiende wegen. De Col de Ceyssat is de eerste serieuze opdracht van de dag. De klim kent een gemiddeld stijgingspercentage van 5,9% over 11,8 kilometer. De top ligt na 35,5 kilometer, waarna de weg constant op en af gaat.

Na 85 kilometer koers ronden de renners de tweede klim van de dag: de Côte de la Stèle is een klim van 7,1 kilometer à 5,5%. Ook hierna blijft het onophoudelijk op en af gaan, maar het zwaartepunt ligt toch in de laatste vijftien kilometer.

De slotklim kan in tweeën gedeeld worden. Eerst moeten de renners de gemene Col de Neronne overwinnen. Met zijn lengte van 3,8 kilometer is die niet lang, maar het stijgingspercentage compenseert dat. De klim loopt aan 9,1% gemiddeld omhoog, maar kent meerdere stukken in dubbele cijfers. Bovenop zijn weer acht, vijf en twee bonificatieseconden te verdienen.

Na een kort plateau van vier kilometer begin de slotklim naar Puy Mary echt. De Pas de Peyrol is 5,4 kilometer lang aan 8%. Het is de eerste keer dat de klim in het Tourparcours is opgenomen. Het is vooral uitkijken naar de laatste 2,5 kilometer, want die kennen stroken van 11% en hoger.

Start: 11.50 uur in Châtel-Guyon

Finish: tussen 16.47-17.18 uur in Puy Mary

Favorieten

Met zeven cols en 4.400 hoogtemeters mag deze etappe een heuse bergrit genoemd worden. En de Col de Neronne en de Pas de Peyrol zijn dan niet de langste beklimmingen, door de snelle opeenvolging ervan en hun steile passages verwachten we hoe dan ook vuurwerk tussen de échte klimmers. Eventuele vroege vluchters moeten echt met een voorsprong van een paar minuten aan de Col de Neronne, willen ze kans maken op ritwinst.

Wij focussen vol op de klassementesrenners, met op kop het trio Bernal-Roglič-Pogačar. Zij bewezen in de Pyreneeën dat ze in deze fase van de Tour over de beste papieren beschikken als er geklommen dient te worden. Vier dagen later lijkt het niet te verwachten dat de hiërarchie plots helemaal wordt omgegooid.

In Orcières-Merlette bewees Primož Roglič op een aankomst bergop nog over de beste punch te beschikken. Vandaar ook hier de vier sterren voor de geletruidrager. Als hij in het gezelschap van enkele concurrenten aan de laatste kilometer kan beginnen, gaat hij in het zicht van de streep ongetwijfeld op zoek naar nog enkele boniseconden.

Egan Bernal en Tadej Pogačar moeten het met een sterretje minder doen, al betekent dit niet dat we beide jongeren onderschatten. Kenners verwachten immers dat de Colombiaan van INEOS Grenadiers nu stilaan naar zijn absolute topvorm toegroeit.

En UAE Emirates-kopman Pogačar bewees op elke col die de Tour dit jaar reeds aandeed, dat hij voor niemand moet onderdoen. Integendeel: in Loudenvielle gaf hij zelfs de volledige concurrentie het nakijken – weliswaar in de wetenschap dat hij op dat moment geen directe bedreiging in het klassement vormde. Die vrijheid zal hij nu niet meer krijgen.

Guillaume Martin is nog steeds de verrassende nummer drie in het klassement, maar in de Pyreneeën gaf Mikel Landa de beste indruk na Roglič, Bernal en Pogačar. In de etappe naar Laruns was Landa zelfs de enige die het trio kon bijhouden. Nairo Quintana en Guillaume Martin deden het dan weer prima in Orcières-Merlette, waar ook bergop werd gefinisht. Benieuwd of ze dat in Puy Mary nog eens kunnen overdoen in de steile finale.



Ook Romain Bardet verrast ons tijdens de eerste helft van deze Tour. Net nu hij vanuit zijn AG2R La Mondiale-team geen hoge verwachtingen krijgt opgelegd, doet de de Fransman het uitstekend. Bardet kwam de voorbije twee weken nog niet in de buurt van een vierde Tourritzege, maar hij beperkt steevast de schade, waardoor hij op een fraaie vierde plaats in het klassement prijkt.

Hetzelfde mag gezegd worden van Rigoberto Urán. Zijn beste resultaat in een etappeuitslag was een tiende plaats, maar in de algemene rangschikking staat hij zevende en telt hij amper vier seconden achterstand op de nummer drie. Voor de laatste sterren kwamen onder meer Bauke Mollema, Adam Yates, Richard Carapaz, Thibaut Pinot, Miguel Ángel López, Richie Porte en Sergio Higuita in aanmerking. Wij kozen finaal voor Yates en López.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primož Roglič

*** Tadej Pogačar, Egan Bernal

** Mikel Landa, Nairo Quintana, Guillaume Martin

* Rigoberto Urán, Romain Bardet, Miguel Ángel López, Adam Yates

Tour 2020: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

De weersverwachtingen voor de volgende dagen in de regio Auvergne-Rhône-Alpes zijn goed. Vrijdag wordt het in Puy Mary maximum nog 19 tot 20 graden en de kans op neerslag is quasi onbestaande. Er waait een matig windje uit het noorden en noordoosten.

Deze dertiende etappe is vanaf de start, om 11.40 uur, live te zien op Eurosport 1 en via de Eurosport Player. Sporza begint ook vroeg met de uitzending: vanaf 11.40 uur is de VRT erbij op Canvas. Om 13.30 uur wordt overgeschakeld naar Eén. De NOS (NPO1) schakelt vanaf 12.00 uur over naar de Tour.