Tour 2020: Voorbeschouwing bergetappe naar Laruns zaterdag 5 september 2020 om 19:00

Zondag staat de tweede en meteen laatste etappe door de Pyreneeën op het programma. Vanuit Pau trekken de renners over twee serieuze bergen naar de finish in Laruns, al is het maar de vraag of de klassementsrenners uit hun hok komen. WielerFlits kijkt naar het parcours en de favorieten voor de ritzege.

Parcours

De tweede zondag van de Tour de France 2020 wordt gevuld met een tweede Pyreneeënrit. Tussen Pau en Laruns krijgt het peloton vijf beklimmingen voor de kiezen, waarvan twee van eerste categorie.

Het startschot wordt gegeven in Pau, een vaste waarde in de Tour. Pau mocht al 72 keer La Grande Boucle ontvangen, wat het na Parijs en Bordeaux de vaakst bezochte etappeplaats maakt. Vorig jaar won Julian Alaphillipe hier nog de tijdrit.

Tijdens de openingsfase – waarin de renners zuidwaarts richting het hooggebergte rijden – wordt nog weinig geklommen. Na 9,5 kilometer zijn op de Côte d’Artiguelouve (2,3 km aan 4,5%) weliswaar bergpunten te verdienen, maar deze klim is de enige hindernis in de eerste vijftig kilometer.

Het wegdek gaat serieus omhoog na 58 kilometer, wanneer de beklimming van de Col de la Hourcère (11,1 km aan 8,8%) op het programma staat. De bergpas is een voormalige trainingsberg van parcoursbouwer Thierry Gouvenou en maakt zijn debuut in de Tour. De percentages van deze klim zijn volgens Gouvenou vergelijkbaar met die van Alpe d’Huez.

Kort na de top volgt met de beklimming van de Col de Soudet (3,8 km aan 8,5%) een toetje. Hierna begint de afdaling naar de Barétous-vallei. Na een lange afzink komen de renners door Arette, waar bij de tussensprint punten voor de groene trui te verdienen zijn. Met de Col d’Ichère (4,2 km aan 7%) krijgt het peloton een beklimming van derde categorie voorgeschoteld, die als opwarmertje dient voor de laatste klim van de dag.

Op de Col de Marie Blanque (7,7 km aan 8,6%) lopen de stijgingspercentages steeds verder op. Wanneer de renners Le Moulin de Barescou passeren, stijgt het wegdek met dubbele cijfers. In de laatste vier kilometer is het stijgingspercentage bijna 12 procent gemiddeld. Renners die hier het verschil kunnen maken, mogen met voorsprong aan de afdaling richting de aankomstplaats Laruns beginnen. De bonusseconden (8,5 en 2) op de top vormen wellicht een extra stimulans.

Vanaf de top volgt er een afdaling richting de Ossau-vallei, waar in de finish wacht. De laatste winnaar in Laruns is Primož Roglič. In 2018 zegevierde de Sloveen hier, nadat hij in de afdaling van de Col d’Aubisque wegreed bij de favorietengroep.

Start: 12.35 uur in Pau

Finish: 16.15-16.40 uur in Laruns

Favorieten

Ook voor de etappe van zondag is de hamvraag: krijgen de vroege vluchters de ruimte om voor de ritzege te strijden? Of zijn de klassementsrenners tuk op dagsucces en besluiten ze pal voor de eerste rustdag de boel te controleren? We gaan uit van het eerste scenario, aangezien de finale wellicht nét niet lastig genoeg is voor de Nairo Quintana’s en Tadej Pogačars van deze wereld.

De Col de Marie Blanque is, om in wielertermen te blijven, een echte smeerlap, maar eenmaal op de top moeten de coureurs nog bijna twintig kilometer afleggen naar de finish. De laatste zes kilometer zijn bovendien relatief vlak, wat niet ideaal is voor de Colombiaanse vlieggewichten of Franse klimmers. We verwachten zeker enkele speldenprikken van de klassementsmannen, maar een hele dag controleren voor een (mogelijke) ritzege? Dat is een ander verhaal.

En dus moeten we voor de ritzege kijken naar vluchters die een potje kunnen klimmen. Naar berggeiten die al wat verder staan in het klassement, door een valpartij, teambelangen of een slechte dag. Julian Alaphilippe won al een etappe, droeg enkele dagen de gele trui maar verloor in de eerste Pyreneeënrit naar Loudenvielle meer dan tien minuten op de klassementsrenners. De renner van Deceuninck-Quick-Step is dan ook geen gevaar meer voor het klassement.

