Tour 2020: Voorbeschouwing etappe naar Champagnole donderdag 17 september 2020 om 19:00

Op twee dagen van het einde van deze Tour de France maken we de oversteek van de Ain naar de Jura. Een tocht over een geaccidenteerd parcours, maar zonder echt lastige hellingen. De Alpen liggen achter ons. Wordt dit een extra kans voor de sprinters, of zijn de aanvallers opnieuw aan zet? WielerFlits blikt vooruit op het parcours en de favorieten.

Parcours

Voordat zaterdag op La Planche des Belles Filles de beslissing van deze Tour valt, krijgt het peloton op vrijdag een adempauze. Op papier althans. In deze tocht over door wijnvelden omzoomde wegen gaat het immers regelmatig op en af.

Het startschot klinkt in Bourg-en-Bresse, een stad aan de voet van het Juragebergte. Van hieruit wordt er koers gezet in noordelijke richting. In de eerste kilometers moet er even geklommen worden, tot na zeven kilometer de top van de ongecategoriseerde Col de France wordt bereikt. Aanvallers met ambitie zullen zich hier al doen gelden.

Wat volgt is een relatief vlakke openingsfase. Bij wijnliefhebbers is deze regio bekend vanwege de wijnvelden rond Château-Chalon. Hier wordt de ‘vin jaune du Jura’ wordt gemaakt, een droge wijn gemaakt van Savagnin-druiven. De beklimming van de Côte de Château-Chalon is de enige hindernis waar er punten voor de bergtrui te verdienen zijn. Met een lengte van 4,3 kilometer aan 4,7% gemiddeld is deze col van vierde categorie niet bijzonder lastig.

Het peloton vervolgt vanaf hier zijn weg in westelijke richting voor een lus rond de aankomstplaats. Richting de tussensprint in Mournans moeten er steeds meer hoogtemeters worden beklommen, maar vanaf Bief-des Maisons gaat het voornamelijk in dalende lijn. Indien een eventuele vluchtersgroep niet te ver weggereden is, krijgen de sprintersploegen hier nog de gelegenheid om orde op zaken te stellen.

De finish ligt in Champagnole, dat de parel van de Jura wordt genoemd. De Tour kwam hier één keer eerder. Sylvère Maes won hier in 1937 een tijdrit. De kans is groot dat hij een sprinter als opvolger krijgt. De aankomstlijn ligt getrokken op de Rue Léon Blum, na een rechte lijn van 1,1 kilometer.

Laatste kilometer:



Start: 13.30 uur in Bourg-en-Bresse

Finish: tussen 17.27 en 17.48 uur in Champagnole

Afstand: 166,5 kilometer

Favorieten

“De klassementsrenners hebben de vrijheid om zich te concentreren op de uitdaging die de volgende dag te wachten staat (de tijdrit, red)”, meent Tourbaas Christian Prudhomme. “Het is daarom aan de sprinters die de Alpen hebben overleefd om deze kans te grijpen. De finish is gemaakt voor sterke mannen.”

Wij geloven Prudhomme graag. Toch moeten we er ook nu weer rekening mee houden dat een ontsnapping tot het einde draagt. Grootste vraag daarbij is: wie is na bijna drie weken zwoegen én na de loodzware passage door de Alpen het minst vermoeid? De aanvallers die nog mikken op ritwinst, genre Oliver Naesen of Greg Van Avermaet? Of de helpers uit de sprintersploegen die de vluchters binnen het vizier moeten weten te houden?

We vermoeden dat de sprinters vandaag – net als zondag op de Champs Elysées trouwens – de kans niet onbenut zullen laten. Caleb Ewan, wellicht de allersnelste in dit peloton, kan op zoek naar zijn derde. De Australiër kan, net als bij zijn twee andere zeges, met Jasper De Buyst en Roger Kluge nog steeds rekenen op zijn lead-out. Frederik Frison en Thomas De Gendt zullen onderweg worden ingezet om een ontsnapping onder controle te houden.

Frison en De Gendt zullen daarbij allicht worden bijgestaan door Tim Declercq en nog enkele andere grote motoren bij Deceuninck-Quick-Step. Want ongetwijfeld is ook Sam Bennett tuk om zijn groene trui nog eens extra in de verf te zetten met een tweede ritzege. Al was het maar om te tonen dat hij de Alpen beter heeft overleefd dan sommigen denken.

Aan welke kant staan de mannen van Team Sunweb? Sturen ze opnieuw een of meerdere pionnen vooruit? Of mikken ze op de sprintkwaliteiten van Cees Bol? De aankomst lijkt ons alvast op het lijf geschreven van het Nederlandse talent, tenminste als Cees nog wat over heeft in deze derde Tourweek. De Tour voor Sunweb is geslaagd, maar voor Bol zou dat pas helemaal zo zijn als hij ook zelf een ritje meepikt. Hij was er immers al twee keer dichtbij.

Ook al drie weken koortsachtig op zoek naar een overwinning: Peter Sagan. Vijf keer top vijf, dat wel. Maar dichter dan een derde plaats kwam hij nog niet. Nu hij het groen definitief dreigt te mislopen, moet de Slowaak toch een rit winnen om van een iet of wat geslaagde Tour te kunnen spreken.

Outsiders op deze finish zijn onder meer Alexander Kristoff, Elia Viviani, Bryan Coquard, wereldkampioen Mads Pedersen, Simone Consonni, Jasper Stuyven en Matteo Trentin.

En dan hebben we het nog over eentje niet gehad. Wat kan, mag én wil Wout van Aert? De etappe én finish lijken gesneden koek voor de Belgische alleskunner. Tijdens deze etappe kan Jumbo-Visma het zich zeker veroorloven om Van Aert onderweg te sparen. Anderzijds: wil hij die opgespaarde energie niet bewaren voor de tijdrit op zaterdag? En dan is er nog de sprint op de Champs-Elysées van zondag, een etappe die de Belgische tijdritkampioen eerder zelf al had aangestipte. Moeilijke keuzes voor Van Aert, die na deze Tour ook niet uitgeblust wil doorreizen naar Imola.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Caleb Ewan

*** Sam Bennett, Wout van Aert

** Peter Sagan, Alexander Kristoff, Cees Bol

* Elia Viviani, Bryan Coquard, Luka Mezgec, Mads Pedersen

Tour 2020: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

De weersverwachting voor Champagnole is zonnig, aan een maximum temperatuur van 24℃ en een matig windje. De kans op neerslag is volgens Méteovista nihil.

De 19de rit is vanaf de start om 13.30 uur, live te zien op Eurosport 1 en via de Eurosport Player. Sporza begint om 14.40 uur op Eén. De NOS zendt de Tour vanaf 14.45 uur op NPO1.