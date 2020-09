Tour 2020: Voorbeschouwing bergetappe naar Grand Colombier zaterdag 12 september 2020 om 19:00

De renners kregen in de tweede Tourweek enkele lastige, verraderlijke en hectische etappe voorgeschoteld, maar zondag is het pas echt alle hens aan dek voor de klassementsrenners. De finish ligt namelijk op de loodzware Grand Colombier. Wie heeft straks de beste rustdag? WielerFlits blikt vooruit op deze cruciale etappe!

Parcours

De vijftiende rit van de Tour de France 2020 is er weer een voor de klimmers. De renners trekken vanuit Lyon naar het noorden in de richting van de Jura. Daar wacht een tweevoudige beklimming van de Grand Colombier, waar voor het eerst in de Tourgeschiedenis een etappe finisht.

De rit van zondag zal de renners bekend voorkomen. Een maand geleden kregen zij namelijk al eens een voorproefje in de Tour de l’Ain, al was de start toen in Saint-Vulbas. De overwinning was destijds voor Primož Roglič, vóór Egan Bernal en Nairo Quintana.

Het startsein wordt gegeven in Lyon, de derde stad van Frankrijk. Vanuit de ‘hoofdstad van de gastronomie’ koersen de renners in oostelijke richting. Tijdens de openingsfase door de Rhône en de Isère worden er nog weinig hoogtemeters gemaakt. De enige tussensprint van de dag ligt na 59 kilometer in Le Bouchage.

Het zwaartepunt van de rit ligt in het tweede gedeelte, wanneer er in de Ain flink moet worden geklommen. De eerste klim van de dag is een eerste beklimming van de Colombier, al gaat het weliswaar van een andere kant. Deze klim met de naam Montée de la Selle de Fromentel kent een lengte van 11,1 kilometer aan 8,1%. Het venijn zit hem in de staart, want de laatste drie kilometer lopen omhoog aan respectievelijk 11,5%, 14,5% en 12,5%, gemiddeld. Na het ronden van de top volgt een afdaling naar Lochieu waar de volgende klim begint. De Col de la Biche is in het begin relatief gemakkelijk, maar de laatste zeven kilometer lopen omhoog aan 8,9%.

Na een snelle afdaling naar Culoz begint de slotklim naar de top van de Grand Colombier. De beklimming is 17,4 kilometer lang, waarin in totaal 1.244 hoogtemeters moeten overwonnen. Dat betekent dat de weg gemiddeld met 7,1% stijgt. De Grand Colombier staat bekend om zijn onregelmatigheid. Tot tweemaal toe stijgt het wegdek met 12%, maar die stukken worden ook afgewisseld met stukken van 4 à 5%.

Mocht het een sprint bergop worden tussen de toppers, dan is het goed te vermelden dan de laatste honderden meters aan 10% omhoog lopen. Genoeg gelegenheid om het verschil te maken dus!

Start: 12.50 uur in Lyon

Finish: tussen 17.11 en 17.40 uur op Grand Colombier

Favorieten

Parcoursbouwer Thierry Gouvenou zegt het volgende over de vijftiende etappe naar de Grand Colombier: “Voor de eerste keer in de Tourgeschiedenis hebben we de streep boven op de Grand Colombier getrokken. Om dat te vieren, moeten de renners deze berg zondag tweemaal beklimmen. En wat betreft de slotklim: we zijn altijd op zoek naar bergen die iets speciaals hebben, ook voor de kijker. Winnen op de Grand Colombier is iets prestigieus.”

“De haarspeldbochten op deze open klim zorgen voor prachtig plaatjes en zullen de mensen zeker in vervoering brengen. Aan de vooravond van de tweede rustdag zullen de titelkandidaten alles uit de kast halen.” Gouvenou verwacht dus dat de klassementsrenners volle bak zullen gaan in de Jura. We kunnen het alleen maar roerend eens zijn met de Fransman. En dus kijken we naar de beste klimmers in deze Tour als het gaat om de dagzege.

We komen al snel uit bij Tadej Pogačar en Primož Roglič. Het is nog altijd een realistisch scenario dat de twee Slovenen straks op het eindpodium in Parijs staan. Roglič voert al een week het klassement aan en is op dit moment de voornaamste kandidaat voor de Tourzege, al weet de renner van Jumbo-Visma ook dat de zwaarste bergritten nog moeten komen. Te beginnen met de etappe van aankomende zondag, met twee bergen van eerste én een col van de buitencategorie.

