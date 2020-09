Tour 2020: Voorbeschouwing zevende etappe naar Lavaur donderdag 3 september 2020 om 19:00

Na de pittige rit in de Cevennen, krijgen we op vrijdag weer een etappe waarin de klassementsrenners het relatief rustig aan mogen doen. Een korte etappe, gekenmerkt door een pittige aanloop die halverwege overgaat in een vlakke finale. In 2011 sprintte Mark Cavendish in Lavaur naar winst. Wordt het opnieuw een sprint, of blijven er vluchters vooruit? WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

De eerste Tourweek wordt afgesloten met een 168 kilometer lange overgangsrit door Occitanië. Het startschot wordt gegeven in Millau, een plaats aan de oevers van de rivier Tarn. Vanuit het regionaal natuurpark Grands Causses trekken de renners verder westwaarts. In de openingsfase rijdt het peloton onder meer over het Viaduct van Millau, een imposante brug over de Tarnvallei.

Al vroeg in de rit zijn er punten voor de bergtrui te verdienen. Na negen kilometer komt het peloton over de top van de Côte de Luzençon, een korte klim van 3,1 kilometer aan 6,1 %. Renners die meewillen in de vlucht van de dag, zullen daarom vroeg van voren moeten zitten.

Het eerste gedeelte etappe stuurt de renners over glooiende wegen. Na 58 kilometer mag er in Saint-Sernin-sur-Rance gesprint worden voor de puntentrui. Op de top van de Col de Peyronnenc (14,5 kilometer aan 3,9%) zijn er opnieuw punten te verdienen voor het bergklassement. Vanaf de top van deze klim blijft het op en af gaan, maar met name in dalende lijn. Op de Côte de Paulhe (1,1 kilometer aan 7%) is nog een punt voor de bergtrui te verdienen.

Wanneer de renners bij Castres het departement Tarn binnenrijden, volgt een relatief vlakke slotfase. De sprintersploegen krijgen hier de gelegenheid om orde op zake te stellen en eventuele vluchters in te rekenen. De renners vinden hier in de wind een nieuwe tegenstander. Op de route dwars door de zonnebloemvelden heeft de wind vrij spel, met gevaar voor waaiervorming.

Laatste kilometers



De slotfase voert over vlakke en overzichtelijke wegen. De aankomst in het centrum van Lavaur, een landelijk gelegen gemeente in de Dordogne, volgt na een lange rechte weg van twee kilometer. Als het de sprintersploegen lukt om het peloton bijeen te houden, wacht hier een nieuwe kans voor rassprinters.

Start: 13.25 uur in Millau

Finish: tussen 17.19 en 17.41 uur in Lavaur

Favorieten

Voor de vlucht van de dag is het zoals altijd zoeken naar jongens die toch al wat achterstand op de klassemenstrenners hebben, maar voor deze etappe kunnen het maar beter sterke beren zijn. Wellicht wordt het voor de tweede dag op rij in deze Tour een strijd om met de juiste renner op pad te gaan. De kans dat de vlucht in deze rit standhoudt is immers reëel, gezien de zware beginfase.

Nattevingerwerk dus. Of ook niet. Waarom zou Matteo Trentin het niet proberen? De Italiaan is een toprenner, maar komt te kort in de massasprint. Dus moet hij het op een andere manier proberen. En eigenlijk geldt hetzelfde voor zijn ploegmaat Greg Van Avermaet, maar die heeft in de rit naar Mont Aigoual (met een derde plaats in de daguitslag) al de nodige krachten verspeeld in de aanval. Daarom kiezen we in deze voor Trentin.