De Fransman versnelde zaterdag nog op de Peyresourde, maar moest niet veel later lossen uit de groep der favorieten en liet het vervolgens helemaal lopen. Het voordeel is wel dat Alaphilippe nu frank en vrij kan koersen en op jacht kan gaan naar een tweede en misschien wel derde ritzege. Ook de bolletjestrui behoort nog tot de mogelijkheden en zondag zijn er flink wat punten te verdienen op weg naar Laruns. Zien we Alaphilippe straks in de aanval?

In het paspoort van Marc Hirschi staat allrounder, maar de jonge Zwitser heeft ook al laten zien uitstekend te kunnen klimmen. De renner van Team Sunweb wist in het Critérium du Dauphiné in het spoor te blijven van de betere renners, wat zeker iets zegt over zijn klimcapaciteiten.

Een voordeel voor Hirschi is dat de Col de la Hourcère en de Col de Marie Blanque niet boven de 1.500 meter gaan (voor het echte hooggebergte moeten we wachten tot de Alpen) en de laatste klim ook niet bijzonder lang is. De nummer twee van de zondagetappe naar Nice moet in een vluchtgroepje in staat zijn om de Marie Blanque te overleven, om vervolgens zijn daalkunsten te etaleren. En als het moet, beschikt hij over een uitmuntend eindschot.

De 22-jarige Hirschi staat inmiddels ver genoeg in het klassement en is geen gevaar meer voor de Tourfavorieten. Net als Lennard Kämna, overigens. De jonge Duitser maakte indruk in de Dauphiné met een ritzege en een achtste plaats in de eindstand. De toekomstige klassementskopman van BORA-hansgrohe was ook mee in de tweede etappe naar Nice, maar kwam op knullige wijze ten val op de Col d’Éze. Sindsdien hebben we Kämna niet meer gezien, maar de goede vorm kan niet opeens verdwenen zijn.

Het kan vriezen of dooien, als Warren Barguil begint aan een wielerwedstrijd. De Fransman heeft van die dagen dat hij de bergen opvliegt (denk aan zijn twee ritzeges in de Tour van 2017), maar het komt vaker voor dat hij niet op de afspraak is. De vraag is welke Barguil we zondag te zien zullen krijgen. En of hij de ruimte krijgt van zijn ploeg Arkéa-Samsic en kopman Nairo Quintana, die er nog altijd bijzonder goed voorstaat in het klassement.

In de voorbije Dauphiné eindigde Barguil nog keurig negende, terwijl hij op Orcières-Merlette vrij lang bij Quintana wist te blijven. De aanvalslustige Fransman is een gevaarlijke klant voor de etappe naar Laruns, maar krijgt hij de vrijheid om op jacht te gaan naar de ritzege? Dat weet alleen de ploegleiding van Arkéa-Samsic, maar Barguil durft nog weleens zijn kont tegen de krib te gooien en niet te luisteren naar consignes vanuit de ploegwagen.

Toch geven we Barguil slechts één sterretje. Iemand die wel de ruimte zal krijgen, is Tiesj Benoot. Voor de Belg is een ritzege het ultieme doel, maar de coureur van Team Sunweb begon niet al te best aan deze Tour. In de tweede rit naar Nice zei het lichaam ‘nee’ en in de etappe naar Orcìeres-Merlette kwam hij ten val in een afdaling. Gelukkig valt de schade mee en Benoot is nog altijd even gemotiveerd om er nog wat van te maken in deze ronde.

Benoot was afgelopen dinsdag (op weg naar Orcières-Merlette) op pad met onder meer Krists Neilands. De Let van Israel Start-Up Nation maakte een sterke indruk in de kopgroep en wist zijn medevluchters zelf te lossen richting de slotklim. Neilands wilde als eerste beginnen aan de finaleklim, maar werd net voor de voet ingerekend door een op hol geslagen peloton. Geen ritzege dus voor Neilands, die als Tourdebutant wel meteen zijn visitekaartje wist af te geven.

Misschien heeft de winnaar van de GP Wallonie 2019 zondag wel meer geluk. Neilands is zeker niet de beste klimmer in deze Tour, maar met deze benen én in een goed vluchtgroepje is alles mogelijk. Gorka Izagirre is een andere renner om in de gaten te houden, net als zijn Astana-ploegmaat Alexey Lutsenko. Goede klimmers, explosieve benen en snel aan de meet… Izagirre en Lutsenko beschikken over de kwaliteiten om te zegevieren in Laruns. Vooral Lutsenko is een gevaarlijke klant, aangezien hij al een ritzege op zak heeft.