Geletruidrager Roglič hoeft voor niemand bang te zijn als het bergop gaat, maar heeft ook nog eens het voordeel dat hij bijzonder explosief is en dus een fabelachtige laatste kilometer uit zijn benen kan persen. De 30-jarige coureur won eerder al de sprint op Orcières-Merlette en wist in de overige bergritten ook al de nodige bonificatieseconden te verzamelen. Als Roglič er zondag nog bij is in de laatste kilometer, hebben zijn concurrenten een probleem.

Een andere Sloveen die indruk maakt in de Franse bergen is Pogačar. De (veel) jongere landgenoot van Roglič werd tweede op Orcières-Merlette, stormde de Col de Peyresourde op in de etappe naar Loudenvielle en won na een nagelbijtende finale de laatste Pyreneeënrit met finish in Laruns. De renner van UAE Emirates lijkt op zijn 21e én als Tourdebutant al klaar om een gooi te doen naar de eindzege, maar dan zal hij zondag wel weer een goede dag moeten hebben.

Op de steile Puy Mary bleken Roglič en Pogačar nog de sterkste klassementsrenners. Het probleem voor Pogačar is wel dat hij het wellicht in zijn eentje moet opknappen, na het uitvallen van ploegmakkers Fabio Aru en Davide Formolo. Verder is David De la Cruz nog altijd herstellende van een breukje in het heiligbeen en dus zal Pogačar bij een chaotische wedstrijd een beetje van de andere ploegen moeten profiteren.

De Slovenen maken momenteel de dienst uit in de bergen en de vraag is of titelverdediger Egan Bernal sterk genoeg is om nog iets uit te richten in de komende etappes. De Colombiaan kreeg in aanloop naar de Tour last van zijn rug en reed in de eerste week op standje overleven, maar leek naar zijn beste niveau te groeien. Op de Puy Mary bleek Bernal echter niet in staat om de sterkste klimmers te volgen, waardoor hij nu één minuut moet goedmaken op Roglič.

Als de renner van INEOS Grenadiers zondag wel over zijn beste benen beschikt, dan is hij een geduchte concurrent voor Pogačar en Roglič. In de voorbije Tour de l’Ain werd hij al tweede op de Grand Colombier achter Roglič. Dat belooft wat voor de vijftiende etappe. Andere kanshebbers op de ritzege zijn Mikel Landa, Nairo Quintana, Richie Porte en Miguel Ángel López. De vraag is alleen of deze mannen ook sterk genoeg zijn om Roglič en Pogačar te verslaan na een man-tegen-mangevecht.

Landa heeft nog flink wat werk te verzetten, wil hij straks op het eindpodium staan van de Tour. De Spanjaard liet zich weer eens verrassen in een waaieretappe, maar bergop is hij in staat om de beste renners te volgen. In de rit naar Laruns bleek hij met de twee Slovenen en Bernal de sterkste klimmer, op de flanken van Puy Mary verloor hij slechts dertien seconden op de geletruidrager en diens landgenoot.

De kopman van Bahrain McLaren zal wellicht moeten anticiperen op de slotklim, ook al omdat hij geen sprint in de benen heeft. Maar als iemand het kan én durft, dan is het wel Mikel Landa.

De versnelling van Nairo Quintana op de Peyresourde was snedig, maar een dag later moest hij passen op de Col de Marie Blanque. Het is een beetje het probleem van de Colombiaan: Quintana is de laatste jaren behoorlijk wisselvallig. Maar dat betekent ook dat hij zondag zomaar een goede dag kan hebben, wat hem meteen een gevaarlijke klant voor de dagzege maakt. In de Tour de l’Ain werd hij al knap derde op de slotklim van zondag.

De Grand Colombier is op papier een ideale klim voor Quintana, die het toch meer moet hebben van lange en slopende cols, het liefst op hoogte. De renners trekken in etappe vijftien naar een hoogte van slechts 1.501 meter, maar we schrijven de renner van Arkéa-Samsic toch maar op. Het is wel even afwachten of Quintana, de nummer vijf in het klassement, volledig is hersteld van zijn valpartij van vrijdag. Hij klaagt over meerdere kneuzingen.

Richie Porte was eigenlijk al een beetje afgeschreven als klassementsrenner, maar de Australiër van Trek-Segafredo bewijst deze Tour het tegendeel. Zo was hij op de Puy Mary de dichtste belager van de twee Slovenen, waardoor hij is opgeschoven in het klassement. Porte staat nu negende, maar de 35-jarige renner is in deze vorm in staat om voor een podiumplek te strijden. López kijkt ook omhoog na een sterke prestatie in het Centraal Massief.

