Tour 2020: Voorbeschouwing derde etappe naar Sisteron zondag 30 augustus 2020 om 19:00

De derde etappe van de Tour de France 2020 begint wederom vanuit Nice. In de richting van Sisteron gaat het over overwegend vlakke wegen. In tegenstelling tot de eerste twee etappes is dit een echte sprintersrit. We blikken vooruit op het parcours en de favorieten.

Parcours

Het startschot van de derde rit wordt gegeven bij de Allianz Rivera, de thuisbasis van voetbalploeg OGC Nice. De renners trekken door de Provence richting het historische stadje Sisteron. Na 198 kilometer gaan hoogstwaarschijnlijk de sprinters uitmaken wie er met de overwinning vandoor gaat.

In de beginfase rijdt het peloton over golvende wegen. De renners volgen tijdens deze rit de Route Napoléon. Dit is de route die de voormalige Franse keizer Napoléon Bonaparte aflegde nadat hij terugkeerde van zijn ballingschap op het eiland Elba.

Onderweg zijn er de nodige punten voor de bergtrui te verdienen. Er liggen drie beklimmingen van derde en één van vierde categorie op de route. In totaal moeten er meer da 3100 hoogtemeters overbrugd worden. De top van de laatste beklimming van de dag, de Col de l’Orme, ligt op 45,5 kilometer van de finish, waardoor er voor ploegen met sprinters nog de nodige gelegenheid is om het een en ander te herstellen. In Digne-les-Bains ligt er op 37,5 kilometer van het einde nog een streep voor de tussensprint.

Het tweede gedeelte van de etappe gaat in dalende lijn, maar in de finale loopt het wegdek weer iets omhoog. De laatste kilometers zijn zo goed als vlak. De aankomst in het centrum van Sisteron ligt aan de zes meter brede Avenue de la Libération, na een rechte lijn van 900 meter.

De kans dat de etappe eindigt in een massasprint is groot, maar geen zekerheid. In 2018 finishte Paris-Nice ook in Sisteron en bleven er vluchters voorop. De zege ging toen naar Jerôme Cousin. Hij klopte Nils Politt, nadat zij het peloton net waren voorgebleven. Achter hen won André Greipel de sprint voor de derde plaats.

Start: 12.20 uur in Nice

Finish: tussen 17.03 en 17.33 uur in Sisteron

Favorieten

In de eerste èchte sprintersetappe zijn zonder twijfel veel ogen gericht op Caleb Ewan. Vorig jaar wist de Australiër bij zijn Tourdebuut gelijk drie etappezeges op te strijken, waaronder in Parijs op de Champs-Élysées. De sprinter van Lotto Soudal was het seizoen goed begonnen met zeges in de Tour Down Under en de UAE Tour. In de coronabreak bleek hij het winnen niet verleerd, want in de openingsrit van de Tour de Wallonie wist hij ook alweer te zegevieren. In de openingsetappe van deze Tour raakte hij door pech achterop, maar een ritzege in Sisteron zou voor zijn door blessures geplaagde werkgever een morele opsteker vormen.

Net als Ewan heeft Sam Bennett dit jaar al vier overwinningen achter zijn naam staan. Eerst won hij de openingsrit in de Tour Down Under en de Race Torquay voor de coronabreak en daarna was hij ook succesvol in de Vuelta a Burgos en de Tour de Wallonie. Dit jaar maakt de Ier voor het eerst deel uit van de Tour de France, de enige grote ronde waarin hij nog nooit mocht juichen. Daar wil hij nu ongetwijfeld verandering in brengen. Deceuninck-Quick-Step zal met Julian Alaphilippe in de leiderstrui sowieso moeten controleren.

Na zaterdag kunnen we ook niet meer om Alexander Kristoff heen. De bonkige Noor was na een vrij anonieme aanloop een beetje in de vergetelheid geraakt, maar verraste in Nice vriend en vijand met een krachtige machtsexplosie aan de finish. De weersomstandigheden zullen maandag weliswaar iets anders zijn dan in Nice, maar het Noorse krachtsmens is hier opnieuw een renner om rekening mee te houden.