En waarom niet Peter Sagan? Het uithangbord van BORA-hansgrohe lijkt voorlopig flink wat concurrentie te krijgen in de strijd om de groene trui, dus is de kans aanwezig dat Sagan meegaat in de vlucht van de dag. Om onderweg wat extra punten te sprokkelen, maar hij is ongetwijfeld ook nog tuk op ritwinst, wat hem in een rechttoe rechtaan sprint niet meer lukt. Er is er altijd wel eentje sneller. Misschien kan het wel vanuit de vlucht van de dag…

Nog een sterke kerel die al op ruime achterstand staat in het klassement, is Matej Mohorič. De 25-jarige Sloveen won de voorbije jaren al een rit in zowel de Vuelta als in de Giro. Zijn vormpeil oogt goed, maar dat kon de voormalige beloftenwereldkampioen voorlopig nog niet bewijzen met klinkende resultaten. Wie weet ziet hij op weg naar Lavaur een kans op succes.

Thomas De Gendt sukkelde de eerste drie, vier dagen in deze Tour met een geblokkeerde rug, maar dat euvel geraakt stilaan opgelost. Conditioneel is De Gendt in orde, dus zal hij een dezer zeker een keer zijn kans wagen. Zijn poging om in de beslissende kopgroep te geraken die het uiteindelijk redde op Mont Aigoual mislukte. Lukt het vrijdag wel? We weten ondertussen allemaal tot wat de Lotto Soudal-vrijbuiter in staat is als hij op dreef is.

Wat met Alberto Bettiol? De Ronde van Vlaanderen-winnaar van 2019 bewees met ereplaatsen in Strade Bianche en Milaan-San Remo de coronabreak goed doorgekomen te zijn. In de tweede rit van deze Tour eindigde Bettiol tiende. Hij peddelde in de finale vlot mee in het groepje achter het trio Alaphilippe-Hirschi-Yates. Bettiol is 26 en in zijn vijfde grote ronde – zijn vierde Tour de France – op zoek naar een eerste overwinning.

Een andere naam die we willen droppen is die van Ion Izagirre. De Baskische klimmer won vier jaar geleden al een etappe in de Tour de France. Maar wat meer is? Twee jaar geleden trok Izagirre al een keertje in de aanval in een Tourrit die van start ging in Millau. De streep was toen wel getrokken in Carcassonne. De vlucht overleefde en Izagirre verloor in Carcassonne in de sprint van Magnus Cort. Het kan de Astana-dertiger misschien inspireren om opnieuw ten aanval te trekken. Na de ritzege van Lutsenko zit Astana in ieder geval in de winning mood.

Tot slot geven we een aantal sprinters één ster. Als het peloton de vroege vlucht controleert en in de vlakke finale de sprintersploegen zich verenigen, draait het misschien toch weer uit op een massasprint. Dan komen we uit bij Caleb Ewan, Sam Bennett, Giacomo Nizzolo en Cees Bol.

Ewan heeft zijn ritzege al op zak ondanks dat hij al twee ploeggenoten is kwijtgeraakt. Bennett aast nog op zijn eerste Tourritzege maar heeft ondertussen wel de groene trui stevig om zijn schouders. Een overwinning zou zijn leidende positie in dat klassement nog meer verstevigen. Nizzolo is nog wat op zoek naar zijn vorm uit het Italiaanse en het Europese kampioenschap, terwijl Bol steeds dichterbij een ritzege komt. De trein van Team Sunweb is in ieder geval in orde.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Matteo Trentin

*** Peter Sagan, Matej Mohorič

** Thomas De Gendt, Alberto Bettiol, Ion Izagirre

* Caleb Ewan, Sam Bennett, Cees Bol, Giacomo Nizzolo

Tour 2020: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

De weersverwachting voor de start in Millau is zonnig, er worden zelfs maximumtemperaturen tot 27 graden voorspeld. Ook aan de finish in Lavaur kan het in de namiddag zowaar nog vijf graden warmer worden. De kans op neerslag is nihil, maar het kan wel krachtig waaien in de Garonne. In die mate dat zelfs waaiervorming niet onmogelijk is. De wind komt met windkracht 3 à 4 uit het zuidoosten.

De zevende rit is vanaf 13.2o uur, vanaf de start, rechtstreeks te zien op Eurosport 1. Vanaf 14.35 uur schakelen ook Sporza op Eén en de NOS op NPO1 over op de Tour de France.