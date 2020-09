Tour 2020: Voorbeschouwing bergetappe naar La Roche-sur-Foron woensdag 16 september 2020 om 19:00

De moordende Col de la Loze ligt achter ons. Tijd voor een volgende beproeving voor de klassementsrenners, al kan het ook zomaar zijn dat er op weg naar La Roche-sur-Foron sprake is van windstilte tussen de toppers en vroege aanvallers een vrijgeleide krijgen. Dit lijkt ons zelfs het meeste reële scenario. WielerFlits blikt ook nu weer vooruit!

Parcours

Donderdag krijgen we de derde Alpenrit op rij. De etappe voert, over een afstand van 175 kilometer, dwars door de Alpen van Méribel naar La Roche-sur-Foron. De renners krijgen onderweg meer dan vijfduizend hoogtemeters voor de kiezen.

Startplaats Méribel kennen we nog van de rit van woensdag. Vanuit het ski-dorp in het wintersportgebied Les Trois Vallées rijden de renners noordwaarts. Na 25 kilometer komt het peloton aan de voet van de eerste klim van de dag, de Cormet de Roselend. De Alpencol zal bij menig wielervolger een belletje doen rinkelen. In 2018 plaatste Tom Dumoulin hier een aanval in de afdaling samen met zijn ploeggenoot Søren Kragh Andersen, om vervolgens tweede te worden op La Rosière. Vorig jaar werd de klim uit het parcours gehaald tijdens de extreem ingekorte rit naar Val Thorens. De klim is 18,6 kilometer lang met een stijgingspercentage van gemiddeld 6%.

Beklimmingen

46 km – Cormet de Roselend (18,6 km aan 6,1%)

67.5 km – Côte de la route des Villes (3,2 km aan 6.6%)

91 km – Col des Saisies (14,6 km aan 6.4%)

117.5 km – Col des Aravis (6,7 km aan 7%)

143.5 km – Montée du plateau des Glières – (6 km aan 11.2%)

Na een snelle afdaling ligt de volgende klim op het peloton te wachten. De Col de Saisies is niets meer dan een tussendoortje. Met een lengte van 15 kilometer aan 5,1% gaat de klim nochtans in de benen kruipen van de renners. Na de afdaling gaat de weg direct weer omhoog. De Col de Aravis is voor de Belg Thomas De Gendt een col waar hij al eens als eerste boven kwam. In 2016 – toen de col voor het laatst in het Tourpacours werd opgenomen – rondde hij als eerste de top op de Aravis, in de strijd voor de bolletjestrui.

Na een afdaling van ongeveer twintig kilometer komen de renners aan de voet van de steile beklimming naar het Plateau des Glières. Dit is een klim waar verschillen gemaakt kunnen worden.

Bovendien krijgen de eerste drie renners op de top respectievelijk acht, vijf en twee bonusseconden. Daarvoor zal wel geknokt moeten worden. In zes kilometer stijgt de klim met 11,2% gemiddeld en, alsof dat nog niet intens genoeg was, eenmaal boven loopt de weg nog twee kilometer vals plat door over onverharde wegen. Op deze sector met grindwegen is het oppassen om niet lek te rijden.



De laatste klim van de dag is niet al te lang en steil. De Col de Fleuries is 5,5 kilometer lang aan 4,6% gemiddeld. Aan het einde van zo’n slopende rit en het einde van de derde week kan deze klim zomaar te veel zijn voor enkele klassementsmannen. Na de Fleuries (die niet meetelt voor het bergklassement) is het nog tien kilometer, in dalende lijn, naar de finish in La Roche-sur-Foron.

Start: 12.05 uur in Méribel

Finish: tussen 17.12 en 17.50 uur in La Roche-sur-Foron

Afstand: 175 kilometer

Favorieten

Een klassementsrenner of een avonturier? We gokken op het laatste. De etappe met aankomst op de Col de la Loze, waar de Tour de France voor het eerst in de geschiedenis finishte, die rit wilden de klassementsrenners wel achter hun naam. Roglic en co gingen er ook vol voor. Maar voor nog een dagzege in deze laatste zware Alpenrit, zonder aankomst bergop, daar laten de klassementsmannen hun slaap niet voor. Dus zien we hier echt wel een aantal jongens uit een vroege vlucht overleven.

In eerste instantie, voor we het verloop van de etappe naar de Col de la Loze kenden, dachten we vooral aan namen als Richard Carapaz, Julian Alaphilippe en Lennard Kämna. Maar drie dagen op rij voorop rijden in de Alpen lijkt ons toch wat van het goede teveel. Bovendien bekocht Kämna er de inspanningen na zijn zege een dag eerder. Tenzij Carapaz en Alaphilippe hun zinnen op de bollentrui hebben gezet. Dus hen helemaal afschrijven doen we nu toch ook weer niet.

Wie dan wel? Pavel Sivakov. De Rus kende een erbarmelijke Tourstart (in de openingsetappe in Nice ging hij tot twee keer toe tegen het asfalt), maar de Tourdebutant wordt steeds beter. Na Carapaz in rit 16 en 17 is het in de laatste Alpenrit misschien opnieuw de beurt aan Sivakov in een laatste poging om de grijze Tour van INEOS Grenadiers toch nog wat kleur te geven.

Daniel Felipe Martinez koos er in de tweede Tourweek al zijn ritje uit. Met succes, want op Le Puy Mary rekende hij in volle finale af met een sterke Lennard Kämna. Zeer opvallend: gisteren hield Martinez zich gedeisd in een ‘bus’ die op meer dan 25 minuten van winnaar Lopez binnenkwam. Een teken aan de wand?

Ook het Franse trio Pierre Rolland, Valentin Madouas en Warren Barguil kunnen hun Tour de France extra kleur geven met ritwinst. Rolland deed al een paar pogingen. In Sarran botste hij op een ontkende Marc Hirschi en ook op Le Puy Mary finishte hij op een fraaie vijfde plaats. Ook hij verspilde gisteren in de finale geen extra krachten meer. Op diezelfde Puy Mary bewees ook Madous met een vierde plaats dat hij mag mikken op ritwinst.

En Marc Hirschi? Die heeft zijn buit in deze Tour al binnen, wat ons doet vermoeden dat hij het de laatste drie, vier dagen iets rustiger aan zal doen, met als doel toch nog met de nodige frisheid aan de start van het WK in Imola te komen als kopman van de Zwitserse selectie.

Onze laatste sterren geven we toch maar aan de betere klassementsrenners. Stel dat er op de Col des Glières alsnog een van de toppers uit de top tien een alles of niets-poging onderneemt, moeten Roglic en co toch opnieuw vol aan de bak. Of ze dan ook nog voor ritwinst sprinten in La Roche-sur-Foron, hangt dan af van de voorsprong waarmee eventuele vroege vluchters aan de slotklim zijn begonnen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Pavel Sivakov

*** Daniel Felipe Martinez, Pierre Rolland

** Richard Carapaz, Valentin Madouas, Warren Barguil

* Adam Yates, Primoz Roglic, Tadej Pogacar, Miguel Ángel Lopez

Weer en TV

De weersverwachting voor La Roche-sur-Foron is zonnig, aan een maximum temperatuur van 24℃ en een matig windje. De kans op neerslag is volgens Méteovista nihil.

De zeventiende rit is vanaf de start om 12.00 uur, live te zien op Eurosport 1 en via de Eurosport Player. Ook Sporza begint om 11.55 uur met uitzenden op Canvas, om vervolgens om 13.35 uur over te schakelen naar Eén. De NOS zendt de Tour vanaf 13.00 uur op NPO1.