De meeste renners die één ster hebben gekregen, zijn inmiddels uitgeschakeld voor een goed klassement. Waarom we Rigoberto Urán, Adam Yates, Enric Mas, Guillaume Martin en Tom Dumoulin niet tot de dagfavorieten rekenen? Deze renners vechten nog altijd (al zal Dumoulin vooral knechten voor Roglič) voor een klassement, maar lijken niet goed genoeg om ook écht mee te doen voor de ritzege.

Tourverrassing Martin stuiterde al een paar keer over het asfalt en kende ook nog eens een slechte dag op weg naar de Puy Mary. Urán staat keurig vierde in het klassement, maar de Colombiaan denkt vooral aan verdedigen. Dit geldt ook voor ex-geletruidrager Yates en Mas, die wel zicht hebben op een top 10-notering in Parijs. Aanklampen is het devies, al zien we Yates en Martin nog wel in de aanval gaan.

We verwachten dat een klassementsrenner zal zegevieren op de Grand Colombier, maar het is zeker niet uitgesloten dat een sterke vluchtgroep wegrijdt en wegblijft in de Jura. We houden vooral de mannen van Groupama-FDJ in de smiezen, die niet meer hoeven te werken voor Thibaut Pinot en dus frank en vrij kunnen aanvallen. David Gaudu liet zich al zien in de etappe naar Laruns en lijkt weer fit na een valpartij eerder deze Tour.

De jonge Fransman beschikt over de kwaliteiten om op dit parcours een winnende solo uit zijn benen te schudden. Datzelfde geldt voor zijn kopman Pinot, die zijn teleurstellende Tour zal willen redden met een of meerdere ritzeges in de bergen. De aanvalslustige Fransman liet zich al zien in de tweede Pyreneeënrit en is in topvorm een van de beste klimmers in dit peloton. Pinot won vorig jaar nog op de Grand Colombier, maar dat was wel in de Tour de l’Ain.

Marc Hirschi is ook een gevaarlijke klant, al is de Grand Colombier wellicht iets te zwaar voor de talentvolle Zwitser. Aan de andere kant, de renner van Team Sunweb bleek op de steile Pyreneeënbeklimmingen wel in staat om erkende klimmers als Daniel Felipe Martínez, Davide Formolo en David Gaudu op achterstand te fietsen. Een andere renner om in de gaten te houden is Emanuel Buchmann, die een goed klassement uit zijn hoofd heeft gezet en de laatste dagen energie lijkt te sparen. Met de nadruk op lijkt.

Het probleem voor Buchmann is wel dat hij weinig ervaring heeft als rittenjager. Breekt hem dat op als er tactisch wordt gereden in een kopgroep? Twee ploeggenoten van Buchmann, Lennard Kämna en Maximilian Schachmann, hebben zich deze Tour al wel laten zien als rittenkapers. Al zijn ze er nog niet in geslaagd om daadwerkelijk te kapen. De nummers twee en drie op de Puy Mary krijgen zondag weer een kans om de eerste ritzege voor BORA-hansgrohe te boeken.

Hou ook rekening met een aanval van de Fransen Warren Barguil en Pierre Rolland, Hugh Carthy, Daniel Martin, Mikel Nieve, Esteban Chaves en Jesús Herrada. En waarom niet Nans Peters, ritwinnaar in Loudenvielle? Daniel Felipe Martínez is de laatste man die we een sterretje geven. De renner van EF Pro Cycling wist op indrukwekkende wijze de etappe naar de Puy Mary te winnen. Klautert hij zondag naar een tweede ritzege? Wie weet!

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primož Roglič

*** Tadej Pogačar, Mikel Landa

** Egan Bernal, Richie Porte, Miguel Ángel López

* Nairo Quintana, Daniel Felipe Martínez, Lennard Kämna, Thibaut Pinot

Tour 2020: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

In startplaats Lyon belooft het lekker weer te worden met een gemiddelde temperatuur van zo’n 23 graden Celsius. De renners hoeven zich onderweg geen zorgen te maken over mogelijke regenval, aangezien het de hele dag droog blijft. Op de top van de Grand Colombier is het rond 17.00 uur een graad of twintig.

De vijftiende etappe is vanaf de start, om 12.50 uur, live te zien op Eurosport 1 en via de Eurosport Player. Sporza (Eén) en de NOS (NPO1) zijn er ook bij vanaf het begin.