Nu Michael Matthews er niet bij is in Frankrijk, is Cees Bol de vooruitgeschoven man bij Team Sunweb voor de massasprints. In de Volta ao Algarve was de Nederlander al succesvol in Tavira, waar hij Sacha Modolo en Fabio Jakobsen versloeg. Namens Trek-Segafredo toonde wereldkampioen Mads Pedersen zaterdag dat er in deze Tour ook tijdens de sprints rekening met hem gehouden dient te worden.

Bij NTT Pro Cycling is Giacomo Nizzolo met een lekker gevoel naar Nice afgereisd, waar zaterdag de Tour de France van start ging. De Italiaan veroverde namelijk in Cittadella de nationale titel en rondde drie dagen verder het harde werk van zijn landgenoten uitstekend af tijdens het Europees kampioenschap in Plouay. In de Tour hoeft hij voor niemand bang te zijn, want dit jaar wist hij op het hoogste niveau ook al ritten te winnen in de Tour Down Under en Parijs-Nice.

Bryan Coquard maakt dit jaar na enkele jaren van afwezigheid weer zijn opwachting in La Grande Boucle. In zijn drie eerdere deelnames was de Fransman al een paar keer dicht bij de overwinning, maar een dagsucces in de belangrijkste wedstrijd op de kalender ontbreekt nog op zijn palmares. De snelle man van B&B Hotels-Vital Concept toonde onlangs al zijn goede vorm. Zo pakte hij een etappewinst in La Route d’Occitanie en moest hij in het Frans kampioenschap alleen in Arnaud Démare zijn meerdere erkennen.

Het dilemma voor het opnemen van Wout van Aert in het favorietenlijstje voor de sprintetappes is bekend. De allrounder van Jumbo-Visma verkeerde de afgelopen weken in hoogvorm, wat hem de zege opleverde in Strade Bianche en Milaan-San Remo. Ook won hij het groen in de Dauphiné en het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Normaal zou hij hoge ogen moeten kunnen gooien in een sprint, maar enkel als hij voor zijn eigen kans mag rijden van zijn ploeg. Zaterdag waagde hij in het wiel van Tony Martin even kort een poging, totdat hij het te gevaarlijk vond. Volgt er maandag een nieuwe kans?

Natuurlijk kunnen we in de eerste echte sprintersetappe ook niet om Peter Sagan heen. Weliswaar is de Slowaak, de zevenvoudige winnaar van de groene trui, niet de snelste van het peloton, maar normaal gesproken is hij een zekerheid voor een plaats in de top vijf. En dan behoort ook de zege altijd tot de mogelijkheden. Dit seizoen kon the Green Machine nog niet het zegegebaar maken. Kan hij daar in de Tour verandering in brengen?

Bij Bahrain McLaren is Sonny Colbrelli, ritwinnaar in La Route d’Occitanie, de vooruitgeschoven man. Ook Luka Mezgec, afgelopen week tweede in de Bretagne Classic, en Elia Viviani behoren tot de kanshebbers.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Caleb Ewan

*** Sam Bennett, Alexander Kristoff

** Cees Bol, Mads Pedersen, Giacomo Nizzolo

* Bryan Coquard, Wout van Aert, Elia Viviani, Peter Sagan

Tour 2020: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Voor maandag wordt aanvankelijk wisselvallig weer verwacht, maar naarmate de rit vordert klaart het op. De temperatuur loopt ’s middags op tot 23 ℃. Wel wordt in de omgeving van aankomstplaats Sisteron gewaarschuwd voor windstoten tot 55 per uur.

De derde Touretappe is van start tot finish te volgen. De rechtstreekse uitzending begint vanaf 12.10 uur op Eurosport, Sporza, NOS en GCN.