Izagirre is bovendien een fantastische daler, wat altijd handig is eenmaal de renners beginnen aan de afzink van de Marie Blanque. Het probleem is alleen dat er ook nog ene Miguel Ángel López rondrijdt bij Astana. En die zal als kopman voor het klassement toch wel enkele renners bij zich willen hebben in de finale, om zo veilig over de streep te komen. De kans is klein dat twee ploeggenoten de ruimte krijgen, maar één Astana-renner in de aanval is een realistisch scenario.

Het is en blijft moeilijk, het voorspellen van de samenstelling van de juiste vlucht. Daniel Martin is een mogelijke winnaar in Laruns. De Ier kende een moeilijke voorbereiding (breukje aan het heiligbeen) richting de Tour, staat inmiddels al op ruime achterstand maar zal toch nog wel iets willen laten zien voor Israel Start-Up Nation. Hetzelfde geldt voor Maximilian Schachmann, de winnaar van Parijs-Nice. Het is eigenlijk een wonder dat Schachmann meedoet aan de Tour.

De Duitser brak namelijk zijn sleutelbeen na een aanrijding in de Ronde van Lombardije, amper twee weken voor de start van de Ronde van Frankrijk. Schachmann herstelde echter wonderbaarlijk snel en werd zondag zelfs negende in Nice. Kan hij nu al meedoen voor een ritzege? We hebben ook nog Alexis Vuillermoz, die al in de aanval was in de etappe naar Orcières-Merlette. Toen smeet hij met zijn krachten, koerst de Fransman zondag economischer?

Normaal zouden we ook blind kiezen voor Mikel Nieve, maar je moet in een drieweekse rittenkoers ook altijd kijken naar de belangen van de verschillende ploegen. Nieve rijdt voor Mitchelton-Scott en daar ligt de focus vooral op Adam Yates en Esteban Chaves. Beide renners (zeker Yates) staan nog goed in het klassement en Nieve is in de bergen toch een beetje de beschermheilige van Yates en Chaves.

Jesús Herrada zal waarschijnlijk wel de ruimte krijgen van zijn ploeg Cofidis, denk maar even terug aan de etappe naar de Mont Aigoual. Toen eindigde de Spanjaard als tweede achter Lutsenko. Heeft hij in de etappe naar Laruns meer geluk?

Andere mannen om in de gaten te houden zijn Jan Polanc, Dario Cataldo, Nicolas Roche, Ilnur Zakarin (een van de hoofdrolspelers op weg naar Loudenvielle), Davide Formolo, ritwinnaar Nans Peters en Ion Izagirre. Verder is het de vraag wat renners als Daniel Felipe Martínez en Pierre Latour gaan doen. Ze begonnen met klassementsambities aan de Ronde van Frankrijk, maar hebben hun Tourstart volledig gemist en zullen nu op jacht moeten naar ritzeges.

We gaan er vanuit dat de winnaar komt uit een grote kopgroep. Maar het is natuurlijk ook niet uitgesloten dat de klassementsrenners voor de ritzege gaan strijden. Dan is het uitkijken naar de usual suspects: Primož Roglič, Tadej Pogačar, Guillaume Martin, Nairo Quintana, Adam Yates, Egan Bernal en Mikel Landa. En wat kunnen de Nederlanders Tom Dumoulin en Bauke Mollema na een mindere dag?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Julian Alaphilippe

*** Alexey Lutsenko, Marc Hirschi

** Lennard Kämna, Gorka Izagirre, Jesús Herrada

* Davide Formolo, Maximilian Schachmann, Daniel Felipe Martínez, Tiesj Benoot

Tour 2020: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Het belooft met twee serieuze Pyreneeënklimmen al een lastige etappe te worden, maar de renners moeten ook rekening houden met buien aan de aankomst. Volgens de laatste weersvoorspellingen is de kans groot dat het rond 16.00 uur gaat regenen. In startplaats Pau is het waarschijnlijk wel droog.

De gemiddelde temperatuur schommelt rond de 22 graden, al is het op de bergtoppen natuurlijk wel wat frisser. De etappe wordt ook zondag weer vanaf de start live uitgezonden door Eurosport 1. Sporza (op Eén) en de NOS (NPO1) zijn er live bij vanaf 13.30 uur.